Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.Ru myTarget
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 99, упоминаний - 182
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исагулова Элина 28 13
|Гришин Дмитрий 148 5
|Аникин Денис 31 5
|Зенин Максим 8 5
|Пейсахзон Яков 6 5
|Сергеев Дмитрий 52 4
|Добродеев Борис 83 3
|Майор Константин 2 2
|Ермаков Игорь 19 2
|Елистратов Николай 90 2
|Солодкин Дмитрий 6 2
|Бетсис Павел 84 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Беляев Алексей 14 2
|Марич Игорь 18 2
|Филина Мария 2 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Осипов Константин 8 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Летунов Илья 48 2
|Сотин Денис 102 2
|Бойко Елена 151 2
|Богачев Игорь 172 2
|Меньшов Кирилл 72 2
|Трушкин Константин 43 2
|Евраев Михаил 222 2
|Осипов Александр 22 2
|Pair Stephen - Пейр Стивен 1 1
|Gallippi Tony - Галлиппи Тони 1 1
|Воеводский Максим 3 1
|Круглов Александр 10 1
|Сосновских Артем 1 1
|Омельницкий Борис 7 1
|Абрамова Татьяна 1 1
|Котик Ирина 1 1
|Соловьев Андрей 4 1
|Веселов Сергей 1 1
|Ильчук Сергей 3 1
|Прусов Дмитрий 7 1
|Гонтарев Павел 69 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru