Разделы

Техника
|

Исследование CDEK.Shopping: около трети россиян хотели бы вернуть кнопочные телефоны

Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping провел исследование, в котором выяснил, как граждане РФ относятся к ушедшим гаджетам и что им нравилось в них больше всего.

Все россияне знают, что такое стационарные телефоны, MP3-плееры и электронные книги. Чуть меньше людей ответило, что такое DVD-плееры и тамагочи — о них знают 98% и 91,7% соответственно. Наименее известным среди опрошенных стал такой гаджет как Game Boy — его отметили лишь 72,1% респондентов.

Кнопочные телефоны, радиоприёмники и GPS-навигаторы — те устройства, которыми пользовались более 70% граждан РФ в прошлом. В домах у 65% из них также имелись DVD-плееры, а более половины респондентов читали электронные книги. Меньше всего опрошенные пользовались Game boy — только 14,3% из них. На вопрос, почему они приняли решение избавиться от устройства, более 60% опрошенных указали, что заменили его более современным гаджетом.

Более половины россиян призналось, что иногда скучают по устаревшим гаджетам. Так ответило 52,3% опрошенных. 17,1% из них отмечают, что испытывают ностальгию по ним. В то же время каждый пятый респондент не жалеет о том, что такая техника ушла, и готов с энтузиазмом встречать технологические новинки.

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении
безопасность

Главной причиной, по которой люди скучают по старой технике, стала долговечность её батареи. Такое преимущество отмечают более 60% опрошенных. Также многие респонденты убеждены, что выпущенные ранее устройства обладают уникальным дизайном (24%) и простой использования (12,6%).

Наиболее удачной заменой ушедшим устройствам более 72% пользователей считают смартфоны. Примерно 14% считает, что лучшим изобретением нового поколения стал планшет, а 6,7% из них уверены, что таковым является консоль. Одновременно с этим около 30% респондентов хотели бы вернуть кнопочные телефоны, а более трети россиян хотели бы вновь видеть на полках магазинов тамагочи и кассетный проигрыватель.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Умер основатель легендарной библиотеки «Флибуста»

Москва отдаст сотни миллионов за ремонт «железа» сбежавших из России Cisco, Dell и IBM

Белоруссия заплатила «Софтлайну» 6 миллиардов долга

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: