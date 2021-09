Умер создатель легендарного ПК ZX Spectrum

Создатель известного во всем мире компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер умер в возрасте 81 года. Причина его смерти пока не оглашается. Известно, что в последние годы он сильно болел. ZX Spectrum стал самым известным его изобретением. В 1980-х годах Синклер также попытался пересадить весь мир на электромобили, но его одноместный электрокар С5 оказался полнейшим провалом.

Создателя ZX Spectrum больше нет

Британский изобретатель Клайв Синклер (Clive Sinclair), создатель всемирно известного компьютера ZX Spectrum, скончался в возрасте 81 года. Как пишет издание The Guardian, об этом сообщила его дочь Белинда Синклер (Belinda Sinclair).

Со слов Белинды, ее отец умер в своем доме в Лондоне (Великобритания). Причину смерти она не сообщила, сказав лишь, что он долгое время боролся с некой болезнью.

История Клайва Синклера как изобретателя началась в 1961 г., когда ему был 21 год (он родился 30 сентября 1940 г.). В этом год он основал свою первую компанию Sinclair Radionics, деньги на которую копил четыре года, работая журналистом. Компания просуществовала 18 лет и прекратила свое существование в 1979 г. За эти годы в ее ассортимент вошли портативные телевизоры, мобильные радиоприемники, наручные часы и калькуляторы.

Клайв Синклер стал известен благодаря своим компьютерам

Первым изобретением Клайва Синклера был именно карманный калькулятор, созданный им в начале 1970-х годов. Главным его преимуществом было то, что на фоне ближайших аналогов он был не только меньше по габаритам, что позволяло носить его с собой, но еще и стоил заметно дешевле.

Однако наибольшую известность Синклеру принес созданный спустя 10 лет компьютер ZX Spectrum. Как и в случае с калькулятором, все его конкуренты стоили заметно дороже.

Главное изобретение Синклера

К созданию ZX Spectrum компания Синклера Sinclair Radionics отношения не имеет. Над ним изобретатель работал в другой своей компании, Sinclair Research Ltd. Ее Синклер основал в 1983 г.

Карманный калькулятор, первое изобретение Синклера

Поначалу компания носила название Westminster Mail Order Ltd, затем ее переименовали в Sinclair Instrument Ltd, а через некоторое время она стала известна как Science of Cambridge Ltd. В дальнейшем Синклер сменил ее название на Sinclair Computers Ltd., а в Sinclair Research Ltd. она превратилась в 1981 г., вобрав в себя часть активов Sinclair Radionics, к тому времени закрытой.

Калькулятор понравился общественности, в отличие от наручных часов

Свой первый компьютер Клайв Синклер представил в 1980 г., назвав его ZX80. На тот момент это был один из немногих компьютеров в Великобритании, стоивший меньше 100 фунтов стерлингов. Его можно было приобрести в виде отдельных компонентов за 80 фунтов стерлингов (8000 руб. по курсу ЦБ на 17 сентября 2021 г.) и собрать (и спаять) их самостоятельно, а можно было купить готовый вариант за 99,95 фунтов стерлингов (10 тыс. руб.). На момент выхода он стоил приблизительно в пять раз дешевле аналогов, что и сделало его популярным.

ZX80, первый компьютер Синклера

Следующим творением Синклера стал компьютер ZX81 (числа в названиях указывают на год выпуска). Если оригинальный ZX80 разошелся тиражом около 50 тыс. экземпляров, то ZX81 с цветной графикой начального уровня был продан в количестве около 250 тыс. копий.

В 1982 г. Синклер выпустил компьютер ZX Spectrum 48K, навсегда вписавший его имя в историю развития информационных технологий. В качестве носителя информации в этом ПК применялись обычные кассеты. Монитора у него не было, зато он был способен выводить изображение на экран домашнего телевизора.

Легендарный ZX Spectrum

ZX Spectrum 48K многократно превзошел по популярности обоих своих предшественников. Его продажи достигли 5 млн экземпляров. Разработчики тоже высоко оценили возможности компьютера, написав для него свыше 24 тыс. программ (за все время существования платформы).

