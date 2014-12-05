Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187833
ИКТ 14529
Организации 11266
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26527
Персоны 81221
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Nintendo Game Boy

Nintendo Game Boy

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


05.12.2014 HDMI для Gameboy не помеха

нники не всегда могут насладится атмосферой «классики» из-за огромной разницы в сегодняшнего дня и прежних времён. Сгладить противоречие между современными телевизорами и древней карманной приставкой Game Boy должен созданный инженерами Зейн Амиралис и Джошуа де Хааном переходник-мод Hdmyboy. Устройство преобразовывает картинку оригинального Game Boy в разрешение 1120×1008 или 1920×1
11.08.2006 В Санкт-Петербурге пройдет Chaos Constructions’2006

платформы и разработка приложений для нее), Thomas Margolf aka firestARTer при содействии Chipcult (Gameboy как музыкальный инструмент. Little Sound DJ: секвенсер/ синтезатор для Gameboy
15.09.2005 Портативная Play Station дошла до России

тернет. Мультимедийность выгодно отличает новую портативную консоль от её потенциальных соперников: Nintendо Game Boy Advance и Game Boy Dual Screen. В России PSP поступила в продажу в двух ком
13.09.2005 Заказы на Nintendo Game Boy Micro превзошли ожидания

me Boy Micro – превзошли ожидания. Хотя интерес к этой новинке оказался ниже по сравнению с моделью Game Boy Advance SP. Тем не менее эксперты прогнозируют, что с 13 сентября, момента выхода Ga
23.08.2005 Nintendo возьмет реванш на игровом рынке

еоигр Nintendo объявила о выходе на рынок ее новой портативной консоли размером с сотовый телефон - GameBoy Micro. Устройство можно будет купить в Японии с13 сентября, а в США с 19 сентября.

16.12.2004 Nintendo намерена обогнать Sony с помощью адаптеров для видео

как игровая машина, будет также поигрывать MP3 и MPEG-4. Адаптер сможет работать и с ранней моделью Game Boy Advance SP. В мире уже продано 58 млн. Game Boy Advances, что касается DS, то как ож
30.09.2003 Motorola снабдит WLAN-чипсетом игровую приставку Nintendo

a начал поставки WLAN-чипсета для последних моделей игровых приставок Nintendo - Game Boy Advance и Game Boy Advance SP. Чипсет, работающий в диапазоне 2,4 ГГц, позволит объединять в сеть до пя
04.02.2003 Nokia будет делать игры

гровое устройство Nokia будет называться N-Gage, внешне оно будет очень похоже на известную игрушку Gameboy Advance, выпускаемую компанией Nintendo. Как и в Gameboy, в новинке Nokia буду
10.01.2003 Клавиатура без клавиш и другие новинки с выставки CES

Клавиатура без единой клавиши, зарядное устройство для игровой консоли Gameboy на солнечных батареях и цифровая электрогитара - это лишь некоторые экспонаты, предст
10.04.2002 X-traFun разработала Bluetooth-картридж для игровой приставки GameBoy

(США), создала картридж с реализацией технологии Bluetooth для игровых приставок Nintendo GameBoy и GameBoy Advance. С помощью картриджа можно объединить приставки в одноранговую локальную сеть
30.01.2001 Объем предварительных заказов на Nintendo Game Boy Advance достиг 2,7 млн. штук

м предварительных заказов от японских продавцов и дистрибьюторов на ее карманное игровое устройство Game Boy Advance, выход которого намечен на 21 марта, достиг 2,7 млн. единиц. Таким образом,

14.12.2000 Nintendo планирует продать 24 млн. новых Game Boy в течение года

Компания Nintendo планирует поставить 24 млн. новых Game Boy Advance в течение следующего года. В Японии поставки начнутся в марте и будут достиг
04.12.2000 Sony Playstation уступила Gameboy свое 28-недельное лидерство в еженедельном рейтинге продаж в Японии

х электроники в Японии, Sony Playstation 2 за неделю с 20 по 26 ноября потеряла свою лидирующую позицию и сместилась на 3-е место по объему продаж. На первое место за указанную неделю вышла приставка Nintendo Gameboy Color - ее рейтинг увеличился на 10.7 пункта. На втором месте - Sony Playstation One - +6 пунктов. Sony Playstation 2, лидировавшая в рейтинге 28 недель, начиная с 8-14 мая, ок
19.09.2000 В следующем году Nintendo представит Game Boy Advanced и Nintendo Game Cube

