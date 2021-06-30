В myTarget App Marketplace стал доступен сервис Vinstant.pro

Mail.ru Group сообщила о том, что платформа Vinstant.pro запустила сервис для автоматизации динамических креативов (DCO) на витрине внешних приложений рекламной платформы myTarget – myTarget App Marketplace. С его помощью рекламодатели могут быстро и просто создавать группы адаптированных изображений для разных рекламных форматов и оптимизировать их показ с помощью алгоритмов машинного обучения.

Для создания креативов в Vinstant необходимо загрузить исходные элементы объявлений: изображения, ключевые сообщения, цены. Используя предоставленные материалы, система формирует шаблоны и адаптирует их под разные размеры и технические требования рекламной платформы. В разделе «Тестирование» можно сразу посмотреть, как будут выглядеть разные форматы объявлений и оперативно внести изменения.

На текущий момент доступна разработка креативов для следующих рекламных форматов myTarget: карусель, баннеры HTML5 и мультиформат. Рекламодатели смогут дополнять креативы и управлять кампаниями в сервисе, а также выгружать готовые объявления и результаты кампаний в рекламный кабинет myTarget.

С помощью нового сервиса можно не только создавать сотни отличающихся креативов, но и автоматически оптимизировать их показ. Vinstant.pro на базе собственных AI-алгоритмов оптимизирует объявления на основе кликабельности рекламы (CTR) и увеличивает показатель конверсии (CR). Креативы состоят из фиксированных и динамических элементов. Система преобразовывает объявления в зависимости от статистики показов и транслирует в кампании наиболее эффективные варианты. Оптимизация показа также доступна для видеоформатов Bumper Ads и прероллов.

Одними из первых сервис Vinstant.pro в myTarget протестировали команды OMD MarTech и Nissan. В первой рекламной кампании удалось разработать 27 вариантов креативов для разных целевых групп и охватить более 20 млн пользователей проектов Mail.ru Group и рекламной сети myTarget. CTR в среднем вырос на 30%, а стоимость целевого визита на сайт бренда сократилась на 29% по сравнению со стандартными кампаниями.

Интеграция сервисов внешних AdTech компаний и разработчиков происходит с соблюдением политик безопасности рекламной платформы myTarget. При работе с Vinstant.pro рекламодателям не придется заключать дополнительных договоров – все расчеты происходят через кабинет сервиса в myTarget App Marketplace.