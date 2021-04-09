«Тринити» начнет поставки cерверов на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения в России

Intel представила рынку Intel Xeon Scalable 3-го поколения с кодовым названием Ice Lake — новые серверные процессоры с поддержкой искусственного интеллекта, обеспечивающие прирост производительности в среднем на 46% и компания «Тринити» уже сегодня запустила тестирование платформы, чтобы одной из первых поставить новейшие образцы своим клиентам в России.

Специалисты «Тринити» запустили тестирование сервера E420R-M7 на базе Intel Xeon Scalable 3-го поколения с целью определения уровня производительности и возможностей, предоставляемых новой архитектурой в построении перспективных IT инфраструктур. Это даст возможность компании одной из первых обновить свою линейку двухпроцессорных серверов «Тринити» на базе Intel Xeon, предоставив своим клиентам лидирующие современные разработки в области ИТ.

«С компанией Intel нас связывают долгосрочные партнерские отношения, Тринити одна из первых стала поставлять процессоры Intel на российский рынок, в последствии выпустив собственную линейку серверов на базе процессоров технологического лидера отрасли. Это подтверждено многочисленными наградами и наивысшим партнерским статусом вендора Titanium Partner. Партнерство с Intel является неотъемлемой частью долгосрочной стратегии Тринити, так как позволяет предоставлять нашим клиентам лучшие технологии мирового уровня.» - отмечает Антон Рудов, генеральный директор «Тринити».

Масштабируемое семейство процессоров Intel Xeon 3-го поколения созданы на основе многолетних облачных инноваций и динамически адаптируются к любым уникальным задачам благодаря встроенному искусственному интеллекту, высокопроизводительным функциям шифрования и расширенным возможностям безопасности.

Это процессоры, оптимизированные для облачных сред, искусственного интеллекта, предприятий, высокопроизводительных вычислений, сетей, безопасности и IoT, имеют от 8 до 40 ядер и широкий диапазон частот, функций и требований к энергопотреблению.

На данный момент специалисты компании принимают заказы серверов «Тринити» на базе Intel Xeon Scalable 3-го поколения, первые поставки запланированы уже на 10 мая 2021 года.