омпания Nintendo в следующем году намерена вернуться на рынок игровых устройств с двумя новинками - Game Boy Advanced и Nintendo Game Cube, сообщает Nikkei Business. Game Boy Advanced яв
22.08.2000 В четверг Nintendo представит игровые приставки GameBoy Advance и Dolphin

В четверг компания Nintendo представит двух моделей портативных игровых приставок - 32-битную Gameboy Advance и 128-битную Dolphin - обе оборудованы возможностью доступа в интернет, сообщ
09.08.2000 Nintendo выпустит информацию о новых игровых приставках Dolphin и Gameboy Advance 24 августа

аявила, что 24 августа ею будут обнародованы детали выхода двух новых игровых приставок э Dolphin и Gameboy Advance. Пока известно, что 128-битная приставка Dolphin выйдет в 2001 году. Что каса
25.05.2000 Выход игровой консоли Game Boy Advance отложен по причине дефицита микросхем и ЖК-дисплеев

соли Game Boy откладывается до ноября-декабря по причине дефицита комплектующих. Ранее датой выхода Game Boy Advance компания называла август 2000 года. Game Boy Advance - это усовершенс
04.04.2000 Nintendo заявила о возможном переносе срока выпуска приставок Game Boy Advance из-за дефицита комплектующих

ель видеоигр для дома, заявила, что запланированный на август выпуск приставок следующего поколения Game Boy Advance может быть перенесен из-за трудностей с поставками необходимых микросхем. Кр
03.09.1999 Новая игровая приставка Game Boy Advance от Nintendo будет иметь доступ в Интернет

седники и оппоненты смогут видеть друг друга. В Nintendo надеются, что благодаря новым возможностям Game Boy Advance сможет составить конкуренцию карманным компьютерам PalmPilot.
02.09.1999 Nintendo и Konami теперь вместе разрабатывают ПО для игровых приставок

риставок. Nintendo намеревается в апреле представить адаптер, который позволит подключать приставки GameBoy к сотовым или PHS-телефонам (personal handyphone system). Новая фирма под названием M

Публикаций - 110, упоминаний - 152

Nintendo Game Boy и организации, системы, технологии, персоны:

