Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4

Самый маленький Raspberry Pi

Британская некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation (RPF), разработчик и поставщик недорогих популярных одноплатных микрокомпьютеров, выпустила свою первую микроконтроллерную плату Raspberry Pi Pico по цене в $4. На сегодняшний день новинка является самым компактным устройством, выпускаемым под брендом Raspberry Pi – ее размеры составляют 21х51 мм.

Raspberry Pi Pico представляет собой плату с собственным процессором, оперативной и постоянной памятью. Она, как и мини-компьютеры RPF, располагает набором контактов, к которым можно подключать различные компоненты, например светодиоды, дисплеи или датчики. При этом она отличается сверхнизким энергопотреблением и минимальным уровнем задержки при обработке сигналов от периферии. По мнению специалистов Tomshardware, устройство прекрасно подойдет для разработки роботов, систем мониторинга погоды и других DIY-проектов (Do it Yourself, «сделай сам»).

Плата не поддерживает полноценных операционных систем, однако способна выполнять загруженные на нее программы на языках высокого уровня. На данный момент предусмотрены инструменты для разработки на С и Micropython. Подготовлен порт фреймворка машинного обучения Tensorflow Lite, разработанного Google.

Raspberry Pi Pico – самое дешевое и компактное устройство RPF

На официальном сайте RPF опубликованы спецификации устройства, вся необходимая документация и инструменты разработки.

Собственный чип-микроконтроллер

В основе Raspberry Pi Pico лежит однокристальная (SoC) система RP2040, разработанная RPF. Микросхема выпускается по 40-нанометровому техпроцессу на заводах тайваньской TSMC. По словам главы (CEO) RPF Джеймса Адамса (James Adams), проектирование чипа началось в 2016 г., а в сентябре 2018 г. были готовы первые тестовые образцы.

Raspberry Pi Pico базируется на уникальном микроконтроллере RP2040

RP2040 включает двухъядерный процессор ARM Cortex-M0+, работающий на тактовой частоте до 133 МГц, 264 КБ оперативной SRAM-памяти, DMA-контроллер, 15 PWM-каналов, по два UART, SPI- и I2C-контроллера.

Чип поддерживает подключение дополнительного хранилища емкостью до 16 МБ посредством выделенной шины QSPI.

Что еще есть на плате

Помимо SoC RP2040, Raspberry Pi Pico включает 2 МБ постоянной флеш-памяти и микросхему, обеспечивающую питание в диапазоне 1,8-5,5 В.

Микроконтроллерная плата Raspberry Pi Pico

На плате расположены 26 из 30 поддерживаемых микроконтроллером GPIO-контактов. Также присутствуют 12-битный датчик температуры, трехконтактный SWD-порт для отладки, часы реального времени и аппаратный таймер, порт MicroUSB для подачи питания и подключения к ПК.

Кроме того, плату отличает наличие трех аналоговых входов (подключение через любые из имеющихся GPIO-контактов) и, соответственно, такого же количества 12-битных аналогово-цифровых преобразователей (АЦП, ADC). Они могут пригодиться для обработки сигналов, поступающих с устройств вроде джойстиков.

Краткая история Raspberry Pi

Впервые о компьютерах Raspberry Pi стало известно в мае 2011 г., когда сооснователь британской Raspberry Pi Foundation Дэвид Брэбен (David Braben) продемонстрировал первый работоспособный концепт микрокомпьютера. В августе 2011 г. стартовало тестовое производство альфа-версии компьютера Raspberry Pi, а выпуск финальной версии модели Raspberry Pi B начался в феврале 2012 г. Цена на момент релиза составляла $35, а спустя год, в феврале 2013 г., состоялась презентация Raspberry Pi A стоимостью $20.

Сегодня модельный ряд Raspberry Pi состоит из более чем десяти моделей. «Облегченные» версии – Zero и Zero W – увидели свет в ноябре 2015 г. и феврале 2017 г. соответственно, а их рекомендуемая стоимость составила всего лишь $5 и $10.

Также в январе 2019 г. был анонсирован вычислительный модуль Raspberry Pi Compute Module 3+ в версиях с 8, 16 и 32 ГБ флеш-памяти и вовсе без нее по цене от $25.

В конце июня 2019 г. был выпущен Raspberry Pi 4. Новинка получила полное обновление основных компонентов, включая процессор, память и интерфейсы, но сохранила старую цену – $35. К февралю 2020 г. цена Raspberry Pi 4 с 2 ГБ оперативной памяти была снижена на $10 – c $45 до $35.

В феврале 2019 г. RPF открыла свой первый офлайн-магазин в Кембридже (Великобритания), преследуя цель по привлечению новых клиентов, тех, кто раньше или вовсе ничего не знал об одноплатных микрокомпьютерах, или лишь вскользь слышал о них.

В октябре 2020 г. RPF представила промышленную версию Raspberry Pi 4 – Compute Module 4. Устройство унаследовало от «старшего брата» вычислительную мощность, поддержку беспроводной связи, а также получило обновленный, более компактный форм-фактор. Compute Module 4 доступен в 32 вариантах конфигурации по цене от $25.

В ноябре 2020 г. свет увидела готовая к использованию сверхкомпактная система на базе Raspberry Pi 4, разработанная RPF. Полноценный настольный ПК Raspberry Pi 400, продающийся по цене от $70, подобно классическому ZX Spectrum разместился внутри небольшой клавиатуры.