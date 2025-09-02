Каждая третья компания в России готова наращивать инвестиции в финтех — исследование true.code

Результаты исследования компании true.code показывают: российский бизнес готов инвестировать в финтех, но лишь немногие компании заняты такими разработками прямо сейчас. Только 2% респондентов уже используют решения на базе Web3 и блокчейна, тогда как 31% рассматривают финтех как одно из приоритетных направлений на ближайшие годы. Об этом CNews сообщили представители true.code.

Исследование проводилось среди 1225 людей старше 26 лет, которые являются руководителями в найме или владельцами собственного бизнеса.

Аналитики true.code выяснили, что каждая третья компания в России готова инвестировать в финтех-решения. Это не дань моде, а стратегический выбор, связанный с необходимостью ускорить цифровую трансформацию и повысить эффективность бизнес-процессов.

Однако на практике прогресс идет куда менее стремительно. Только 2% респондентов уже задействовали технологии блокчейн или Web3 в своих продуктах и сервисах. Большинство компаний фокусируются на более прикладных и понятных технологиях — облачных и гибридных решениях, искусственном интеллекте, машинном обучении и роботизации процессов.

Говоря в целом о технологических приоритетах, российский бизнес называет в первую очередь кибербезопасность (46%), затем — роботизацию процессов (33%) и финтех (31%), который уверенно удерживает место в тройке лидеров.

При выборе подрядчика для реализации ИТ-проектов, бизнес чаще всего ориентируется на стоимость услуг (43%), сроки реализации (39%) и релевантность портфолио (38%). Одновременно с этим компании озвучивают главные страхи: отсутствие пост-релизной поддержки (37%), возможные срывы сроков (36%) и недостаточное понимание подрядчиком бизнес-процессов, что волнует почти каждого третьего.

Оптимальным сроком реализации цифровых проектов 43% компаний считают период от 6 до 12 месяцев, еще 32% готовы работать в горизонте до двух лет.

«Треть компаний в России уже рассматривает финтех как стратегическое направление — и это не абстрактные планы, а реальный запрос на внедрение новых решений. Мы видим здесь пространство для роста, так как финансовая отрасль часто требует сложной разработки не только для создания самого продукта, но и в дальнейшей технической поддержке и сопровождении. Поэтому бизнес все чаще обращается к компаниям, способным не просто запустить проект, но и обеспечить его стабильную работу и развитие», — сказал Артем Шеленговский, СЕО компании true.code.