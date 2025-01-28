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Индексная книга (каталог) CNews*
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CRUD create-read-update-delete механизм создания-чтения-редактирования-удаления



28.01.2025 Microsoft открывает исходный код своей мощной СУБД DocumentDB 1
23.07.2024 «Диасофт» создал продукт для автоматизации тестирования ПО при разработке микросервисных приложений 1
17.01.2022 VK запустила облачный сервис для тестирования СУБД Tarantool без установки на компьютер 1
17.01.2022 Tarantool запускает тестовую версию платформы 1
27.06.2019 «БАРС Груп» оптимизирует разработку проектов при помощи BarsUP.Net 1
29.06.2016 Haulmont перевела платформу CUBA в Open Source 1
07.04.2014 Windows Embedded Compact 13 готова передавать данные в облака 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

CRUD и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3914 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 238 1
Diasoft - Диасофт 872 1
Jelastic 27 1
БАРС Груп 545 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Microsoft Corporation 24636 1
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 1
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Haulmont - Хоулмонт 109 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3856 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2219 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24155 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7388 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 665 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1725 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1662 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20629 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11959 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1167 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25381 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19349 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1047 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6049 1
Auditing Database Use - Аудит базы данных 39 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 288 1
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BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 171 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 318 1
Microsoft Windows API 302 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1254 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 2
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Oracle Java - язык программирования 3076 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Oracle GlassFish Server Open Source Edition 25 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 268 1
Microsoft Windows Embedded 197 1
Docker - Платформа распределённых приложений 335 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 227 1
Microsoft Azure 1409 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 1
Red Hat OpenShift 132 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 591 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 572 1
JavaScript - JS - язык программирования 1189 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1082 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 981 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 106 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Haulmont CUBA Studio 6 1
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 34 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 214 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 525 1
БАРС BarsUP.Net - БАРС BarsUP.AI - БАРС BarsUP.Anypoint Gateway 18 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52134 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51088 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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