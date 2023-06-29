HR-холдинг Ventra внедрил систему умного поиска от ИИ-разработчика Content AI

HR-Холдинг Ventra, специализирующийся на предоставлении аутсорсинговых и HR-услуг, и российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI реализовали проект внедрения «умного поиска» для работы с базами кандидатов с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Ventra.

Услуга подбора профессиональных сотрудников – одно из ключевых направлений деятельности холдинга Ventra. Чтобы закрыть одну вакансию, консультанту компании нужно обработать сотни резюме. База кандидатов компании доходит до 1 млн человек, профайлы которых содержат более 20 полей индивидуальной информации. Эффективность работы компании во многом зависит от возможности быстрого и точного поиска нужных соискателей по базе.

В числе ключевых требований к функциональности при выборе решения были: возможность семантического поиска по существующей у холдинга базе кандидатов; поиск с помощью специальных слов-операторов (boolean search); валидность результатов поиска; возможность формировать поисковые словари.

Внедрение решения Intelligent Search позволило HR-холдингу Ventra повысить продуктивность консультантов при работе с собственной базой, не привлекая внешние источники, и в более короткие сроки предоставлять релевантных и уже рассмотренных кандидатов своим клиентам.

«Скорость и качество поиска кандидатов на дефицитном рынке труда давно стали критическими факторами для наших клиентов. А обеспечить их невозможно без цифровых инструментов. Как компания с глубокой ИТ-экспертизой, мы в Ventra подходим к выбору цифровых инструментов особенно тщательно. Являясь одним из лидеров рынка подбора персонала, мы стремимся использовать инновационные HR Tech-решения, чтобы улучшить такие показатели на «пути кандидата», как обратная связь и возврат к финалистам. Быстрый поиск по собственной базе - одна из составляющих успешного привлечения нужных специалистов», – отметил директор Ventra HR Services Юрий Ефросинин.

«Внедрение «умного поиска» для HR–холдинга Ventra – новый сценарий использования Content AI Intelligent Search, – отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. – Это свидетельствует о многогранных возможностях продукта и вшитых в него технологий искусственного интеллекта. Нам важно, что мы помогаем организациям из разных сфер внедрять самые современные технологии для цифровизации бизнес-процессов. А так как это кросс-платформенный продукт, способный работать как на Windows, так и на Linux, то это делает его доступным и для широкого круга государственных заказчиков и компаний с госучастием».

CNews Analytics выпустил первый рейтинг кадрового электронного документооборота CNews Analytics

***

Ventra – HR-холдинг, предоставляет решения в области аутсорсинга бизнес-процессов, HR-консалтинга и предоставления персонала. Компания работает на рынке с 2002 г. Сегодня компания работает более чем с 600 клиентами на рынке России, Казахстана и Белоруссии. Количество сотрудников на проектах более 15 тыс. человек.

Content AI (ООО «Контент ИИ») – российская компания, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI лицензирует технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России. Все флагманские продукты компании включены в реестр отечественного ПО.

Content AI Intelligent Search — это готовое решение для создания корпоративного поискового портала, с помощью которого пользователь может быстро найти нужные данные и документы в информационном пространстве предприятия. Решение позволяет объединить все источники для обеспечения сквозного поиска и навигации по всем видам информации. Система выполняет интеллектуальный поиск, который находит документы не только по точному совпадению с запросом, но и по смыслу. Также за счет встроенной технологии OCR обеспечивается поиск по PDF-файлам и другим файлам в графических форматах. Входит в реестр отечественного ПО (№214).