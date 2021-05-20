myTarget запустила инструмент автоматического управления ценой

myTarget, рекламная платформа Mail.ru Group, запустила инструмент автоматического управления ценой для получения максимального количества показов рекламы при установленном бюджете. Новая функция поможет пользователям эффективнее инвестировать в продвижение и сократить время на настройку кампаний.

С помощью инструмента рекламодатели смогут получать максимальное количество показов в пределах установленного дневного или общего бюджета на рекламную кампанию. Такая стратегия позволит рекламодателям не заниматься ручной корректировкой ставки для оптимизации расходов, а использовать алгоритмы машинного обучения, которые помогут наиболее эффективно использовать бюджет для охвата релевантных пользователей.

Новая стратегия подойдёт рекламодателям, цель которых — охватить максимально широкую аудиторию. Она также упростит работу новичкам, которым важна простота управления рекламными кампаниями.

Первые тесты инструмента в myTarget показали, что кампании с автоматическим управлением ценой дают в среднем на 10-15% больше показов в пересчёте на потраченный рубль, чем кампании с ручным управлением ставкой.

Рекламодатели смогут как создать новые, так и переключить существующие кампании на автоматическое управлением ценой. Для этого в блоке «Цена и охват аудитории» нужно выбрать оптимизацию по показам, оплату за показы, а также выбрать «Автоматическое управление ценой».

При настройке кампании необходимо задать период трансляции рекламы и выставить бюджет — дневной или общий: в последнем случае система поделит бюджет на суммарное количество дней кампании и определит дневной бюджет самостоятельно.

Для оптимизации затрат рекламодатели смогут ограничить время работы рекламы в течение дня — например, показывать объявления с 9:00 до 19:00. Кроме того, при необходимости ставку можно ограничить сверху, чтобы система не покупала показы дороже заданного CPM.