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«Тринити» заключила партнерское соглашение с Fudo Security

«Тринити» подписала партнерское соглашение с Fudo Security, разработчиком решений класса Privileged Access Management (PAM) для мониторинга, контроля и записи действий привилегированных пользователей и удаленных сотрудников. Таким образом, «Тринити» наращивает свою экспертизу и расширяет портфель решений в области информационной безопасности.

Статус авторизованного партнера Fudo Security присваивается партнерам, обладающим сертифицированными инженерами и имеющим собственный демонстрационный стенд. Все эти условия были выполнены компанией и на сегодняшний день специалистами «Тринити» уже реализовано несколько пилотных проектов для клиентов из банковской и других отраслей бизнеса.

«Мы всегда стараемся предлагать своим клиентам только лучшие на рынке решения и Fudo PAM как раз одно из таких. В нашем штате есть специально обученные инженеры, которые готовы продемонстрировать решение, реализовать пилотный проект на инфраструктуре заказчика за 2 часа, внедрить и оказать поддержку первой линии», — отметил Антон Рудов, генеральный директор «Тринити».

«Как один из лидеров в сфере PAM на глобальном рынке мы рады подписать соглашение о сотрудничестве с новым партнером, компанией «Тринити» — системным интегратором в области ИТ-инфраструктуры и безопасности данных. Fudo PAM создавалось не только как решение для специалистов безопасности, но и как удобный рабочий инструмент и элемент автоматизации для самих привилегированных пользователей. Эта отличительная особенность позволяет нам успешно предлагать наш продукт начальникам ИТ-отделов и CIO существующих заказчиков «Тринити»», — сказал Максим Прахов, региональный менеджер по продажам в регионе СНГ.

Fudo PAM – безагентное решение, которое можно развернуть и настроить в течение одного дня. Это решение включает в себя не только мониторинг и запись рабочих сессий без промежуточных серверов (так называемых jump-хостов), но и хранилище паролей, защиту от кражи учетных данных, основанную на искусственном интеллекте и машинном обучении. Пользователями Fudo PAM являются более 40 компаний в России и странах СНГ из банковского, государственного, промышленного и телеком-секторов экономики.

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