Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CPM
Corporate Performance Management
EMP
Enterprise Performance Management
Управление эффективностью организации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 134, упоминаний - 193
CPM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ng Rondy - Нг Ронди 7 4
|Нестеров Алексей 79 3
|Свердлов Алексей 19 2
|Амириди Юлия 15 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Егоров Владимир 52 2
|Слышкин Василий 54 2
|Велесевич Евгений 12 2
|Исагулова Элина 28 2
|Полякова Елена 7 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Дегтярева Галина 1 1
|Красилов Дмитрий 7 1
|Сафронов Сергей 14 1
|Бояринов Иван 2 1
|Бутягин Иван 1 1
|Новичков Илья 2 1
|Левин Георгий 3 1
|Овсянников Анатолий 2 1
|Морозова Ольга 10 1
|Думин Антон 7 1
|Игитов Михаил 1 1
|Зорин Максим 1 1
|Лавров Андрей 2 1
|Лобанов Александр 1 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Singhvi Vikram - Сингви Викрам 1 1
|Трофимова Людмила 31 1
|Макаров Станислав 111 1
|Семакин Алексей 3 1
|Подолякин Алексей 1 1
|Маркова Мария 1 1
|Хамидуллин Артур 5 1
|Царев Герман 3 1
|Мурашов Алексей 2 1
|Каика Зоя 1 1
|Roy Bill - Рой Билл 1 1
|Томлянович Степан 6 1
|Solari Richard - Солари Ричард 2 1
|Богданов Максим 15 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
|Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
|СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760290, в очереди разбора - 663980.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760290, в очереди разбора - 663980.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru