Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Global Workplace Analytics


УПОМИНАНИЯ


Удаленная работа 1
28.02.2022 Как сделать удаленную работу более продуктивной 1
02.07.2021 Как платформа Dell Hybrid Client способна сместить парадигму в инфраструктуре с традиционных настольных ПК в сторону перспективных облачных вычислений 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Global Workplace Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

Poly - Plantronics 139 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 223 2
Dell EMC 5060 1
Dell Technologies - Dell Computer 2145 1
Intel Corporation 12420 1
Directum - Директум 1153 1
Dropbox 505 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
Salesforce 442 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Первая Форма - 1Форма 54 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 329 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1617 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2557 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9567 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3897 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4078 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 612 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3078 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2867 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 302 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6018 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1207 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 451 1
Linux OS 10625 1
Intel Core - Семейство процессоров 1228 1
Microsoft Teams - MS Teams 594 1
Google Gmail 971 1
Intel Celeron - Серия процессоров 970 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 218 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1396 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 88 1
Poly Studio - серия видеобаров 9 1
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 1
Intel Pentium Silver - Cерия процессоров 11 1
CorpSoft24 - REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 16 1
Dell Hybrid Client (DHC) 3 1
Рензяев Константин 69 2
Хомяков Сергей 45 2
Пермяков Артем 18 1
Селезнев Денис 30 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 3
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 174 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 156 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1355 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 205 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1260 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще