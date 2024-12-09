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Raspberry Pi Foundation RPF RPI Foundation

Raspberry Pi Foundation - RPF - RPI Foundation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.12.2024 Легендарный создатель Raspberry выпустил полноценный компьютер на Debian Linux внутри клавиатуры. Цена

Компьютер с клавишами Некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation выпустила настольный компьютер Raspberry Pi 500 в корпусе клавиатуры.
14.12.2022 Легендарные ПК Raspberry Pi без предупреждения и причины стали стоить вдвое дороже

Две цены за крошечный одноплатник Ценовая политика Raspberry Pi Foundation по отношению к стоимости своих одноплатных компьютеров Raspberry Pi п
21.01.2021 Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4

Самый маленький Raspberry Pi Британская некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation (RPF), разработчик и поставщик недорогих популярных одноплатных микро
19.10.2020 Легендарный Raspberry Pi сменил форм-фактор и «начинку», совсем не подорожав

Новый Compute Module Разработчики из Raspberry Pi Foundation (RPF) объявили о выпуске нового поколения популярных одноплатных мини
24.06.2019 Вышел ПК за $35 с производительностью «как у десктопа». Видео

За ту же пригоршню долларов Разработчики из Raspberry Pi Foundation объявили о выпуске и начале продаж нового поколения популярных однопл
08.02.2019 Знаменитый крошечный ПК пошел в атаку на тех, кто не разбирается в ИТ

Фирменный магазин Некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation, производитель одноплатных компьютеров Raspberry Pi, сообщила об откр

Публикаций - 50, упоминаний - 88

Raspberry Pi Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25874 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 618 7
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Shenzhen Xunlong Software 17 4
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Cloudflare 177 1
OpenAI 619 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1163 1
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Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 4
Bitcoin Foundation 8 1
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