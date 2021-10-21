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21.10.2021 Как ShowJet занял свободную нишу среди онлайн-кинотеатров и за 3 года вышел на рентабельность 26% 1
08.09.2021 «Корус консалтинг» предлагает решения на базе Optimacros для цифровой трансформации финслужбы 1
20.05.2021 myTarget запустила инструмент автоматического управления ценой 1
23.12.2020 «Вконтакте» позволит оптимизировать рекламу под события на внешних сайтах 1
17.11.2020 Mail.ru Group расширяет инструменты для запуска цифровой аудиорекламы 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
02.09.2020 Mail.ru Group поможет анализировать доходы от рекламы в приложениях 1
25.06.2020 Mail.ru Group расширила возможности закупки видеорекламы в форматах Rewarded видео и Interstitial видео 1
10.06.2020 Исследование Oracle: ИИ помогает компаниям повышать прибыль на 80% быстрее 1
18.02.2020 «Аэрофлот» оптимизировал полноту использования грузопочтовой квоты на пассажирских рейсах с помощью Cargo Air 1
18.02.2020 GPMD начинает размещение рекламы в Instagram 1
04.02.2020 Donationalerts запустил продажу товаров и рекламы в прямых трансляциях 1
30.01.2020 Intersoft Lab представила предварительные итоги 2019 года на рынке бизнес-аналитики 2
27.12.2019 «Газпром-медиа» покупает технологическую компанию Getintent 1
24.12.2019 Mail.ru Group открыла дополнительный мобильный инвентарь для видеорекламы 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
06.12.2019 «Яндекс.метрика» запустила бесплатный инструмент для оценки эффективности медийной рекламы 1
02.12.2019 Mail.ru Group запустила А/B-тестирование рекламных кампаний 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 4
20.11.2019 ТУРБО выпустил бизнес-ПО для «поколения Z» 1
31.10.2019 Фирма «1С» представит новые решения для цифровизации бизнеса на CNews Forum 2019 2
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей 1
14.10.2019 Дни Oracle в Москве 30-31 октября объединят Oracle Modern Cloud Day и Oracle Modern Business Summit 1
08.10.2019 1С представила флагманское решение «1С:ERP. Управление холдингом» 2
26.09.2019 Oracle представила корпоративную аналитику для Fusion ERP 1
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 2
26.06.2019 Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами 1
24.05.2019 Топ-менеджер «дочки» «Ростеха» вложил $1 млн в компанию выходцев из «Прогноза» 2
26.03.2019 Oracle расширяет применение искусственного интеллекта 1
22.02.2019 CPM внедрила NextGen HSS от Summa Networks в сеть «Тинькофф Мобайл» 1
07.11.2018 Oracle обновила Oracle ERP Cloud и Enterprise EPM Cloud с технологиями ИИ 1
27.07.2018 Рекламная платформа myTarget вдвое увеличила количество ресурсов, входящих в премиальную аудиторную сеть 1
13.07.2018 В myTarget запущена модель oCPM для продвижения мобильных приложений 1
21.03.2018 «Форсайт» представила ПО для оптимизации планирования и финансовых результатов 1
21.03.2018 «Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией 1
05.03.2018 Oracle представила Enterprise Data Management Cloud для управления корпоративными данными 1
25.01.2018 Kerama Marazzi внедряет Anaplan для прогнозирования спроса и планирования производства 1
22.12.2017 Как самообслуживание повышает эффективность пользователей банковских CPM-систем 3
08.08.2017 «Корус Консалтинг» будет внедрять в России решения LLamasoft 1
06.07.2017 Gartner отметила лидерство Oracle в сегменте Cloud Core Financial Management Suites 1

Публикаций - 134, упоминаний - 193

CPM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3342 14
VK - Mail.ru Group 2483 10
3733 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 8
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 71 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
SAP SE 3211 6
Корус Консалтинг ГК 805 6
Microsoft Corporation 11060 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Компьютер НПО 50 4
Прогноз 195 3
Columbus - Колумбус 125 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Барс груп 402 2
Siemens AG - Сименс Россия 648 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Schneider Electric 408 2
Weborama - Веборама 14 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
НСК - Наша Сервисная Компания 39 2
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 2
Google LLC 7144 2
Anaplan 37 2
Инталев 168 2
Western Digital Corporation - WDC 311 2
Huawei 2730 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
Аскон - Ascon 174 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 2
Yandex - Яндекс 4101 2
ВолгаТелеком 217 2
Тривиум - Trivium 4 2
Oracle Россия и СНГ 109 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
КБЭР - Банк Казани 14 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
Газпром нефть 382 2
