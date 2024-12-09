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Sinclair ZX Spectrum

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.12.2024 Легендарный создатель Raspberry выпустил полноценный компьютер на Debian Linux внутри клавиатуры. Цена 1
17.11.2023 Роман Коропец: Приложение должно корректно работать и без обновления в AppStore или Google Play 1
27.12.2022 Создан «клон» Raspberry Pi на RISC-V. Его легко превратить в роутер, планшет или смартфон 1
16.06.2022 Создан гаджет, превращающий легендарный одноплатник Raspberry Pi в настоящий ноутбук 1
17.09.2021 Умер создатель легендарного ПК ZX Spectrum 1
21.01.2021 Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4 1
03.11.2020 Raspberry выпустила полноценный ПК внутри клавиатуры. Видео 1
04.09.2020 «Яндекс» откроет магазин и музей в Петербурге 1
08.06.2020 Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android 1
24.12.2015 Mozilla готовится выпустить планшет, роутер и компьютер 1
29.07.2015 30 лет компьютерам Amiga 1
19.05.2015 Клавиатура мимикрирует под ZX Spectrum 2
30.01.2015 Лучшие игры 2014 года для платформы iOS 1
29.01.2015 Новый рекорд старинной игры 1
02.12.2014 Культовый компьютер ZX Spectrum возвращается на рынок 2
31.10.2014 Пять лучших игр для празднования Хэллоуина: выбор ZOOM 1
24.06.2014 Виниловые пластинки: как стать аудиофилом? 1
23.04.2012 ZX Spectrum - 30 лет! 1
29.02.2012 Начались продажи самого дешевого компьютера в мире 1
13.05.2010 Компьютер-клавиатура Asus EeeKeyboard вышла в продажу. ФОТО 1
13.05.2010 Компьютер-долгострой Asus EeeKeyboard поступил в продажу 1
14.12.2009 Выбор ZOOM: лучшие коммуникаторы 2009 года 1
14.09.2009 Клавиатура-компьютер Asustek а-ля ZX Spectrum выйдет в октябре 1
16.11.2005 Фото дня: новое лицо легендарной Atari 1
16.09.2005 Фестиваль "демок" - шедевры художественного взлома 1
11.02.2002 Amstrad представила телефон с электронной почтой 2
08.02.2002 Digital Life: Говорящая перчатка, ноутбук-мутант и роботы-гладиаторы 1
08.02.2002 Digital Life: Говорящая перчатка, ноутбук-мутант и роботы-гладиаторы 1

Публикаций - 29, упоминаний - 32

Sinclair ZX Spectrum и организации, системы, технологии, персоны:

