Линус Торвальдс назвал код ядра Linux мусором и пожелал ему смерти

Создатель Linux Торвальдс заявил, что часть кода Linux, относящаяся к технологии тестирования hdrtest – настоящий мусор. Он сказал, что этот код должен умереть. Он также использовал нелитературные выражения в адрес самой технологии hdrtest, заявив, что она лишь захламляет ядро. Hdrtest нужна для тестирования корректной работы драйверов для интегрированной графики процессоров Intel.

Код должен умереть

«Отец» Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) раскритиковал технологию hdrtest в составе ядра Linux. Он назвал ее «ерундой», «мусором» (crap) и заявил, что отвечающий за ее работу код «должен умереть» (needs to die), пишет Tom’s Hardware.

По мнению Торвальдса, hdrtest как таковая замедляет процесс создания новых сборок Linux. Весь свой гнев он выплеснул в ветке обсуждения предварительного релиза версии ядра 6.15-rc1. Отметим, к слову, что именно из-за Торвальдса ядро 6.14 вышло с опозданием – как сообщал CNews, тот попросту забыл нажать кнопку «опубликовать» в нужное время. А про отложенную публикацию он, по-видимому, пока не в курсе.

Технология hdrtest – это, по сути, код тестирования в ядре Linux, предназначенный для новых драйверов интегрированной графики Xe в процессорах Intel. Как пишет Tom’s Hardware, нужен этот код исключительно для проверки корректности написания заголовков DRM (Direct Rendering Manager, не путать с Digital Rights Management), чтобы те могли пройти проверку kernel-doc.

Слишком много недостатков

Торвальдс по полной прошелся по hdrtest, выявив в этом коде внушительное количество недочетов. По его мнению, он замедляет сборку, а также оставляет «хвосты» в виде «очень плохих» файлов (also leaves random ‘hdrtest’ turds around in the include directories).

Торвальдс отдельно подчеркнул, что на последнее ранее поступали жалобы разработчиков, и что проблема должна была быть решена до того, как предварительная сборка 6.15 попала к нему.

В качестве совета коллегам-разработчикам Linux Торвальдс сказал: «Если вы хотите пользоваться hdrtest, сделайте его частью своих "собственных" проверок. Не заставляйте всех остальных видеть эту отвратительную штуку и иметь эти "очень плохие файлы» в своих директориях». Затем он отметил, что решил пока пометить код hdrtest как сломанный, чтобы предотвратить его включение в обычные сборки.

Триггер для Торвальдса

По данным портала Phoronix, команда разработчиков Linux недавно объединила большую коллекцию обновлений драйверов видеокарт с кодом ядра. Вместе с ними в ядро просочился и код hdrtest. Hdrtest не имеет ничего общего с графической технологии High Dynamic Range (HDR), но используется разработчиками для проверки целостности и самодостаточности файлов заголовков DRM.

Торвальдс невзлюбил все, что связано с новыми драйверами Intel Xe задолго до его выпада в сторону hdrtest. В январе 2025 г. он лично внес в код Intel Xe для DRM в составе ядра Linux 6.8 ряд исправлений, что явно не принесло ему удовлетворение. Этот код он назвал «%^!@$%» (цитата).

«Я пересобрал патч, починив поломанный заголовочный файл совместимости с Xe, но это определенно НЕ то, как оно должно было работать. Как вообще это добралось до меня без предварительного тестирования? И с какой стати %^!@$% файл заголовка включает файл C? Это неправильно, вне зависимости от этой ошибки», – сказал Торвальдс (I made it build by fixing that broken Xe compat header file, but this is definitely NOT how things should have worked. How did this ever get to me without any kind of build testing? And why the %^!@$% does a header file include a C file? That's wrong regardless of this bug).

Ничего необычного

Эксцентричные, а иногда откровенно хамские и даже нецензурные комментарии Торвальдса в адрес того или иного компонента ядра Linux, технологии или участников сообщества, в последние годы стали обыденностью. Не проходит и месяца, чтобы он не высказался по какому-либо поводу в своей манере и не оскорбил бы кого-нибудь. В последнее время он часто срывается на адептах языка программирования Rust.

Но это продолжается довольно долго. В качестве примера можно привести его официальное мнение по поводу fTPM (Firmware-based Trusted Platform Module), датированное июлем 2023 г. Торвальдс сказал тогда, что нужно отключить эту «идиотскую штуковину (stupid thing). «С какой стати кому-либо использовать эту гадость», – поинтересовался тогда создатель Linux (Why would anybody use that crud).