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VK
Mail.Ru myTarget


30.06.2021 В myTarget App Marketplace стал доступен сервис Vinstant.pro 4
24.06.2021 В myTarget App Marketplace появился сервис для создания персонализированных видеороликов от videoMixer 1
15.06.2021 Платформа myTarget запустила инструмент для самостоятельной настройки цифровой наружной рекламы 7
10.06.2021 Рекламная сеть myTarget интегрировалась с платформой медиации ironSource 7
02.06.2021 Mail.ru Group стала партнером Правительства Удмуртской Республики по цифровизации 1
21.05.2021 Сквозная аналитика Mango Office стала более удобной для крупных рекламодателей 1
20.05.2021 myTarget запустила инструмент автоматического управления ценой 2
01.04.2021 Mail.ru Group запустила в myTarget инструмент для показа видеорекламы в сети супермаркетов «Перекресток» 4
30.03.2021 Формы Lead Ads и страницы Canvas стали доступны для всех пользователей «Одноклассников» 1
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 1
21.01.2021 «Манго телеком» открывает коллтрекинг для подключения сторонних АТС 1
18.01.2021 DataDarvin и myTarget помогут предпринимателям автоматизировать О2О-маркетинг 2
23.11.2020 Mail.ru Group запустила группы продуктов для динамической рекламы 4
17.11.2020 Mail.ru Group расширяет инструменты для запуска цифровой аудиорекламы 1
29.10.2020 Mail.ru Group стала эксклюзивным партнёром X5 Retail Group по продажам видеорекламы в супермаркетах «Перекрёсток» 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир 1
02.09.2020 Mail.ru Group поможет анализировать доходы от рекламы в приложениях 3
26.08.2020 Mail.ru Group поможет рекламодателям составить портрет потенциальной аудитории 1
20.08.2020 Mail.ru Group запустила автоматическую оценку влияния наружной рекламы на установки приложений 5
19.08.2020 myTarget объединила аналитику по кампаниям и баннерам 1
21.07.2020 Искусственный интеллект поможет абитуриентам поступить в петербургские вузы 1
20.07.2020 «Детский мир» и Mail.ru Group помогут рекламодателям оценивать влияние маркетинга на продажи в онлайне и в офлайне 2
07.07.2020 Mail.ru Group запустила Look-alike таргетинг на основе данных мобильных трекеров 1
30.06.2020 «Одноклассники» запустили рекламные публикации с «каруселью» товаров и ссылок 1
25.06.2020 Mail.ru Group расширила возможности закупки видеорекламы в форматах Rewarded видео и Interstitial видео 1
18.06.2020 Mail.ru Group добавила новые метрики в аналитике рекламных кампаний 1
24.04.2020 Mail.ru Group упростила настройку кампаний с контекстным таргетингом для рекламодателей 2
22.04.2020 Mail.ru Group добавила новые возможности в прогнозатор рекламных кампаний 1
11.03.2020 «Обит» представил обновленную «Wi-Fi платформу» 1
19.02.2020 В myTracker добавлена поддержка post-view атрибуции в myTarget 2
28.01.2020 Mail.ru Group запустила на «Юле» рекламные кредитные кнопки 1
24.12.2019 Mail.ru Group открыла дополнительный мобильный инвентарь для видеорекламы 1
23.12.2019 Mail.ru Group и Maer Group запускают продажу цифровой наружной рекламы в десяти городах России 2
19.12.2019 Mail.ru Group расширяет видеоинвентарь для рекламодателей 2
18.12.2019 Mail.ru Group запускает единую платформу управления и обработки данных 1
12.12.2019 Mail.ru Group и Gallery запустили таргетированную цифровую наружную рекламу в Санкт-Петербурге 2
06.12.2019 Mail.ru Group и Adloox замерят видимость рекламных кампаний 2
02.12.2019 Mail.ru Group запустила А/B-тестирование рекламных кампаний 1
28.11.2019 Nokia создала ПО для программирования интернета вещей на базе российской СУБД 1

