«Тринити» объявила о выделении производства серверного оборудования в отдельное направление

Компания «Тринити» объявила о выделении производства серверов в отдельное направление. Таким образом «Тринити» теперь ведет деятельность и как вендор, и как интегратор. Об этом CNews сообщили представители «Тринити».

Серверы «Тринити» доступны партнерам и дистрибьюторам и подойдут как для коммерческого, так и для государственного секторов. Оборудование внесено в реестр Минпромторга.

В рамках направления по производству серверов «Тринити» производитель также усилит технологические альянсы, что позволит создавать программно-аппаратные комплексы для телекома и информационной безопасности в сотрудничестве с ведущими разработчиками ПО.

Серверы «Тринити» отвечают потребностям различных бизнес-сценариев, таких как облачные вычисления, виртуализация, высокопроизводительные вычисления, распределенное хранилище и обработка больших данных. Это конфигурации серверов на процессорах Intel Xeon поколения Gen 3 и новейших Gen 4/5: от начального уровня для офисных задач до систем резервного копирования, виртуализации и решений для задач искусственного интеллекта. Эти модели входят в реестр Минпромторга, поэтому в том числе подходят для учреждений государственного сектора. Они совместимыми с продуктами внешних производителей.

Помимо серверов для стандартных задач, компания производит серверы специализированных форм-факторов для таких сфер, как телеком и информационная безопасность. Например, специализированное серверное решение для телекоммуникационных приложений — сервер «Тринити» Gen3 Telecom на процессорах Intel Xeon Scalable третьего поколения. Благодаря небольшим размерам (450x436x44 мм) сервер можно установить телеком-шкаф глубиной 600 мм.

«Выделенная в отдельную сущность интеграция получает доступ к продукту на равных основаниях. При этом, понимая всю щепетильность вопроса, мы трактуем спорные случаи в пользу других партнеров, — отметил Антон Рудов, генеральный директор компании «Тринити». — Компания намерена разрабатывать специализированные технологические продукты вместе с текущими и будущими партнерами в рамках совместных проектов. Мы постоянно работаем над расширением продуктового портфеля, в том числе в других сегментах».

В компании сформирован R&D-отдел, который занимается разработкой дизайна материнских плат и архитектуры BIOS и BMC, а также проверяет совместимость с различным современным ПО и проводит стресс-тесты. Осенью 2024 г. «Тринити» представит серверные решения нового поколения, которые будут отвечать высоким требованиям и готовы для применения в различных областях.