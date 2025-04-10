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Reith Ryan Рейт Райан



10.04.2025 Трамп и Китай ввергают мировой рынок ПК в хаос и неизвестность. Новые пошлины грозят ему разрушением 1
01.11.2021 Цены на ПК бешеными темпами растут по всему миру и не намерены останавливаться 2
07.03.2019 2019 станет третьим подряд годом краха на рынке смартфонов 2
04.02.2019 2018 стал худшим годом в истории смартфонов 2
02.11.2018 Мировые продажи смартфонов показали беспрецедентное падение 2
02.03.2018 Впервые в истории упали мировые продажи смартфонов. Растет только iPhone 2
01.06.2017 IDC: Рынок смартфонов вошел в рост на ближайшие 5 лет 1
27.05.2015 Мировой рынок смартфонов замедляется. Windows Mobile ждет бурный рост 2
30.10.2014 Поставки смартфонов установили новый рекорд 2
30.07.2014 Мировой рынок смартфонов достиг рекордного объема: снижение только у Samsung 2
29.05.2013 Переломный момент на рынке ПК: планшеты обходят все типы устройств 2
06.11.2012 iPad теряет долю рынка 2
18.12.2008 Рынок мобильников упадет впервые за 8 лет 2

Публикаций - 13, упоминаний - 24

Reith Ryan и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12215 8
Samsung Electronics 10336 5
Huawei 3989 4
Microsoft Corporation 24762 4
Xiaomi 1783 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 303 2
BBK OPPO Electronics 388 2
Google LLC 11895 2
Lenovo Group 2302 2
LG Electronics 3632 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 730 2
Amazon Inc - Amazon.com 3031 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2063 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
Qualcomm Technologies 1842 1
Intel Corporation 12261 1
MediaTek - Ralink 531 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 44 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4878 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24490 10
5G - пятое поколение мобильной связи 2220 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1035 3
Google Android устройства-девайсы 738 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25765 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14036 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14542 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7982 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24770 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28134 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17237 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12321 2
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 502 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8475 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6482 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3281 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1971 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16285 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12228 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9454 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21023 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13949 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5307 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12591 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1081 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7733 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1406 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12911 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20927 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 209 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2352 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4239 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 443 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 520 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1065 1
Desktop computer - Системный блок - системник 441 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24536 1
PMIC - Power Management Integrated Circuit - технология интегральной схемы управления питанием 24 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7143 5
Google Android 14172 3
Apple iOS 7914 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 447 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple iPad 3875 2
Microsoft Surface - Планшет 431 2
Microsoft Windows 15820 2
Samsung Galaxy Note 695 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 268 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 145 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 396 1
BBK OPPO Find - серия смартфонов 51 1
LG V - серия смартфонов 43 1
Huawei Mate - серия смартфонов 365 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 1
Samsung Galaxy 964 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 370 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 198 1
Apple iPad mini 420 1
Raspberry Pi Zero 24 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 134 1
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 51 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 127 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 919 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
Apple iPhone 2018 34 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 8 3
Srivastava Sangeetika - Сривастава Сангитика 2 1
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 1
Loverde Loren - Ловерд Лорен 31 1
Mainelli Tom - Майнелли Том 6 1
Llamas Ramon - Ламас Рамон 16 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17295 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52409 4
Южная Корея - Республика 6699 2
Индия - Bharat 5507 2
Африка - Африканский регион 3509 2
Ближний Восток 2969 2
Индонезия - Республика 971 2
Испания - Королевство 3730 2
Европа 21866 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1015 1
Европа Западная 1482 1
Европа Восточная 3107 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1131 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14765 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10091 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 1
Увлечения и хобби - Hobbies 369 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2411 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3725 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4967 1
The Register - The Register Hardware 1588 1
IDC - International Data Corporation 4913 12
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 3
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 3
IHS iSuppli 397 1
Gartner - Гартнер 3566 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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