Raspberry Pi Foundation - RPF 49 6
Sony 6721 4
Sinclair Research - Sinclair Computers - Science of Cambridge - Sinclair Instrument - Sinclair Radionics - Westminster Mail Order 3 3
Amazon Inc - Amazon.com 3255 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2164 3
Intel Corporation 12777 3
Nintendo 818 3
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 2
MOS Technology - Commodore Semiconductor Group - Amiga 25 2
Elo Touch Systems - Elo Touch Solutions 12 2
Zoopad 3 2
IBM - International Business Machines Corp 9680 2
Philips 2097 2
Google LLC 12613 2
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 2
JVC Kenwood 421 2
Panasonic - Technics 70 1
Acadine Technologies 4 1
Kenjitsu 4 1
Radionics 7 1
Qilinlog 3 1
RS Group - Electrocomponents - RS Components - Allied Electronics 5 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
SpaceX - Cursor 47 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 1
Alibaba Group 471 1
Yandex - Яндекс 9110 1
Microsoft Corporation 25700 1
Qualcomm Technologies 1967 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 765 1
Acer Group - Acer Inc 2758 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1091 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 481 1
HTC Corporation 1512 1
Lenovo Motorola 3559 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1072 1
Yahoo! 3726 1
Blizzard Entertainment 343 1
eBay Inc 1639 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Sony Music Entertainment 160 2
AZAL - Azerbaijan Airlines - АЗАЛ - Azərbaycan Hava Yolları - Азербайджанские авиалинии 4 1
Лента - Монетка - торговая сеть 67 1
Kickstarter 136 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Совкомбанк Совесть 278 1
Яндекс Музей 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5601 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 414 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10236 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22435 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28049 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10551 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16920 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27172 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13168 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13409 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4181 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7501 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6378 9
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3621 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18225 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7890 8
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5478 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6253 7
Наушники - Headphones 4443 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14700 6
Карты памяти - Запоминающее устройство 2310 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2465 6
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2768 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3879 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26555 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15369 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61159 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10588 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10704 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26146 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9819 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3906 5
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 100 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13000 5
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6604 5
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 554 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6361 4
Микрофон - Microphone 2791 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9640 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6441 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2346 4
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 223 8
Google Android 15166 5
Linux OS 11434 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1211 4
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 63 4
Raspberry Pi B Model 29 4
Nintendo Game Boy 113 3
Apple iOS 8542 3
Microsoft Windows 16804 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 986 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 569 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4152 3
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 3
Broadcom BCM chip 65 3
Linux - Debian GNU 563 3
Sinclair Spectrum Vega 2 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 664 2
Nintendo DS - игровая консоль 340 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 2
HP - palmOne - Handspring Visor - Visor Edge - Visor Prism - Visor Platinum 33 2
Microsoft Windows XP Home 196 2
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 2
JVC D-VHS 7 2
Philips EXP - Philips Expanium 4 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2163 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3528 2
Intel x86 - архитектура процессора 2138 2
Apple - App Store 3087 2
Microsoft Windows XP 2430 2
Mozilla Firefox - браузер 1939 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Raspberry Pi Compute Module 22 2
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 275 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Raspberry Pi OS 14 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3045 2
SEGA Mega Drive - SEGA Genesis - игровая приставка 25 2
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 25 2
Sinclair Clive - Синклер Клайв 2 2
Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 2
Sinclair Belinda - Синклер Белинда 1 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Igarashi Koji - Игараси Кодзи 1 1
Sinatra Frank - Синатра Фрэнк 7 1
Кулешов Антон 3 1
Warhol Andy - Уорхол Энди 6 1
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 1
Коропец Роман 1 1
Smith Chris - Смит Крис 6 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 446 1
Лебедев Артемий 110 1
Braben David - Брэбен Дэвид 8 1
Upton Eben - Аптон Эбен 12 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 11
Россия - РФ - Российская федерация 164761 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54485 8
Европа 24907 5
Франция - Французская Республика 8142 4
Китай - Тайвань 4232 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18983 3
Япония 13763 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5460 2
Великобритания - Йоркшир и Хамбер - Ротерем 2 2
Финляндия - Финляндская Республика 3691 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19394 2
Германия - Федеративная Республика 13159 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 515 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 78 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47319 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3128 1
Америка - Американский регион 2204 1
Канада 5059 1
США - Нью-Йорк 3174 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1819 1
Италия - Итальянская Республика 4495 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Испания - Королевство 3820 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1542 1
Великобритания - Кембридж 263 1
США - Индиана 120 1
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 110 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11647 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15885 5
Английский язык 7002 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33424 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5526 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5997 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7419 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3317 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1639 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 371 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10215 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21422 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27057 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1375 2
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 121 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1701 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3818 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53046 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5559 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6138 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6522 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1908 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3070 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1474 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 181 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 881 1
Инди - independent 70 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1271 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 152 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8445 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2503 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 558 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 487 1
НКО - Некоммерческая организация 626 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5719 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6972 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9082 1
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The Guardian - Британская газета 403 1
Fortune 211 1
Россия К - телеканал 30 1
IBM Research 109 2
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 18 1
День молодёжи - 27 июня 1072 2
Siemens Westinghouse 6 2
Битва роботов 13 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
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