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Аналитики true.code: 35% разработки уже берут на себя нейросети

Аналитики компании true.code выяснили, что примерно 35% задач в разработке уже закрывают нейросети. В генерации шаблонного кода это значение достигает 60%, в то время как при оценке его эффективности участие искусственного интеллекта составляет 10%. Об этом CNews сообщили представители true.code.

Согласно исследованию true.code, нейросети уже берут на себя примерно 35% рутинных задач, освобождая время программистов для более сложных и творческих решений. Исследование проводилось в течение шести месяцев на основе проектов true.code. Аналитики фиксировали количество часов использования искусственного интеллекта при выполнении конкретных задач, а также время затраченное человеком и нейросетями.

Наиболее востребованы ИИ-решения в генерации шаблонного кода — нейросети способны решить 60% работы от всей задачи. Также искусственный интеллект эффективно справляется с написанием SQL-запросов (50%), поиском ошибок и ведением документации (40%). При этом полностью заменить разработчика пока невозможно: поддержка legacy-кода и оценка эффективности в большей степени остаются за человеком. Нейросети при выполнении этих задач берут на себя лишь 15% и 10% соответственно.

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Безопасность

Также аналитики изучили сколько времени требуется нейросетям и человеку на выполнение одной и той же задачи. Например, на генерацию unit-текстов человек тратит примерно 2 часа, в то время как искусственный интеллект — 30 минут, экономя 75% времени. На исправление ошибок разработчику требуется около 1,5 часа, нейросетям — 30 минут, на написание CRUD API — 3 часа и 1 час в пользу искусственного интеллекта. То есть экономия времени человека составляет более 65%.

«Нейросети уже используются как вспомогательный инструмент на разных этапах разработки и берут на себя до 60% рутинных задач, однако ключевые решения и сложные системы полностью передать искусственному интеллекту невозможно — основная работа, постановка задачи и проверка остаются за разработчиком. Например, нейросети не справятся с созданием архитектуры модуля без вмешательства опытного программиста, а лишь дадут направление или общее видение. При этом очевидно, что с их помощью можно значительно ускорить выполнение работы, экономя время людей и перенаправляя его на более важные задачи, которые могут быть связаны с бизнес-процессами и стратегией», — сказал Артем Шеленговский, СЕО компании true.code.

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