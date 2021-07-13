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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Релевантность Relevance актуальность, уместность соответствие интента (поискового намерения)



13.07.2021 Facebook объявил об изменениях в функционале WhatsApp Business API 1
23.12.2020 «Директум» представила новую версию Directum Smart Search 1
23.12.2020 Эксперты Syssoft подвели итоги 2020 года на рынке ПО 1
23.12.2020 Cisco представила ключевые технологические тренды на 2021 год 1
21.12.2020 Станислав Фесенко, Group-IB: Мы помогаем бизнесу «видеть» угрозы, против которых бессильны традиционные средства защиты 1
09.12.2020 Group-IB Threat Intelligence & Attribution прошла ИБ-проверку компании «большой четверки» 1
26.11.2020 Group-IB вывела на рынок новый класс решений для охоты за хакерами и предотвращения кибератак 1
12.11.2020 Россияне научили роботов долгому общению с людьми при отключенном интернете 1
12.11.2020 Резидент «Сколково» научил роботов общаться с помощью нейронных сетей и без интернета 1
29.10.2020 Mail.ru Group стала эксклюзивным партнёром X5 Retail Group по продажам видеорекламы в супермаркетах «Перекрёсток» 1
29.09.2020 «AliExpress Россия» и Mail.ru Group запустили виртуальные киоски товаров 1
11.09.2020 В «Сколково» открылся цифровой офис «Магнита» 1
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
28.07.2020 Dentsu Group выводит в Россию DEEP, дочернюю компанию для развития деловых связей в Евразии 1
20.07.2020 «Детский мир» и Mail.ru Group помогут рекламодателям оценивать влияние маркетинга на продажи в онлайне и в офлайне 1
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 1
07.07.2020 Mail.ru Group запустила Look-alike таргетинг на основе данных мобильных трекеров 1
07.07.2020 «Сибур» запустил онлайн-аккредитацию поставщиков на площадке B2B-Center 1
19.05.2020 Альфа-Банк перешел на новый стандарт МСФО 16 на базе SAP 1
24.04.2020 Mail.ru Group упростила настройку кампаний с контекстным таргетингом для рекламодателей 1
22.04.2020 Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству 1
21.04.2020 В ОМК рассказали CNews, как цифровые технологии помогают компании в условиях дефицита кадров 1
13.04.2020 ГК «Корус консалтинг» представила решение K-SRM 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 1
17.03.2020 Бандитские разборки, горючая кровля и другие причины «падения» облачных ЦОД 1
11.03.2020 HeadHunter запатентовал технологию скоростного поиска вакансий и сотрудников 1
12.02.2020 Исследование IBM X-Force: кража учетных данных и уязвимости стали главными врагами бизнеса 1
12.02.2020 «Почта Mail.ru» ускорила поиск в письмах 1
11.02.2020 Придуман новый способ прогнозирования продаж на основе анализа альтернативных данных 1
05.02.2020 Исследование Accenture: в B2B-продажах важнее всего сервис 1
04.02.2020 Donationalerts запустил продажу товаров и рекламы в прямых трансляциях 1
29.01.2020 Самый успешный ИТ-вымогатель 2019 года начал шпионить за военными и госслужащими 1
28.01.2020 Исследование Viber: 52% россиян не пользуются дополнительными функциями для приватного общения 1
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 1
23.01.2020 Новая метрика на StatOnline.ru для хостинг-провайдеров: оценка скорости отклика сайтов 1
23.01.2020 Accenture: компании, масштабирующие технологии, растут в два раза быстрее 1
26.12.2019 Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов 1
18.12.2019 Mail.ru Group запускает единую платформу управления и обработки данных 1
12.12.2019 Mail.ru Group и Gallery запустили таргетированную цифровую наружную рекламу в Санкт-Петербурге 1
09.12.2019 «Тинькофф» запускает суперприложение 1

Публикаций - 85, упоминаний - 88

Релевантность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2985 10
Google LLC 9970 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1931 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3847 3
SAP SE 4479 3
Apple Inc 10467 3
Meta - Facebook 4192 3
21 век – ТВ - Народный телефон 1369 3
Accenture - Аксенчер 800 3
Oracle Corporation 5931 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8142 2
Amazon Inc - Amazon.com 2602 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 360 2
Yahoo! 3596 2
Yandex - Яндекс 4874 2
Twitter 2371 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 385 1
PressReader 1 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
O.Vision 6 1
Программный продукт ГК 3756 1
Accenture Interactive 14 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 584 1
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 24 1
Цифра ГК 508 1
DXC Technology 20 1
Luxoft - Люксофт 268 1
1С-Битрикс - Bitrix 419 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 201 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 253 1
SAP CIS - САП СНГ 816 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 137 1
MikroTik 18 1
SentinelLabs 4 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1286 1
Интеллектуальные системы 176 1
iHor - Айхор 2 1
Intezer 4 1
Умный житель - Smart resident 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5079 3
Лента - Сеть розничной торговли 568 2
X5 Group 671 2
PepsiCo - Пепсико 150 2
РВК - Российская венчурная компания 523 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 356 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 757 1
Альфа-Банк 1435 1
Qiwi 859 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 383 1
Яндекс.Еда 314 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1802 1
Western Union 119 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 1
Согласие СК 698 1
Май - Российская торговая компания 248 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 708 1
Da Vinci Capital 17 1
AltaIR Capital 12 1
Oradell Equites 2 1
Стример НПО 7 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 664 1
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 40 1
Спортмастер 134 1
Venture Capital 5 1
