Шеленговский Артем


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 Каждая третья компания в России готова наращивать инвестиции в финтех — исследование true.code 1
08.07.2025 Сотрудники трети российских компаний сопротивляются внедрению новых технологий 1
08.07.2025 True.code: 29% компаний сталкиваются с сопротивлением сотрудников при внедрении новых технологий 1
27.06.2025 Компания true.code запустила моментальные B2B- и B2C-платежи для клиентов Сбербанка 1
16.05.2025 Аналитики true.code: 35% разработки уже берут на себя нейросети 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5
