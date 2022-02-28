Получите все материалы CNews по ключевому слову
Global Workplace Analytics
УПОМИНАНИЯ
|Удаленная работа 1
|28.02.2022
|Как сделать удаленную работу более продуктивной 1
|02.07.2021
|Как платформа Dell Hybrid Client способна сместить парадигму в инфраструктуре с традиционных настольных ПК в сторону перспективных облачных вычислений 1
Global Workplace Analytics и организации, системы, технологии, персоны:
|Рензяев Константин 69 2
|Хомяков Сергей 45 2
|Пермяков Артем 18 1
|Селезнев Денис 30 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 3
|Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.