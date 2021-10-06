Серверы «Тринити» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга

Серверы «Тринити» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Компания более 28 лет занимается производством оборудования для ИТ-инфраструктуры. Включение «Тринити» в реестр расширяет предложение для госкорпораций, попадающих под требования импортозамещения.

Линейка моделей Trinity ERXXW прошла необходимые проверки и вошла в Реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга.

«Импортозамещение в России только набирает обороты. В ближайшее время мы планируем выпуск моделей на отечественных процессорах и техники для применения в нестандартных условиях. Причем для перспективных задач, а не классического ИТ. Для нас важно создать гибкую систему проектирования и производства, готовую к будущим изменениям рынка», — отметил Антон Рудов, генеральный директор «Тринити».

Серверы «Тринити» подходят для большинства современных ИТ-инфраструктур. Особенно актуальны для разработчиков собственных программно-аппаратных комплексов, где сервер – один из компонентов изделия. Например, НИИ и другие проектные организации. Также будут актуальны для разработчиков бортовой аппаратуры (самолеты, корабли, наземная мобильная техника) и техники для промышленного применения, которая используется в полях и на удаленных точках.

Линейка представляет собой классические двухпроцессорные серверы на процессорах Intel Xeon Scalable, которые поддерживают до 2 ТБ ОЗУ. Они могут использоваться как высокопроизводительные All-Flash-системы и хранилища большого объема (с магнитными дисками до 16 ТБ). По желанию заказчика возможна установка GPU. Серверы поддерживают отечественные ОС и системы виртуализации.

«Согласно нашей статистике, заказчики замещают 50-70% отгружаемых изделий. И модельный ряд серверов удовлетворяет большинство типовых потребностей заказчиков. Но мы также готовы предложить заказные разработки для нестандартных применений. Например, питание от постоянного тока или специализированные конструктивы», — отметил Игорь Вихренко, руководитель отдела импортозамещения «Тринити».