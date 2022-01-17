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Tarantool запускает тестовую версию платформы

«VK Цифровые технологии» запускает новый облачный сервис Try.Tarantool, который поможет новым пользователям познакомиться с функциональностью платформы in-memory вычислений Tarantool. Решение позволит протестировать Tarantool, не устанавливая программное обеспечение на компьютер.

Развертывание и настройка демо-кластера займет меньше 15 минут. По окончанию тестов Try.Tarantool создаст файл для скачивания — полностью идентичный тому, что было в песочнице. Это позволит пользователю сразу же продолжить работу в локальной версии, в которой доступна более широкая функциональность.

«Сервис позволяет точно воспроизвести рабочие условия и посмотреть на базовые возможности Tarantool в деле. Те есть сконфигурировать нужный кластер, задать схему данных, записать данные в кластер с помощью модуля CRUD, поднять HTTP API и масштабироваться», — сказал Александр Виноградов, руководитель платформы Tarantool.

Try.Tarantool содержит небольшую пошаговую инструкцию, обучающую работе в Tarantool, готовые примеры использования и необходимую документацию для написания собственного распределенного предложения или создания своей схемы данных.

Tarantool помогает эффективно работать с большими потоками данных в высоконагруженных проектах, значительно ускоряет отклик систем, скорость развертывания и настраивания кластера. Платформа активно используется в компаниях среднего и крупного бизнеса, включая VK, Wildberries, Газпромбанк, Mastercard и др.

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