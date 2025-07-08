Сотрудники трети российских компаний сопротивляются внедрению новых технологий

Сопротивление сотрудников, а вовсе не нехватка кадров или денег, является самой большой проблемой при внедрении технологий в российских компаниях.



Главная проблема - сопротивление

Почти каждый третий бизнес сталкивается с сопротивлением сотрудников при внедрении новых технологий, сообщили CNews в компании true.code.

Наличие сопротивления сотрудников изменениям отметили 29% опрошенных в процессе исследования true.code компаний. Чуть меньше (28%) признали также недостаток внутренней экспертизы. На бюджетные ограничения сослались 20% респондентов. И только 7% заявили о нехватке квалифицированных кадров. При этом 46% опрошенных планируют доверить разработку внутренним специалистам.

Главным барьером для внедрения инноваций в бизнесе оказался человеческий фактор. К такому выводу пришли аналитики true.code.

Планы внедрения технологий

«Результаты показывают, что бизнес осознает необходимость цифровой трансформации, но сталкивается с организационными сложностями. Компании ждут от ИT-решений не просто автоматизации, а понятных интерфейсов, надежной защиты данных и гарантий своевременного внедрения. Это требует глубокого понимания их процессов, опыта и гибкости со стороны разработчиков», — сказал СЕО true.code Артем Шеленговский.

freepik/arthurhidden Планы российских компаний по внедрению новых технологий сталкиваются с сопротивлением сотрудников

Половина опрошенных планирует усилить кибербезопасность в ближайшие два-три года. 47% участников опроса намерены автоматизировать рутинные процессы. 36% ключевой задачей считают увеличение скорости обработки данных, а еще 31% — масштабирование систем. У 30% компаний в планах внедрение ИИ в ближайший год, с другой стороны — почти 40% не видят в этом необходимости.

ИИ заменит сотрудников

Почти половина опрошенных предпринимателей (47%) считает, что замена сотрудников нейросетями возможна в течение пяти лет. 43% уверены, что технологии останутся лишь помощниками. В то, что искусственный интеллект заменит специалистов в течение ближайшего года, верят лишь 11% опрошенных.

Внедрению ИИ, по данным исследования «Ассоциации менеджеров», о котором CNews стало известно в начале июня 2025 г., сопротивляются сотрудники 33% российских компаний. CNews также неоднократно писал, что разработчики ПО панически боятся быть замененными нейросетями. И это уже происходит.

За первое полугодие 2025 г. американские технологические компании сократили 94 тыс. ИТ‑специалистов и заменили их на технологии с искусственным интеллектом (ИИ), согласно исследованию FinalRoundAI. По данным аналитического подразделения Bloomberg, мировые банки в ближайшие три-пять лет сократят до 200 тыс. рабочих мест, так как ИИ будет выполнять задачи, ранее возложенные на сотрудников.