Nintendo 797 53
Sony 6636 32
Microsoft Corporation 25254 13
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 425 10
Capcom 283 9
EA - Electronic Arts 1299 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 6
Apple Inc 12646 5
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 3
Yahoo! 3707 3
Sharp Corporation 1049 3
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 227 3
X Corp - Twitter 2908 2
IBM - International Business Machines Corp 9553 2
Amlogic 54 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 2
Nvidia Corp 3740 2
Microsoft - Activision Blizzard 489 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 231 2
THQ 296 2
Digma 238 1
Samsung Electronics 10636 1
Amazon Inc - Amazon.com 3142 1
Qualcomm Technologies 1913 1
Meta Platforms - Facebook 4536 1
LG Electronics 3678 1
Intel Corporation 12547 1
AMD - Advanced Micro Devices 4474 1
Toshiba Corporation 2957 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1587 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Valve Software 234 1
Lenovo Motorola 3530 1
Dropbox 512 1
Deutsche Telekom 927 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1393 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 179 1
Shenzhen Xunlong Software 16 1
Blizzard Entertainment 334 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
QinetiQ Group 57 2
QinetiQ - Foster-Miller 5 2
Carlyle Group 24 2
eBay Inc 1632 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Warner Bros. International Television Distribution 282 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Верный - торговая сеть 310 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 1
Honda Motor Company - HND 238 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Dolfin 2 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 1
Warner 535 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 120 1
ICE - Intercontinental Exchange 6 1
Лента - Монетка - торговая сеть 59 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 46 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1031 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1659 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3112 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5253 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 78
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7673 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12992 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 10
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6176 9
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 9
Joystick - Джойстик 1143 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 9
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10342 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8186 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 8
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 8
Аксессуары 4135 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4838 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6559 7
Наушники - Headphones 4304 7
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1071 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9879 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4042 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 6
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 173 6
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 387 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6316 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3102 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4093 47
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 31
Nintendo DS - игровая консоль 340 26
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 23
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1883 19
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 16
Nintendo Wii - игровая консоль 760 13
Google Android 14718 11
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 25 7
Microsoft Windows 2000 8663 7
SEGA Mega Drive - SEGA Genesis - игровая приставка 25 7
Nokia N-Gage 73 7
Nintendo Wii U 75 7
Nintendo 64 - N64 29 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 6
SEGA Dreamcast - игровая приставка 95 6
Microsoft Windows 16351 5
Apple iOS 8264 5
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 60 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3435 4
Pokemon Go 80 4
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 57 4
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 84 4
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 4
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 146 4
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 4
Nintendo Donkey Kong 15 3
Linux OS 10931 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 3
Apple - App Store 3011 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 3
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 370 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 3
Microsoft Xbox Live 307 3
Sony Playstation Dualshock 26 3
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 109 3
Sinclair ZX Spectrum 28 3
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 3
Тетрис 77 3
Nintendo - Nintendogs 7 2
Ken Kutaragi - Кутараги Кен 25 3
Iwata Satoru - Ивата Сатора 14 3
Betti Dario - Бетти Дарио 4 2
Гришин Андрей 8 2
Pachter Michael - Пачтер Майкл 45 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Пажитнов Алексей 6 1
Карпов Антон 14 1
Jackson Peter - Джексон Питер 31 1
Lee Bruce - Ли Брюс 5 1
Ксенин Алекс 311 1
Беляев Дмитрий 31 1
Швыдкой Михаил 10 1
Malkovich John - Малкович Джон 8 1
Yarnton David - Ярнтон Дэвид 2 1
Перов Евгений 93 1
Тарасов Роберт 1 1
Igarashi Koji - Игараси Кодзи 1 1
Ollila Jorma - Оллила Йорма 48 1
Irons Jeremy - Айронс Джереми 3 1
Fujita Masahiro - Фуджита Масахиро 4 1
Warwick Kevin - Уорвик Кевин 4 1
Yarnton David - Яртон Дэвид 4 1
Lewis Clive - Льюис Клайв 3 1
Racine Mark - Рацайн Марк 1 1
Riccitiello John - Риччитьелло Джон 13 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 1
Япония 13555 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 29
Европа 24650 14
Россия - РФ - Российская федерация 157230 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 10
Америка - Американский регион 2188 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 4
Испания - Королевство 3760 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Франция - Французская Республика 7980 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 2
Ирак - Республика 700 2
США - Колорадо 385 2
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Беркшир 17 1
Польша - Республика 2002 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18633 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Земля - планета Солнечной системы 10664 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Ирландия - Республика 1025 1
Швеция - Королевство 3716 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3594 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Израиль 2785 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Испания - Мадрид 175 1
Великобритания - Лондон 2409 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
США - Калифорния 4776 1
США - Нью-Джерси 302 1
Япония - Токио 1009 1
Таиланд - Королевство 868 1
Германия - Берлин 729 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 7
Английский язык 6879 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 3
Йена - денежная единица Японии 499 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
Ergonomics - Эргономика 1689 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Спорт - Шахматы - Chess 254 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 412 2
Здравоохранение - Психиатрия - Шизофрения - Аутизм - Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ 104 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 6
CNews - ZOOM.CNews 1854 4
The Register - The Register Hardware 1701 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
FT - Financial Times 1259 1
Bloomberg 1420 1
Tom’s Hardware 520 1
NYT - The New York Times 1088 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
Чудо техники 60 1
AP - Associated Press 2006 1
Fortune 210 1
NE Asia Online 313 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Ananova 250 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Kyodo 47 1
The Observer 40 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
NDP 53 6
IDC - International Data Corporation 4943 2
Informa - Ovum - Omdia 138 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Harris Interactive 81 1
comScore Networks 35 1
University of Hull - Hull University - Университет Халла - Халльский университет 2 1
Freie Universität Berlin - Freie Universitaet Berlin - Свободный университет Берлина 6 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 52 1
NTU - Nottingham Trent University - Университет Ноттингем Трент 7 1
University of Reading - Редингский университет - University of Reading's School of Systems Engineering 16 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 2
День молодёжи - 27 июня 1001 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CeBIT 612 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще