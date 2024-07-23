«Диасофт» создал продукт для автоматизации тестирования ПО при разработке микросервисных приложений

Быстро развивающиеся технологии, качество и оперативность проверки программного обеспечения (ПО) становятся определяющими факторами успеха в управлении разработкой. Традиционные подходы к тестированию часто приводят к проблемам: от затянутых сроков выполнения до сложностей в настройке сред и ограниченной возможности расширения. Эти аспекты могут существенно тормозить процесс разработки и релиз нового ПО. Важно не только проверять продукт на соответствие заявленным требованиям, но и обеспечивать стабильность уже существующего функционала.

Для автоматического создания автотестов компания «Диасофт» разработала новый продукт «Автоматизированное тестирование ПО». Он входит в состав производственной платформы Digital Q.DevOps. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт используется при разработке приложений в микросервисной архитектуре с использованием low-code инструментов платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q. Продукт позволяет создавать готовые автотесты или шаблоны автотестов для последующей доработки с использованием описания CRUD API и событий, а также шаблоны автотестов процессов. Выполнение автотестов запускается в ходе выполнения pipeline сборки, при этом повторная генерация кода при сборке не удаляет внесенные ручную изменения в сгенерированных автотестах.

Использование продукта «Автоматизированное тестирование ПО» снижает стоимость разработки, помогает обеспечить высокое качество разрабатываемых приложений в микросервисной архитектуре и дает возможность быстрее выпускать обновления продуктов.