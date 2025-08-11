Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Hellwig Christoph Хеллвиг Кристоф


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 «Отец» Linux: Код для RISC-V – это мусор. Торвальдс катком прошелся по фанату популярной архитектуры 2
26.02.2025 Главный фанат кода на языке С и ярый ненавистник Rust сложил полномочия мейнтейнера Linux из-за обиды на Торвальдса 2
19.02.2025 Создатель Linux переобулся. Теперь он обожает Rust, но боится сделать камингаут и признаться в этом сообществу 2
10.02.2025 «Проблема в тебе». Линус Торвальдс прошелся катком по желающим перевести Linux на Rust 2
06.02.2025 Rust – это яд, а не лекарство. Разработчики Linux: отказ от С и переход на другой язык – путь в бездну 2
13.07.2021 Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками 1

Публикаций - 6, упоминаний - 11

Hellwig Christoph и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12081 2
Intel Corporation 12420 2
Microsoft Corporation 25043 2
Western Digital Corporation - WDC 562 1
Apple Inc 12425 1
AMD - Advanced Micro Devices 4392 1
Red Hat 1335 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 44 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2675 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2124 4
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 63 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21483 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25484 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 736 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4429 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8222 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 512 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 536 1
AT Attachment - ATA, ATAPI - PATA - Parallel ATA - Ultra ATA 96 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 520 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - Matter - Project CHIP 43 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14351 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11057 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 316 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 643 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30372 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6503 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3389 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26570 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16531 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 335 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 946 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 377 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 55 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3706 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31267 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11069 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1422 1
Linux OS 10621 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4954 2
C/C++ - Язык программирования 815 2
IBM PC DOS 37 1
Pixabay 170 1
Google YouTube - Видеохостинг 2849 1
Google Android 14471 1
Intel x86 - архитектура процессора 1947 1
Microsoft Windows 16126 1
Microsoft Azure 1438 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 201 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 6
Martin Hector - Мартин Гектор 5 4
Martin Hector - Мартин Эктор 6 4
Szyprowski Marek - Шипровски Марек 1 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 1
Krummrich Danilo - Круммриха Данило 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 386 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52980 2
Россия - РФ - Российская федерация 152908 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17806 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 809 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14632 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4849 1
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 18 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5168 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25374 1
The Register - The Register Hardware 1655 3
Phoronix 49 2
Wikipedia - Википедия 550 1
Tom’s Hardware 483 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383024, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще