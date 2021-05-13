Canyon представила детские смарт-часы с полноценными функциями фитнес-гаджета MyDino KW-33. Цена. Фото

Производитель аксессуаров для ПК и мобильных устройств, а также носимых устройств Canyon представил новые смарт-часы MyDino KW-33.

Этот умный и полезный гаджет подойдет для детей среднего школьного возраста (от 8 до 13 лет). Интерфейс часов специально разработан дизайнерами Canyon в детском хип-хоп стиле. В новинке по принципу «Тамагочи» живет забавный динозавр Дино — виртуальный друг из мира здоровья и спорта. Дино требует яблок, которые можно «заработать», выполняя спортивные упражнения, занимаясь ходьбой и просто не сидя на месте. Корректность замеров активности ребенка обеспечивают шагомер, пульсометр и другие функции взрослого фитнес-гаджета. Отдохнуть от спорта помогут две развивающие игры – «Пазл» и «Математические задачи».

Часы показывают уведомления из социальных сетей и мессенджеров, вибрируют при входящем звонке, отображают погоду и позволяют управлять плеером и камерой на смартфоне. Кроме того, специальный таймер всегда напомнит о длительном сидении или необходимости выпить воды, а будильник позволит не проспать школьные занятия.

Таким образом, MyDino KW-33 – это полноценный умный гаджет со всеми функциями смарт-часов для взрослых: push-уведомлениями, статистикой активности/сна и управлением смартфоном.

Детские смарт-часы MyDino KW-33

MyDino KW-33 представлены в корпусе из прочного пластика, ремешок выполнен из силикона. Размер новинки составляет 41,2 мм х 35,2 мм х 9,3 мм, что позволит ей аккуратно смотреться на детской руке. Качественный 1,3-дюймовый сенсорный IPS-экран с разрешением 240х240 дает возможность в полной мере наслаждаться играми и просмотром входящих сообщений.

Новинка позволяет не беспокоиться о постоянной подзарядке. Аккумулятор емкостью 155 мАч поддерживает работу часов в режиме ожидания до 10 дней, а при активном использовании – до четырех дней.

MyDino KW-33 представлены в трех цветовых решениях, отличающихся оттенками самих часов и ремешка. Доступны варианты: «черный камуфляж», «синий камуфляж» и «зеленый камуфляж».

Устройство уже появилось в продаже на российском рынке. Цена новинки позволит родителям излишне не переживать о том, что ребенок может случайно потерять или повредить гаджет. Смарт-часы от Canyon обойдутся в 2999 руб.