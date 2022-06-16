Создан гаджет, превращающий легендарный одноплатник Raspberry Pi в настоящий ноутбук

«Волшебный» комплект для начинающих программистов

Китайская компания Elecrow выпустила комплект, который позволяет превратить популярный одноплатный компьютер Raspberry Pi в компактный ноутбук.

Устройство под названием CrowPi L выглядит как миниатюрный лаптоп с экраном с диагональю 11,6 дюйма, включающий всю периферию. Его «сердцем» является знаменитый британский одноплатник размером с банковскую карту – Raspberry Pi 4B.

CrowPi L предназначен в первую очередь для использования в образовательной сфере для обучения программированию и проектированию простых электронных устройств. Каждый ноутбук поставляется с предустановленным ПО и подборкой из 96 курсов для подготовки начинающих и «продвинутых» разработчиков. В материалах, в частности, рассмотрены вопросы гейм-дизайна, управления «железом», синтаксис и применение языка программирования Python.

Внутреннее устройство CrowPi L

Raspberry Pi 4B – это новейшая полноразмерная версия британского мини-компьютера на базе однокристальной системы Broadcom BCM2711, увидевшая свет летом 2019 г., имеет четырехъядерный ARM-процессор, 2-8 ГБ оперативной памяти, поддержку USB 3.0, видеокодека HEVC и выводом изображения на два 4K-монитора.

Технические характеристики

Технические характеристики CrowPi L по нынешним меркам более чем скромные. «Родное» разрешение дисплея на базе IPS-матрицы составляет 1366х768 пикселей. Встроенная аккумуляторная батарея на 5000 мА*ч обеспечивает работу устройства в течении трех часов без подзарядки. Зарядное устройство подключается через интерфейс USB Type-C.

В пластиковый корпус размером 291х190х46 мм и массой 1,1 кг встроены клавиатура, сенсорная панель, микрофон, 2-мегапиксельная веб-камера. Вывод звука осуществляется через пару интегрированных стереодинамиков, возможно подключение внешних устройств через 3,5-миллиметровый аудиоразъем.

Подключение к интернету доступно через встроенные в Raspberry Pi модуль беспроводной связи Wi-Fi или Ethernet-порт.

Поддерживается одновременная работа с двумя дисплеями – дополнительный монитор можно подключить через HDMI.

Комплектация

В базовой комплектации вместе с собственно ноутбуком поставляется сетевой адаптер (12В/2А); беспроводная мышь, работающая в диапазоне 2,4 ГГц; специальный GPIO-адаптер с вмонтированным вентилятором для активного охлаждения платы Raspberry Pi; переходник-разветвитель для двух карт памяти стандарта TransFlash (TF) и одна 32-гигабайтная карточка типа TF с предустановленной ОС и софтом; набор шурупов для инсталляции Raspberry Pi и руководство пользователя.

CrowPi L в расширенной комлектации

В расширенную комплектацию, которая дороже базовой на $51, включен целый ряд дополнительных компонентов для разработки разного рода электронных устройств. В их числе датчики (например, влажности), светодиодные индикаторы, инфракрасный приемник и соответствующий пульт дистанционного управления и небольшой жидкокристаллический дисплей. Кроме того, поставляется своеобразная макетная плата со шлейфом – для подключения к компьютеру упомянутых ранее внешних элементов.

Уникальные особенности

Особое внимание привлекает входящий в состав комплекта CrowPi L адаптер, позволяющий установить сразу две карты памяти (с двумя операционными системами) и быстро выбирать из них активную при помощи аппаратного переключателя, который выведен на корпус девайса. Это интересное конструктивное решение, конечно же, не позволит моментально переключаться между двумя операционными системами – всякий раз потребуется перезагрузка компьютера – однако избавит от необходимости вскрывать корпус машины и извлекать Raspberry Pi, чтобы выполнить замену карты памяти.

Также на фоне обычных ноутбуков CrowPi L выделяется наличием панели индикаторов, обозначающих статус GPIO-контактов Raspberry Pi. Она расположена над клавиатурой, по соседству с тачпадом и позволяет пользователю лучше ориентироваться в том, какие именно пины задействованы внешними датчиками или другими приборами.

Цены и сроки поставки

Что касается розничной цены набора, дешевым его назвать никак нельзя. В самой базовой комплектации, которая не включает «мозги» системы – плату Raspberry Pi 4B – она составит немногим более $200 или почти 12 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 июня 2022 г.

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Набор датчиков для обучения разработке простых устройств обойдется в дополнительный $51 (около 3 тыс. руб.). Если же приобретать девайс с предустановленным одноплатником, то необходимо будет добавить еще $150 (8,5 тыс. руб.) за модель с 4 ГБ оперативной памяти или $166 (9,5 тыс.) за 8-гигабайтный вариант.

Для сравнения: сами разработчики Raspberry Pi 4B отпускают мини-компьютер по $55 и $75 за штуку соответственно. Однако в 2021 г. британские одноплатники стали дефицитом на фоне нехватки чипов по всему миру, что не могло не сказаться на их цене.

В итоге в топовой комплектации CrowPi L будет стоить все $420 (24 тыс. руб.). За сопоставимую сумму в России можно, к примеру, приобрести ноутбук Asus Laptop 14 L410MA с 14-дюймовым FullHD-экраном, x86-процессором Intel Celeron семейства Gemini Lake (2019 г.), 4 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ, аккумулятором емкостью 42 Вт*ч и предустановленной Windows 10.

Впрочем, сравнение CrowPi L с любым другим мейнстримным портативным компьютером не вполне уместно. В отличие от остальных производителей, Elecrow ориентируется в первую очередь на начинающих DIY-энтузиастов, для которых «приключения» начинаются с установки платы в корпус CrowPi L, которое осуществляется в шесть простых шагов.

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На своем официальном сайте Elecrow обещает начать рассылку предзаказанных CrowPi L 30 июня 2022 г.

Продолжение серии

CrowPi L – это не первая «лаптоп-оболочка» для Raspberry Pi, выпущенная Elecrow. В 2018 и 2020 гг. соответственно китайцы проводили успешные краудфандинговые кампании на Kickstarter. И если первая инкарнация CrowPi мало напоминала нотубук, то вторая была конструктивно значительно ближе к актуальной версии устройства, но требовала от конечного потребителя значительно больше усилий по сборке.

В случае с моделью CrowPi L создателям удалось обойтись без предварительного сбора средств.

Попытки предложить оригинальную «обертку» для собственной разработки предпринимала и Raspberry Pi Foundation. В ноябре 2020 г. компания выпустила основанный на Raspberry Pi 4 полноценный персональный компьютер в форм-факторе клавиатуры, в стиле легендарного ZX Spectrum.