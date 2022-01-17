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VK запустила облачный сервис для тестирования СУБД Tarantool без установки на компьютер

VK «Цифровые технологии» запустила сервис, на котором можно протестировать функциональность СУБД Tarantool. Сервис содержит пошаговую инструкцию, обучающую работе в системе и готовые примеры использования.

Облачный Tarantool

VK «Цифровые технологии» запустила облачный сервис Try.Tarantool, на котором можно протестировать СУБД компании с открытым исходным кодом — Tarantool. Об этом CNews рассказали представители VK (ранее Mail.ru Group).

Сервис позволит протестировать систему без установки ПО на компьютер. «Он позволяет точно воспроизвести рабочие условия и посмотреть на базовые возможности Tarantool в деле, — говорит Александр Виноградов, руководитель платформы Tarantool. — То есть сконфигурировать нужный кластер, задать схему данных, записать данные в кластер с помощью модуля CRUD, поднять HTTP API и масштабироваться».

На момент написания данного материала сервис перегружен и сайт предлагает воспользоваться им позже. В VK знают о проблеме и работают над ней.

Как это работает

Развертывание и настройка демонстрационного кластера займет меньше 15 мин. По окончанию тестов Try.Tarantool создаст файл для скачивания — полностью идентичный тому, который был в песочнице. Это позволит пользователю сразу же продолжить работу в локальной версии, в которой доступна более широкая функциональность.

tarantool700.jpg
VK запустила облачный сервис Try.Tarantool для тестирования своей СУБД

Сервис содержит небольшую пошаговую инструкцию, обучающую работе в системе, готовые примеры использования и необходимую документацию для написания собственного распределенного предложения или создания своей схемы данных.

Что такое СУБД Tarantool

Система управления базами данных Tarantool — это собственное решение Vk, основанное на принципах Open Source. Ее разработка началась в 2008 г. С осени 2016 г. на Tarantool начал переводить свои сервисы мобильный оператор «Билайн». В декабре 2016 г. компания сообщила, что намерена внедрить в СУБД полноценную поддержку SQL и тем самым потеснить на рынке Oracle, причем не только в России. В июне 2017 г. Mail.Ru Group в сотрудничестве с DIS Group, дистрибьютором американского разработчика СУБД Informatica, провели нативную интеграцию Informatica с Tarantool. В мае 2018 г. Mail.Ru выпустила распределенную версию Tarantool для коммерческих клиентов.

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Система используется в собственных сервисах VK: «Почте», «Облаке Mail.Ru», myTarget и др. Сначала продукт был предназначен для внутреннего использования компании, но в апреле 2016 г. компания выложила его в открытый доступ под лицензией BSD.

По словам разработчиков, главное достоинство Tarantool — способность эффективно работать при высоких нагрузках и с большими объемами данных. В Mail.Ru уверяют, что один сервер с Tarantool заменяет более 30 серверов с обычной СУБД, поскольку его производительность составляет миллион транзакций в секунду на одном ядре простейшего commodity-сервера. По словам авторов проекта, Tarantool отменяет необходимость формирования гетерогенной системы из SQL СУБД, NoSQL СУБД, с ним не нужно создавать огромные кластера и докупать лишнее железо. Платформа используется в компаниях среднего и крупного бизнеса, включая VK, Wildberries, Газпромбанк, Mastercard и др.

Отметим, что на прошедшем CNews Forum 2016 — СУБД Tarantool оказалась победителем в номинации «Российские технологии».

Дополнение

После публикации материала представители сервиса связались с CNews и сообщили, что работа Try.Tarantool восстановлена.

Кристина Холупова

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