Публикаций - 99, упоминаний - 182

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 87
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 13
Oracle Corporation 3350 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 6
Yandex - Яндекс 4101 5
Yota - Скартел 623 5
Facebook 3766 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
GitHub 412 3
Microsoft Corporation 11095 3
SpyLOG 17 2
Google LLC 7154 2
Pixonic 18 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Informatica 75 2
ДОК 42 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
3748 2
Nokia Corporation 2439 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
DataDarvin - ДатаДарвин 3 1
Прогноз 196 1
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Сравни.ру 7 1
MikroTik 14 1
Swag Masha 4 1
Deus Craft 4 1
TP-Link 158 1
BIT.Games 6 1
ZeptoLab 13 1
Outfit7 2 1
VK - Mail.ru Group - My.com 14 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Alibaba Group 298 1
Avito - Авито 171 12
Аэрофлот 493 7
Qiwi 783 6
Альфа-Банк 1125 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
X5 Group 599 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 3
О2О Delivery club 153 3
Ситимобил - Служба такси 113 3
О2О Холдинг 43 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
BeepCar - Бипкар 16 2
Мотовилихинские заводы 10 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Wildberries 128 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
X5 Group - Перекресток 203 2
AliExpress 275 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
JCB International 113 1
Russ Outdoor 7 1
Токио-City - Сеть ресторанов 3 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Pandao 21 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 75 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Верный - Торговая сеть 16 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Быстроном 3 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
MAER Group 1 1
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 1
INO Group - Коммуникационное агентство 1 1
Nestle Purina 4 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Правительство Удмуртской Республики 6 1
Приморский районный суд города Санкт-Петербурга 2 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 50 2
Linux Foundation 157 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 7 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 1 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 8
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 7
NoSQL - not only SQL СУБД 92 6
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 4
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 4
Look-alike - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 7 4
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 9 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 3
AdTech Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы 17 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
Тонкий клиент - Thin client 107 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 2
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
Сквозная аналитика - Метод анализа эффективности маркетинговых инвестиций (ROMI) 3 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 1
Classified - Классифайд - Ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 5 1
Addressable TV 3 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 11 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 29
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 12
VK - Mail.ru Облако 77 11
SQL - Язык программирования 434 9
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 8
VK - Mail.ru myTracker 26 7
Google Android 10751 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 7
Apple iOS 5742 6
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 5
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 5
Microsoft SQL Server 795 4
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 4
VK - Mail.Ru myTarget App Marketplace 5 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Apple Mac 1458 4
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 3
VK - Mail.Ru Почта 164 3
Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 12 3
Apple - App Store 2198 3
Badoo - Социальная сеть 32 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Google AdSense 62 2
VK Live 9 2
Pixonic War Robots 17 2
AppsFlyer - платформа измерения мобильной рекламы 11 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1175 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
IBM DB2 150 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Google Chrome - браузер 1117 2
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 7 1
VK - Mail.ru Notify CRM 1 1
О2О Delivery club - Еда Вконтакте 4 1
Left to Survive - компьютерная игра 6 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Исагулова Элина 28 13
Гришин Дмитрий 148 5
Аникин Денис 31 5
Зенин Максим 8 5
Пейсахзон Яков 6 5
Сергеев Дмитрий 52 4
Добродеев Борис 83 3
Майор Константин 2 2
Ермаков Игорь 19 2
Елистратов Николай 90 2
Солодкин Дмитрий 6 2
Бетсис Павел 84 2
Ермолаев Артем 340 2
Беляев Алексей 14 2
Марич Игорь 18 2
Филина Мария 2 2
Чаркин Евгений 182 2
Осипов Константин 8 2
Нестеров Алексей 79 2
Летунов Илья 48 2
Сотин Денис 102 2
Бойко Елена 151 2
Богачев Игорь 172 2
Меньшов Кирилл 72 2
Трушкин Константин 43 2
Евраев Михаил 222 2
Осипов Александр 22 2
Pair Stephen - Пейр Стивен 1 1
Gallippi Tony - Галлиппи Тони 1 1
Воеводский Максим 3 1
Круглов Александр 10 1
Сосновских Артем 1 1
Омельницкий Борис 7 1
Абрамова Татьяна 1 1
Котик Ирина 1 1
Соловьев Андрей 4 1
Веселов Сергей 1 1
Ильчук Сергей 3 1
Прусов Дмитрий 7 1
Гонтарев Павел 69 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 4
Россия - ПФО - Самара 1289 3
Россия - Владивосток 864 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Сахалинская область 434 2
Европа 3759 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Россия - Калининград 669 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Россия - Уфа 642 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Северная Америка 1413 1
США - Джорджия 37 1
Испания - Королевство 1255 1
Турция - Турецкая республика 952 1
США - Атланта 48 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Индия - Республика 2173 1
Япония 2788 1
Южная Корея - Республика 1461 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - Челябинск 772 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Пермь 739 1
Россия - Тюмень 497 1
Россия - Волгоград 540 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Ближний Восток 1473 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 5
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 3
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 3
CPV - cost per view - оплата за просмотр 6 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
Performance Search - реклама в результатах поиска Яндекса и Google 2 2
Performance CPx - контекстные объявления в соцсетях, приложениях и рекламных сетях 2 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента 8 1
Русский язык 983 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
eMarketer 77 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 3
GeekBrains 40 1
HighLoad++ Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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