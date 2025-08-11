«Отец» Linux: Код для RISC-V – это мусор. Торвальдс катком прошелся по фанату популярной архитектуры

Линус Торвальдс назвал код для архитектуры RISC-V в составе новой сборки ядра Linux «мусором». Он уверен, что этот код «делает мир менее пригодным для жизни». RISC-V – перспективная и открытая процессорная архитектура, представляющая потенциальную угрозу не только х86, но и ARM.

Ваш код – помойка

Основатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) раскритиковал автора кода для архитектуры RISC-V, назвав написанный им патч для ядра Linux «мусором» (garbage), пишет Tom’s Hardware. Сделал он это публично, решив не утруждать себя приватной беседой.

Автором кода является Палмер Даббелт (Palmer Dabbelt), сотрудник Google и разработчик Android – одной из самых популярных ОС в мире и самой популярной мобильной ОС. Даббелт предложил патч для ядра Linux 6.17, улучшающий поддержку RISC-V в Linux, но Торвальдс решительно отклонил его, притом сразу по двум причинам.

Первая – Торвальдс посчитал, что предложенный патч низкокачественный, вторая – Палмер прислал его в пятницу, чего Торвальдс на дух не переносит.

youtube Торвальдс не подбирает выражения в общении с участниками сообщества Linux

Совершенно невозможно установить, какая из этих причин отказа является основной. CNews писал, что Торвальдс ненавидит получать патчи за несколько дней до релиза очередной сборки ядра Linux, хотя сам при этом иногда забывает публиковать новые версии ядра в общем доступе.

Как пишет Tom’s Hardware, и плохое качество патчей, и несвоевременная их отправка – это два «смертных греха» (cardinal sins) в запросах на включение и проступки, которые, очевидно, разожгли скверный характер основателя Linux.

Подробнее о RISC-V

RISC-V – это новая открытая процессорная архитектура, которая стремительно развивается с 2010 г. В настоящее время процессоры на ее основе используются в одноплатных компьютерах, ноутбуках и даже серверах.

Неподдельный интерес к RISC-V проявляют многие страны, в том числе Россия и Китай. Первая создала собственный альянс по ее развитию, второй разрабатывает отдельную версию RISC-V под названием RISC-X.

RISC-V конкурирует в первую очередь с архитектурой ARM, на базе которой разрабатываются все современные чипы. Но наибольшую опасность она представляет для архитектуры х86, которая развивается медленнее конкурирующих решений и постепенно вытесняется из ПК, ноутбуков и серверов. Этот факт очень пугает AMD и Intel – двух крупнейших в мире производителей х86-процессоров.

Причину ищи в зеркале

Торвальдс совершенно не стал следить за словами, разнося в пух и прах патч Даббелта, даже несмотря на то, что это представитель крупнейшего в мире интернет-гиганта. «Нет. Это мусор, и он появился слишком поздно. Я просил делать ранние запросы на включение изменений, потому что я в отъезде, и если вы не можете следовать этому правилу, хотя бы делайте запросы на включение изменений *хорошими*», – заявил Торвальдс в публичной беседе.

Но на этом он не остановился. Критикуя сам факт того, что Даббелт осмелился прислать ему патчи, связанные с RISC-V, Торвальдс написал: «Это добавляет разный мусор, не специфичный для RISC-V, в общие заголовочные файлы. И под «мусором» я имею в виду именно это. Это то, что никто никогда не должен мне присылать».

Желчь стекает с монитора

Публично распекая Палмера Даббелта, Торвальдс решил поупражняться в красноречии, проявляющемся у него, как правило, в колкостях и оскорблениях.

В числе прочего Торвальдс заявил, что код Палмера «делает мир действительно менее пригодым для жизни» (makes the world actively a worse place to live). Он добавил, что «с такими вещами нужно бороться» (Things like this need to get bent), и вынес разработчику предупреждение как за качество кода, так и за опоздание. «Вы предупреждены: больше никаких просроченных запросов на включение изменений и никакого мусора вне дерева RISC-V» (You're on notice: no more late pull requests, and no more garbage outside the RISC-V tree), – сказал основатель Linux.

А чтобы последнее слово уж точно осталось за ним, Торвальдс привел несколько примеров того, как запросы на включение изменений в RISC-V были отклонены.

Впрочем, ничего нового

Торвальдс – большой любитель хамить участникам сообщества Linux, особенно в публичном поле, чтобы все видели, как он крушит самооценку разработчиков. Однако это играет против него, потому что своим поведением он вынуждает опытных программистов и давних членов комьюнити уходить.

Так, в середине февраля 2025 г. основатель дистрибутива Asahi Linux Гектор Мартин (Hector Martin) объявил о своем уходе из сообщества Linux, назвав его токсичным. Этому предшествовала перепалка в интернете с Торвальдсом, где тот опозорил Мартина перед коллективом.

Мартин внес большой вклад в разработку Linux. В частности, его дистрибутив – пока единственный, способный стабильно и корректно работать на процессорах Apple M.

В конце февраля 2025 г. Торвальдс своим поведением добился ухода еще одного важного члена сообщества разработчиков Linux – Кристофа Хеллвига (Christoph Hellwig). Хеллвиг ненавидит все, что связано с кодом на языке Rust в ядре Linux, и Торвальдс сначала горячо поддерживал его, но потом резко сменил мнение и стал ратовать за внедрение Rust в Linux.

К слову, у Торвальдса собралась целая коллекция технологий, которые его раздражают. Например, в конце марта 2025 г. основатель Linux заявил, что часть кода ядра, относящаяся к технологии тестирования hdrtest – настоящий мусор. Он сказал, что этот код должен умереть. Он также использовал нелитературные выражения в адрес самой технологии hdrtest, заявив, что она лишь захламляет ядро. Hdrtest нужна для тестирования корректной работы драйверов для интегрированной графики процессоров Intel.