Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Релевантность Relevance актуальность, уместность соответствие интента (поискового намерения)
Публикаций - 85, упоминаний - 88
Релевантность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru