Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Трансформация как сервис
Как разобраться в беспорядке с лицензиями на ПО

Спецпроекты

В myTracker добавлена поддержка post-view атрибуции в myTarget

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

Мультиплатформенная система аналитики и атрибуции myTracker начала поддерживать post-view атрибуцию в myTarget. Теперь пользователи myTracker смогут оценивать эффективность основных рекламных каналов с учетом всех типов атрибуции.

Post-view атрибуция — это способ отследить связь между кампанией в myTarget и установкой приложения в случаях, когда конверсия отложена. Если вскоре после контакта с рекламой человек совершает целевое действие, можно считать, что его подтолкнула к этому именно кампания. Например, пользователь увидел баннер, но не кликнул по нему, а позже нашел продвигаемое приложение в магазине и установил его.

Рекламодатели смогут самостоятельно определять окно атрибуции — максимальный срок между показом объявления пользователю и установкой мобильного приложения. Можно задать единое окно для всех рекламных кампаний одного приложения или указать индивидуальные сроки для каждой кампании.

Post-view атрибуция работает после атрибуции post-click: сначала myTracker ищет подходящий клик пользователя, и только если он не найден, проверяет, было ли посетителю показано объявление. Статистику по post-view и post-click конверсиям можно разделить.

Первые тесты на приложениях е-commerce показывают прирост конверсии в кампаниях myTarget после подключения модели post-view до +50%.

Другие материалы рубрики

Google поставит на уши весь рынок интернет-рекламы ради пользователей Chrome

Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей

Данные о покупках в «Пятерочках» и «Перекрестках» продадут рекламодателям

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умные игрушки: лучшие электронные роботы-конструкторы

7 идей подарков на 23 февраля: выбор ZOOM

Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе передачи данных?

Рост популярности «датаемких» решений требует быстрых протоколов передачи данных.

Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника