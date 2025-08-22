Разделы

Bandai Namco Entertainment Tamagotchi Тамагочи игрушка, виртуальный домашний питомец


УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 Автоугонщики молятся на «тамагочи для хакеров» с российскими корнями. Он по щелчку взламывает машины Audi, Ford и Hyundai 1
22.10.2024 Исследование CDEK.Shopping: около трети россиян хотели бы вернуть кнопочные телефоны 1
10.09.2024 Создан крошечный российский Linux весом 26 МБ. Его разработчик – автор легендарного «тамагочи для хакеров» 1
09.02.2024 Российский «тамагочи для хакеров» отныне вне закона. Сверхпопулярный гаджет официально запрещен в одной из крупнейших стран мира 1
26.10.2023 Российский «тамагочи для хакеров» научился выводить из строя смартфоны и ПК в радиусе действия. Как от этого защититься 1
25.07.2023 Российский «тамагочи для хакеров» обзавелся магазином приложений. Разработчикам открыт огромный простор для творчества 1
07.04.2023 Amazon изъяла из продажи российский «тамагочи для хакеров» 1
13.03.2023 Российский «тамагочи для хакеров» массово конфискуют зарубежом 1
15.12.2022 В Германии уничтожена гигантская партия российских «тамагочи для хакеров». Разработчики обвиняют логистику «Почты России» 1
13.05.2021 Canyon представила детские смарт-часы с полноценными функциями фитнес-гаджета MyDino KW-33. Цена. Фото 1
31.07.2020 Россияне создали «тамагочи для хакеров» и за сутки собрали в 13 раз больше нужной суммы. Видео 1
23.10.2019 Создан тамагочи для хакеров, который питается взломанными Wi-Fi сетями. Видео 1
01.11.2013 Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic: обзор лучшего в истории "моментального" фотоаппарата 1
26.06.2012 "Счастливая ферма" в реале: управляй через интернет 1
19.06.2012 Робот-чихуахуа 1
14.06.2012 Runa Capital инвестировал $3 млн в сервис изучения английского языка 1
20.02.2012 Обзор HTC Salsa: facebook-смартфон, оно нам надо? 1
20.09.2011 HTC Mozart: тест первого смартфона в России на Windows Phone 7 1
04.08.2010 Samsung показала телефон-тамагочи 1
07.06.2010 3D-очки для "дополненной реальности" появятся в июле 1
31.07.2007 Вышел августовский номер журнала CNews 1
09.04.2007 Microsoft и Sony «поиграют» 1
01.12.2006 Играм для PS3 будет сложно окупиться 1
14.11.2006 Namco Bandai создает мобильную студию в Европе 1
23.06.2006 Сегодня 10 лет главному сумасшествию планеты 2
23.06.2006 Фото дня. Сегодня 10 лет главному сумасшествию планеты 2
24.10.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж июля 1
18.10.2005 Телефоны для школьников: ваш ребенок всегда на связи 1
14.10.2005 "Тараканьи бега": новое развлечение в Рунете 1
24.08.2004 В 3G-телефонах поселят виртуальных друзей 1
12.08.2004 Новые "Тамагочи" плодятся через интернет 1
22.07.2004 Fly FT20 - новое лицо в тусовке 1
20.05.2004 Nokia 7600 – той-терьер мобильного мира 1
13.02.2004 В России разрабатывается “компьютер здоровья” 1
13.02.2004 В России разрабатывается “компьютер здоровья” 1
20.11.2002 Легенда о кибердраконе, умеющем нюхать, и прочие истории из жизни гаджетов 1
09.04.2001 Тамагочи для мобильныx телефонов бyдyт находиться на сервере опеpатоpа 1
21.02.2001 "Тамагочи" для мобильных телефонов от Motorola и Creature Labs будет жить у оператора 1
12.02.2001 Создатели WonderSwan готовы понести убытки 1
12.05.1999 Sony создает игрушечную собаку-робот Aibo. 1

