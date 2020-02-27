Легендарный крошечный компьютер с производительностью «как у десктопа» резко подешевел

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Юбилейная скидка

Некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation (RPF) существенно снизила цену на одну из самых последних моделей своего знаменитого одноплатного компьютера Raspberry Pi. Об этом сообщается в официальном блоге организации. Теперь мини-ПК Raspberry Pi 4 с 2 ГБ оперативной памяти можно приобрести за $35 вместо $45. Таким образом, устройство подешевело почти на четверть.

По словам генерального директора (CEO) Raspberry Pi Trading, Эбена Аптона (Eben Upton), бессрочная скидка на продукт стала возможной благодаря падению мировых цен на микросхемы памяти, а сама акция приурочена к восьмилетию организации. Он также отметил, что теперь актуальную модель Raspberry Pi 4 можно купить за те же деньги, что и оригинальную в 2012 г. С учетом же инфляции в наши дни устройство стало еще доступнее.

На сегодняшний день модельный ряд Raspberry Pi 4 B представлен тремя версиями: с 1 ГБ, 2 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти. Старшую модель по-прежнему можно купить за $55, в то время как младшая уже практически не выпускается. Исключение делается для клиентов из сферы промышленности. Для них организация продолжает производить одногигабайтную модель по цене во все те же $35.

Популярная модель Raspberry Pi 4 B резко подешевела

Raspberry Pi 4, позиционирующийся производителем как недорогая замена ПК начального уровня, примерно в 40 раз быстрее, чем оригинальная модель 2012 г., оснащенная чипом ARM1176JZF-S с тактовой частотой 700 МГц, по сравнению с четырехъядерным процессором Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц в устройстве текущего поколения. Двухгигабайтная версия Pi 4 оснащена в восемь раз большим объемом оперативной памяти, чем оригинальный Raspberry Pi.

По оценке Аптона, за последние восемь лет организация реализовала более 30 млн мини-ПК Raspberry Pi.

Краткая история Raspberry Pi

Впервые о компьютерах Raspberry Pi стало известно в мае 2011 г., когда сооснователь британской Raspberry Pi Foundation Дэвид Брэбен (David Braben) продемонстрировал первый работоспособный концепт микрокомпьютера. В августе 2011 г. стартовало тестовое производство альфа-версии компьютера Raspberry Pi, а выпуск финальной версии модели Raspberry Pi B начался в феврале 2012 г. Цена на момент релиза составляла $35, а спустя год, в феврале 2013 г., состоялась презентация Raspberry Pi A стоимостью $20.

Сегодня модельный ряд Raspberry Pi состоит из более чем десяти моделей. «Облегченные» версии – Zero и Zero W – увидели свет в ноябре 2015 г. и феврале 2017 г. соответственно, а их рекомендуемая стоимость составила всего лишь $5 и $10.

Также в январе 2019 г. был анонсирован вычислительный модуль Raspberry Pi Compute Module 3+ в версиях с 8, 16 и 32 ГБ флэш-памяти и вовсе без нее по цене от $25.

В конце июня 2019 г. был выпущен Raspberry Pi 4. Новинка получила полное обновление основных компонентов, включая процессор, память и интерфейсы, но сохранила старую цену – $35.

В феврале 2019 г. Raspberry Pi Foundation открыла свой первый офлайн-магазин в Кембридже (Великобритания), преследуя цель по привлечению новых клиентов, тех, кто раньше или вовсе ничего не знал об одноплатных микрокомпьютерах, или лишь вскользь слышал о них.

Другие одноплатные компьютеры

С выходом Raspberry Pi на рынке достаточно быстро начали появляться похожие изделия. Среди них можно отметить ODROID, Banana Pi , PandaBoard, Сubieboard, BeagleBone.

Китайская компания Shenzhen Xunlong, в частности, предлагала пользователям мини-компьютер на базе двухъядерного SoC Allwinner A20 - Orange Pi. Стоил он не более $10 и позиционировался, как идеальное устройство для использования в системах интернета вещей. В ноябре 2016 г. вышла его обновленная версия, которая продавалась уже по цене в $20. В августе 2019 г. компания начала продажи Orange Pi Zero 2.

CNews также рассказывал о сверхкомпактном «одноплатнике» ZeroPi другой китайской фирмы – FriendlyELEC. Устройство ценой в $13 рассчитано на разработчиков, проектирующих различные «умные» гаджеты, а также может использоваться в качестве основы для простого файлового сервера или роутера.