Спустя десятилетия ZX Spectrum все еще доступен для приобретения

Компьютер, вышедший 39 лет назад, до сих пор можно приобрести на интернет-аукционах. Редакция CNews обнаружила оригинальную версию ZX Spectrum 48К в Германии. Продавец готов расстаться с ней за 181 евро (15,4 тыс. руб.).

Предшественник Илона Маска

Клайва Синклера интересовали не только компьютеры. В 1983 г. он основал компанию Sinclair Vehicles Inc., в рамках которой приступил к работе над серийным электромобилем, который смогли бы позволить себе не только богачи, но и представители среднего класса.

Электромобилями Клайв Синклер увлекся еще в 1970-х годах, когда работал в компании Sinclair Radionics. В 1979 г. он приступил к созданию первого прототипа такого транспорта, который в дальнейшем превратился в одноместный электрокар Sinclair C5.

Так Синклер видел будущее личного транспорта

Sinclair C5 был анонсирован в январе 1985 г., но оказался, в отличие от ZX Spectrum, полнейшим провалом. Автомобиль разрабатывался без каких-либо маркетинговых исследований, и в итоге общественность подняла этот проект на смех за целый ряд его недостатков.

Sinclair C5 предлагался по очень высокой в сравнении с бензиновыми машинами цене, выглядел как игрушка, не был вместительным и, к тому же, не имел систем безопасности. Кроме того, он оказался неспособен самостоятельно заезжать на пригорки – водителю приходилось помогать ему и крутить педали.

Клайв Синклер рассчитывал, что сможет продать в пределах 100 тыс. Sinclair C5 в течение первого года, однако суммарный объем производства едва достиг 14 тыс. экземпляров. Из них было продано лишь 4500 шт., а в августе того же 1985 г. выпуск Sinclair C5 был прекращен. Другие электромобили Синклер не выпускал.

Электровелосипед вместо электромобиля

Неудача с Sinclair C5 сказалась на финансовой стабильности Синклера. В 1986 г. он был вынужден продать большую часть Sinclair Research компании Amstrad. Сумма сделки составила 5 млн фунтов стерлингов.

Sinclair Research была преобразована в научно-исследовательский бизнес и холдинговую компанию с долей участия в нескольких дочерних компаниях, созданных для использования технологий, разработанных компанией.

К 1990 г. весь штат Sinclair Research сократился до трех человек – самого Синклера и двух других сотрудников. Деятельность позже сосредоточилась вокруг личного транспорта, в том числе электрического велосипеда Zike. Также компания работала над электродигателем Zeta для велосипедов и складным велосипедом A-bike. К 1997 г. в Sinclair Research остался только сам Синклер.

Позже Синклер предпринял еще одну попытку вернуться к производству электромобилей. Он начал работать над Sinclair X-1, анонс которого состоялся в 2010 г. Внешне Sinclair X-1 очень напоминал неудачный Sinclair C5, но отличался от него продуманной безопасностью, улучшенной эргономикой сиденья, большей емкостью АКБ и более мощным силовым агрегатом. Тем не менее, Sinclair X-1 так и не добрался до конвейера.

Sinclair X-1

На момент анонса Sinclair X-1 Клайву Синклеру было 70 лет. После провала со вторым электрокаром других значимых изобретений он не создавал, хотя в конце 2014 г. он решил возродить компьютер ZX Spectrum.

Прямой потомок ZX Spectrum

Синклер начал сбор средств на создание второго поколения этого ПК. Новый компьютер получил название Sinclair Spectrum Vega, и он должен был быть полностью совместим с ZX Spectrum. Пользователи смогли бы играть в любые из приблизительно 14 тыс. игр, выпущенных для ZX Spectrum. Загружать игры предлагалось интернет или с помощью SD-карты. В качестве средства вывода изображения Синклер предложил использовать телевизор, отдавая дань традициям, заложенным оригинальным ZX Spectrum.