Дикси - Сеть магазинов 79 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпром ПАО 520 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
ФосАгро 54 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
СКБ-банк 86 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
Почта России ПАО 1572 1
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
АвтоВАЗ 118 1
Синара ГК 11 1
Зарубежнефть 27 1
Lynwood Investments 6 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
Nouse Limited 2 1
SunTrust Banks 2 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 3 1
Банк Интеза 20 1
NetPrint 4 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 1
Абрау-Дюрсо 9 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Быстроном 3 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Новатэк 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство РФ 2201 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 29 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Субтехнологии 8 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
ILS - Integrated Logistics Support - Интегрированная логистическая поддержка 1 1
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 2 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 80 1
IBM Cognos BI 141 10
Microsoft Excel 436 9
VK - Mail.Ru myTarget 99 9
Google Android 10750 5
Apple iOS 5741 5
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 5
VK - Mail.ru Одноклассники 857 5
1С:ERP Управление предприятием 203 4
Oracle Hyperion Planning 93 4
1С:Корпорация 10 3
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management 35 3
Oracle Cloud Platform 151 3
Java - Язык программирования 1175 3
Oracle Cloud Applications 17 2
Oracle ERP System - Enterprise Resource Planning 11 2
Oracle Hyperion 73 2
Linux OS 4253 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 2
VK - Mail.ru myTracker 26 2
1С:Документооборот КОРП 35 2
Microsoft Office 1934 2
Prognoz Platform 74 2
Apple - App Store 2198 2
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
Корус Консалтинг - Платформа K-Point 16 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 1
БАРС.Alpha BI 32 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Samsung Galaxy Note 558 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
Ng Rondy - Нг Ронди 7 4
Нестеров Алексей 79 3
Свердлов Алексей 19 2
Амириди Юлия 15 2
Ахмеров Тимур 73 2
Егоров Владимир 52 2
Слышкин Василий 54 2
Велесевич Евгений 12 2
Исагулова Элина 28 2
Полякова Елена 7 2
Чаркин Евгений 182 2
Дегтярева Галина 1 1
Красилов Дмитрий 7 1
Сафронов Сергей 14 1
Бояринов Иван 2 1
Бутягин Иван 1 1
Новичков Илья 2 1
Левин Георгий 3 1
Овсянников Анатолий 2 1
Морозова Ольга 10 1
Думин Антон 7 1
Игитов Михаил 1 1
Зорин Максим 1 1
Лавров Андрей 2 1
Лобанов Александр 1 1
Сорокоумов Александр 19 1
Singhvi Vikram - Сингви Викрам 1 1
Трофимова Людмила 31 1
Макаров Станислав 111 1
Семакин Алексей 3 1
Подолякин Алексей 1 1
Маркова Мария 1 1
Хамидуллин Артур 5 1
Царев Герман 3 1
Мурашов Алексей 2 1
Каика Зоя 1 1
Roy Bill - Рой Билл 1 1
Томлянович Степан 6 1
Solari Richard - Солари Ричард 2 1
Богданов Максим 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 5
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Украина 3361 4
Казахстан - Республика 2627 3
Восточная Европа 1676 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Европа 3745 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Япония 2778 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Россия - Сочи 911 1
Узбекистан - Республика 822 1
США - Сан-Франциско 691 1
Великобритания - Кембридж 69 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Франция - Париж 369 1
Молдавия - Республика Молдова 428 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Армения - Республика 688 1
Россия - Нижегородская область 738 1
Россия - СФО - Новосибирск 1965 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Россия - Иннополис 292 1
Ближний Восток 1471 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Польша - Республика 826 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
CPV - cost per view - оплата за просмотр 6 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 1
Русский язык 978 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Wikipedia - Википедия 276 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
Gartner 2190 5
CNews Analytics 1988 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 2
Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Midsize Enterprises 2 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Медиалогия 37 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
GeekBrains 40 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Oracle OpenWorld 36 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
CNews Баттл 34 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760290, в очереди разбора - 663980.
Создано именных указателей - 46354.
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