O’STIN - Остин 9 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 89 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1617 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 613 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1656 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 8 1
Square 181 1
НСПК - Национальная система платежных карт 281 1
DoorDash Food Delivery 4 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 230 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2046 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 164 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1395 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2111 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2189 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 24 1
МИК - Московский инновационный кластер 69 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 365 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1559 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1078 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 69 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 161 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 163 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 927 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 861 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3089 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2108 1
Президент Российской Федерации 3269 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9011 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7761 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 209 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 335 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1935 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 586 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 167 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 209 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 198 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18065 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33541 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5817 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 12920 11
Website - Вебсайт 4804 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6008 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8213 6
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 2606 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1650 5
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 2413 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 819 5
Социальные сети - Соцсети 1588 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1501 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 2209 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7657 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8856 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 492 4
Сервер - Серверные платформы 4992 4
Мобильное приложение - Mobile app 3558 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2256 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1615 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 554 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5741 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 817 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2361 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4375 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1825 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 5323 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1466 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3553 2
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 32 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1324 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 1313 2
Big Data - Большие данные 2689 2
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 792 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 1768 2
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 141 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3323 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3389 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2430 2
VK - Mail.Ru myTarget 120 6
Google Android 11758 4
Google YouTube - Видеохостинг 2212 3
Apple iOS 6323 3
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 1345 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 830 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6043 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1151 2
Microsoft Office 3204 2
WordPress 193 2
Apple iPhone 6 1335 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 644 2
Google Search - Google Поиск 39 2
Stafory - робот Вера 69 1
Rakuten Viber 476 1
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 51 1
VK - Mail.ru Облако 87 1
Oracle Data Safe 2 1
Microsoft Office Word 587 1
Microsoft Office Excel 755 1
Хоулмонт - Тезис 119 1
Корус Консалтинг - K-Point BPM-платформа 16 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 365 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 50 1
WeChat - Мессенджер 101 1
C++ - Язык программирования 439 1
Microsoft Windows 10 11279 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 280 1
VK - Mail.ru Notify CRM 1 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 70 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 514 1
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS 23 1
Google Chrome - браузер 1237 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Microsoft Windows Server Message Block - Microsoft Windows SMB 2 1
Legium - Легиум 4 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
NetByNet - Wi-Fi Радар 1 1
NativeAI 1 1
NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 9 1
Исанин Антон 4380 5
Исагулова Элина 28 3
Садовский Александр 7 2
Одинаева Ирина 5 1
Колсанов Александр 8 1
Байгушева Анастасия 4 1
Скворцова Елена 1 1
Шавергин Александр 1 1
Шебалков Михаил 6 1
Покидышев Михаил 1 1
Третьяков Ярослав 3 1
Кремец Виталий 5 1
Ильчук Сергей 3 1
