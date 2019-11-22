Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены

Xiaomi представила в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, который впервые в истории получил 108-мегапиксельную фотокамеру из пяти модулей и батарею ёмкостью 5260 мАч. Также в России был анонсирован Redmi Note 8T — новый представитель популярного семейства смартфонов Redmi.

Основная фотокамера нового флагмана Xiaomi состоит из пяти специализированных модулей, ориентированных на различные условия и жанры фотосъёмки. В неё вошли: главный широкоугольный 108 МП модуль, 5 МП модуль с телеобъективом, 12 МП модуль с телеобъективом, 20 МП модуль со сверхширокоугольным объективом и модуль для макросъёмки. Объединённые в единую систему, они обеспечивают плавный зум в диапазоне от 0,6x до 50x без потери качества изображения.

Новейший сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX с диагональю 1/1,33 дюйма обеспечивает главному фотомодулю разрешение 12 032 х 9 024 пикселей. Впервые камера смартфона способна сделать снимок пригодный для печати размером 4,24 метра в высоту (при разрешении 72 dpi). Технология объединения пикселей 4 в 1 позволяет получать хорошо детализированные снимки даже в условиях низкого освещения, а 4-осевой оптический стабилизатор гарантирует резкость при съёмке с рук.

Любители мобильной фотографии безусловно оценят 12 МП портретный фотомодуль, оснащённый 2-кратным телеобъективом, с эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм. Такие портретные объективы очень популярны среди профессиональных фотографов. Крупные пиксели размером 1,4 мкм и двойной фазовый автофокус гарантируют яркие и чёткие портретные снимки практически при любых условиях освещения.

Специальный 5-мегапиксельный модуль, оснащённый 5-кратным телеобъективом с диафрагмой f/2.0, позволяет фотографировать удалённые объекты, используя 10-кратный гибридный или 50-кратный цифровой зум. Этот модуль также снабжён оптическим стабилизатором изображения, позволяющим уверенно снимать с рук, не опасаясь смазывания картинки.

Широкоугольный модуль с углом обзора 117° и сенсором на 20 МП ориентирован на съёмку пейзажей, интерьеров и больших групп людей. Оснащённый автофокусом отдельный модуль для макросъёмки открывает пользователям широкие возможности для фотографирования небольших объектов с минимального расстояния.

Основная камера Mi Note 10 поддерживает совершенно новый режим ночной съёмки «Ночной режим 2.0», в котором камера комбинирует несколько последовательных снимков одной сцены, получая более яркое и контрастное изображение. Любителей фотографировать на концертах и просто в ночное и вечернее время приятно удивит многокадровое шумоподавление в RAW формате.

Ряд интересных функций ожидает любителей мобильной видеосъёмки: это технология стабилизации изображения ShootSteady, режим замедленной макросъёмки с частотой 960 кадров в секунду и режим съёмки видео в формате 4K со сверхширокоугольным объективом. Специальный режим для видеоблогеров Vlog позволяет с лёгкостью создавать стильные и захватывающие ролики с использованием семи различных кинематографических эффектов.

В дополнение к выдающейся основной камере, Mi Note 10 получил 32-мегапиксельную фронтальную камеру с интеллектуальными алгоритмами улучшения лиц на портретах и автопортретах, интеллектуальной функцией распознавания сцен, разблокировки экрана, режимом панорамного селфи, а также возможностью управления съёмкой взмахом ладони.

Для тех, кому и этого мало, Xiaomi предлагает топовую модель Mi Note 10 Pro, основная камера которой получила объектив с восемью линзами, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 256 ГБ. Улучшенный объектив обеспечивает более чистые и резкие снимки.

Новый смартфон Mi Note 10 получил большой изогнутый 3D AMOLED-дисплей с диагональю 6,47 дюйма. Тонкие рамки гарантируют погружение при просмотре видео, высокий контраст до 400 000:1 обеспечивает точное воспроизведение цветов во всём диапазоне яркости при любом внешнем освещении. Смартфон оснащается совершенно новым, на 88% более тонким по сравнению с предыдущими моделями оптическим сенсором для считывания отпечатков пальцев. Площадка для сканирования увеличена на 10%. Новый сенсор отличается хорошей чувствительностью при ярком освещении и на холоде, и хорошо считывает отпечатки сухих пальцев.

Как и экран, тыльная сторона корпуса Mi Note 10 покрыта защитным 3D-стеклом Corning Gorilla Glass 5, которое приятно на ощупь, удобно лежит в руке и предохраняет поверхность от царапин.

Xiaomi Mi Note 10 поставляется в трёх элегантных цветах: «Полночный чёрный», «Изумрудный зелёный» и «Арктический белый».

Новый флагман от Xiaomi построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 730G, изготовленной по технологическому процессу 8 нм, и впечатляет своей вычислительной мощью. Батарея ёмкостью 5260 мАч поддерживает быструю зарядку с мощностью 30 Вт и обеспечивает смартфону более двух дней работы без подзарядки.

Помимо премиального аппаратного обеспечения Mi Note 10 предлагает пользователям обновлённую версию интерфейса MIUI 11. Она получила совершенно новый дизайн и набор инновационных функций для повышения эффективности работы и упрощения повседневной жизни. Удалив ненужные и отвлекающие элементы интерфейса, разработчики MIUI 11 постарались сфокусировать внимание пользователей на контенте. Эффективно используя возможности AMOLED-экрана, MIUI 11 превращает функцию Always-on Display в превосходный инструмент для персонализации. Помимо этого, в MIUI 11 появились новые динамические аудио эффекты, напоминающие звуки природы. Они были удостоены награды дизайнерского конкурса Red Dot — первой в истории дизайнерской награды в категории мобильного ПО.

