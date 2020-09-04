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«Яндекс» откроет магазин и музей в Петербурге

Бизнес Техника

В Петербурге откроется магазин и музей «Яндекса». Его посетители смогут познакомиться с умными устройствами компании, купить вещи с ее символикой и прикоснуться к истории развития технологий — например, поработать за первым iMac или поиграть в Dendy.

В магазине будут продаваться фирменные блокноты, кружки, рюкзаки и другие полезные вещи. Многие из них — например, худи с карманом для ноутбука — придумали в «Яндексе». Одежда и аксессуары создаются по оригинальным эскизам, у каждой коллекции есть своя концепция. Так, коллекция «Одиссея» посвящена космосу и открытиям, а «Паттерн» — тому, как видят «Яндекс» сотрудники.

Отдельное место отведено под зону умного дома, где есть «Яндекс.Станция», «Станция Мини», умный пульт, лампочки и розетки. Посетители смогут опробовать все устройства, пообщаться с голосовым помощником «Алисой» и посмотреть, как с ее помощью управлять бытовыми приборами. В честь открытия магазина при покупке «Яндекс.Станции» или «Станции Мини» гости получат в подарок умный пульт. Акция продлится до 11 сентября.

В музейной части представлена экспозиция старой техники. Гости увидят компьютеры Amiga, Сommodore 64, iMac G3 и ZX Spectrum, а также знакомые с детства приставки Dendy, Sega Mega Drive и PlayStation. Музей «Яндекса» — это не просто экспонаты на полках. Любой техникой можно пользоваться. К каждому компьютеру и приставке прилагается набор игр, в которые можно играть. И все это совершенно бесплатно.

Магазин и музей будет работать каждый день с 10 до 22 часов. Он расположен в историческом здании на Невском проспекте, 68A, известном как Литературный дом. Современный дизайн магазина украшают элементы старой петербуржской квартиры: старинная печь, высокие белые двери, а вместо полок и стеллажей — деревянные столы и тумбы с выдвижными ящиками. Стены и потолок выкрашены в глубокий синий цвет, символизирующий воды Невы.

Петербург — второй город, где появится магазин и музей «Яндекса». В 2018 г. магазин и музей был открыт в Москве, рядом с офисом компании.

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