Бухтина Наталья 1 1
Родыгин Павел 2 1
Соловьев Андрей 5 1
Григорьева Нина 4 1
Яманов Артем 9 1
Мартынова Ксения 2 1
Голяндрина Мария 4 1
Абрамова Татьяна 1 1
Коган Вячеслав 8 1
Тверитинов Евгений 3 1
Fleder Michael - Фледер Майкл 1 1
Shah Devavrat - Шах Деваврат 1 1
Holt Maxine - Холт Максин 1 1
Agaoua Djamel - Агауа Джамел 7 1
Карачинский Роман 3 1
Daugherty Paul - Доэрти Пол 6 1
Попков Андрей 24 1
Артамонова Анна 182 1
Ковалев Александр 157 1
Абрамович Роман 31 1
Ян Давид 57 1
Носик Антон 100 1
Попков Альберт 13 1
Алексеев Герман 8 1
Семенов Николай 14 1
Иванникова Светлана 9 1
Туганбаев Аскар 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 103632 22
Того - Тоголезская Республика 17246 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44809 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32447 8
Казахстан - Республика 4399 4
Канада 3137 4
Франция - Французская Республика 5461 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12837 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12759 3
Европа 10561 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11139 3
Германия - Федеративная Республика 8419 3
Украина 5965 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12013 2
Австралия - Австралийский Союз 2722 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12350 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5155 2
Южная Корея - Республика 3994 2
Америка Северная 2636 1
Япония 9623 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2081 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 915 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 1
Новая Зеландия 621 1
Люксембург Великое Герцогство 363 1
Бразилия - Федеративная Республика 1923 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 370 1
Канада - Ванкувер 137 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1159 1
Нидерланды 2136 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 666 1
Россия - ЦФО - Тульская область 950 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1992 1
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 57 1
Турция - Турецкая республика 1612 1
Китай - Тайвань 1825 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1498 1
Америка 1966 1
Индия - Республика 4192 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 8446 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3070 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 8719 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7258 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2377 4
Финансовый сектор - Банковский сектор экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 6598 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2734 4
Русский язык 4167 4
Инвестиции - Инвестирование 1229 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1421 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 4805 3
Образование в России 1897 3
Fitness - Фитнес - вид физической активности 40 2
Человеческий фактор 725 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 894 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 700 2
Страхование - Страховое дело 935 1
Донат - онлайн-вознаграждение - Donations 16 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 46 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 40 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 143 1
Инвестиции венчурные 378 1
Webmaster - Вебмастер 10 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 6 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 487 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 107 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 219 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 55 1
Чаевые 25 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 61 1
Частный сектор 47 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 120 1
Денежные переводы 697 1
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 392 1
Кредитование 433 1
Вакцинация 19 1
Образование - Наука - Научная деятельность 3367 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 539 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 121 1
The Verge - Издание 467 2
91Mobiles 231 2
Bloomberg 996 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1147 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 346 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 324 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 68 1
Euronews - телеканал 46 1
Gartner 3271 2
500 Startups 1529 2
Forrester Wave: B2B Marketing Automation Platforms 1 1
IDC - International Data Corporation 4594 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 149 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IBM X-Force Red Team 3 1
IBM Managed Security Services 8 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
Медиалогия 48 1
MalwareHunterTeam 9 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 147 1
Forrester Wave 30 1
451 Research Group 58 1
Forrester Research 801 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 2413 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 597 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 425 1
Алгоритмика - Международная школа программирования 17 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
СамГМУ - Институт инновационного развития 5 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 56 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 20 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 184 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 231 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1138 1
100+ Forum Russia 3255 3
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 1800 2
Worldskills - Ворлдскиллс 87 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 1220 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 24 1
Infosecurity Moscow 32 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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Создано именных указателей - 71361.
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