Наконец, MIUI 11 предлагает пользователям мощный набор инструментов для повышения продуктивности. Беспроводная передача файлов, печать, работа с документами и управление списком задач становятся проще и понятнее без необходимости устанавливать дополнительные приложения. Новый шагомер, календарь женского цикла и калькулятор помогают более эффективно справляться с повседневными бытовыми задачами.

Новый Redmi Note 8T ‒ мощный инструмент для фотосъёмки, его основная камера состоит из четырёх фотомодулей, ориентированных на различные задачи. Главный модуль, оснащённый крупным сенсором с диагональю ½ дюйма и разрешением 48 МП, обеспечивает высокую детализацию и чёткость снимков. Дополнительные модули предназначены для широкоугольной съёмки и макросъёмки, а специальный 2 МП модуль определяет глубину сцены для наложения натуралистичного эффекта боке. Фронтальная камера с разрешением 13 МП и диафрагмой f/2.0 оснащена интеллектуальными алгоритмами обработки снимков и функцией панорамной съёмки, которая позволяет делать селфи в окружении большой компании, не теряя никого из кадра.

Redmi Note 8T получил большой дисплей FHD+ с диагональю 6,3 дюйма, гарантирующий комфорт при просмотре любого видеоконтента, и корпус, с обеих сторон покрытый изогнутым 2,5D стеклом Corning Gorilla Glass 5, защищающим устройство от повреждений при падениях и царапин. Специальное водоотталкивающее нано-покрытие предохраняет смартфон от дождя и брызг. Смартфон доступен в трёх цветах: «Сумрачный серый», «Звездный синий» и «Лунный белый».

Новый Redmi Note 8T построен на базе высокопроизводительного чипсета Qualcomm Snapdragon 665 с поддержкой технологий искусственного интеллекта и высокими показателями энергоэффективности. В дополнение смартфон получил батарею ёмкостью 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки. Уникальная функция автоматической очистки динамика Auto Cleaning Speaker, которая эффективно удаляет пыль и мусор с помощью низкочастотных звуковых импульсов, станет доступна после обновления ПО. Также Redmi Note 8T поддерживает технологию NFC для комфортной и надежной бесконтактной оплаты.

Новый Mi Note 10 с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ появится на российском рынке с 16 декабря по цене 39 990 рублей. Версия Mi Note 10 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 245 ГБ хранилища поступит в продажу в тот же день по цене 44 990 рублей. Купить новинки модельного ряда Mi Note можно будет в онлайн-магазине Mi.com, в сети Официальных магазинов Mi Store, а также у розничных партнеров Xiaomi.

На Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro распространяются специальные условия гарантийного обслуживания. Конечные пользователи, которые приобретут смартфоны в любом авторизованном магазине Xiaomi на территории Российской Федерации в период с 19.12.2019 по 17.01.2020, получат одну гарантийную замену вместо услуги ремонта в течение гарантийного срока в местном авторизованном сервисном центре Xiaomi.

Новый смартфон Redmi Note 8T будет доступен в модификациях 3 ГБ ОЗУ + накопитель 32 ГБ, 4 ГБ ОЗУ + накопитель 64 ГБ и 4 ГБ ОЗУ + накопитель 128 ГБ по рекомендованным розничным ценам 13 990 рублей, 15 990 рублей и 17 990 рублей. Приобрести новинку можно будет с 28 ноября в онлайн-магазине Mi.com, в сети Официальных магазинов Mi Store, а также у розничных партнеров Xiaomi.

Также на российском рынке сегодня были анонсированы экосистемные устройства от Xiaomi. В частности, были представлены внешние аккумуляторы: Redmi 18W Power Bank 20,000 mAh и Redmi Power Bank 10,000 mAh. Аккумулятор с емкостью 20 000 мА•ч поступит в продажу по цене 1990 рублей, версия с емкостью 10 000 мА•ч обойдется покупателям в 990 рублей.

Кроме того, состоялся анонс компактного проектора Mi Smart Compact Projector, который способен транслировать изображение в размере от 60 до 120 дюймов. Проектор работает на базе Android TV 9.0, поддерживает звук Dolby DTS и способен функционировать как беспроводная колонка. Цена Mi Smart Compact Projector в России составила 39 990 рублей.

Xiaomi представила в России Mi Air Purifier 3H, компактный и интеллектуальный очиститель воздуха, который способен устранять 99,97% вредных частиц пыли и может обработать площадь 45 м2 всего за 17 минут. Стоимость Mi Air Purifier 3H в России составила 12 990 рублей. Все анонсированные экосистемные новинки Xiaomi появятся в продаже до конца года и будут доступны у всех розничных партнеров.

С 28 ноября по 11 декабря при покупке Redmi Note 8T в официальной рознице Xiaomi и у всех партнеров покупатель получит в подарок фитнес-браслет Mi Smart Band 4. Если приобрести Redmi Note 8T в онлайн-магазине AliExpress Tmall 29 ноября с 11 утра до полуночи, каждый покупатель получит купон на 3000 рублей для оплаты покупок в данном магазине.

Каждый покупатель Redmi Note 8T получает право на участие в розыгрыше, который проводится совместно с автопроизводителем Haval. 48 победителей лотереи получат бесплатный суточный тест-драйв кроссовера Haval F7x, а один главный призер — возможность безвозмездно пользоваться автомобилем в течение трех лет.

В рамках специальной акции со 2 по 15 декабря первые покупатели, оформившие предварительный заказ на Mi Note 10 во всех розничных сетях, получат в подарок смартфон Redmi Note 8T в модификации с 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ хранилища.