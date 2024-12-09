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Raspberry Pi Foundation RPF RPI Foundation
СОБЫТИЯ
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|09.12.2024
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Легендарный создатель Raspberry выпустил полноценный компьютер на Debian Linux внутри клавиатуры. Цена
Компьютер с клавишами Некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation выпустила настольный компьютер Raspberry Pi 500 в корпусе клавиатуры.
|14.12.2022
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Легендарные ПК Raspberry Pi без предупреждения и причины стали стоить вдвое дороже
Две цены за крошечный одноплатник Ценовая политика Raspberry Pi Foundation по отношению к стоимости своих одноплатных компьютеров Raspberry Pi п
|21.01.2021
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Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4
Самый маленький Raspberry Pi Британская некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation (RPF), разработчик и поставщик недорогих популярных одноплатных микро
|19.10.2020
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Легендарный Raspberry Pi сменил форм-фактор и «начинку», совсем не подорожав
Новый Compute Module Разработчики из Raspberry Pi Foundation (RPF) объявили о выпуске нового поколения популярных одноплатных мини
|24.06.2019
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Вышел ПК за $35 с производительностью «как у десктопа». Видео
За ту же пригоршню долларов Разработчики из Raspberry Pi Foundation объявили о выпуске и начале продаж нового поколения популярных однопл
|08.02.2019
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Знаменитый крошечный ПК пошел в атаку на тех, кто не разбирается в ИТ
Фирменный магазин Некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation, производитель одноплатных компьютеров Raspberry Pi, сообщила об откр
Raspberry Pi Foundation и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5768 14
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 1
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