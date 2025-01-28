CRUD create-read-update-delete механизм создания-чтения-редактирования-удаления
CRUD и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградов Александр 60 2
|Ахмеров Тимур 87 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144452 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52134 1
|Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51088 1
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