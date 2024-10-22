Исследование CDEK.Shopping: около трети россиян хотели бы вернуть кнопочные телефоны

Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping провел исследование, в котором выяснил, как граждане РФ относятся к ушедшим гаджетам и что им нравилось в них больше всего.

Все россияне знают, что такое стационарные телефоны, MP3-плееры и электронные книги. Чуть меньше людей ответило, что такое DVD-плееры и тамагочи — о них знают 98% и 91,7% соответственно. Наименее известным среди опрошенных стал такой гаджет как Game Boy — его отметили лишь 72,1% респондентов.

Кнопочные телефоны, радиоприёмники и GPS-навигаторы — те устройства, которыми пользовались более 70% граждан РФ в прошлом. В домах у 65% из них также имелись DVD-плееры, а более половины респондентов читали электронные книги. Меньше всего опрошенные пользовались Game boy — только 14,3% из них. На вопрос, почему они приняли решение избавиться от устройства, более 60% опрошенных указали, что заменили его более современным гаджетом.

Более половины россиян призналось, что иногда скучают по устаревшим гаджетам. Так ответило 52,3% опрошенных. 17,1% из них отмечают, что испытывают ностальгию по ним. В то же время каждый пятый респондент не жалеет о том, что такая техника ушла, и готов с энтузиазмом встречать технологические новинки.

Главной причиной, по которой люди скучают по старой технике, стала долговечность её батареи. Такое преимущество отмечают более 60% опрошенных. Также многие респонденты убеждены, что выпущенные ранее устройства обладают уникальным дизайном (24%) и простой использования (12,6%).

Наиболее удачной заменой ушедшим устройствам более 72% пользователей считают смартфоны. Примерно 14% считает, что лучшим изобретением нового поколения стал планшет, а 6,7% из них уверены, что таковым является консоль. Одновременно с этим около 30% респондентов хотели бы вернуть кнопочные телефоны, а более трети россиян хотели бы вновь видеть на полках магазинов тамагочи и кассетный проигрыватель.