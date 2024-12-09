Легендарный создатель Raspberry выпустил полноценный компьютер на Debian Linux внутри клавиатуры. Цена

Одноплатник Raspberry Pi 5 стал основой для полноценного настольного компьютера Raspberry Pi 500, совмещенного с клавиатурой. Такой сетап избавляет от лишней коробки на столе или под столом. Новинка снабжена всеми необходимыми разъемами, и для нее даже создали фирменный монитор, который входит в комплект поставки. Работает Raspberry Pi 500 на особой модификации Debian Linux.

Компьютер с клавишами

Некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation выпустила настольный компьютер Raspberry Pi 500 в корпусе клавиатуры. Это своего рода современная интерпретация классических ПК ZX Spectrum, Commodore 64 и Atari 800XL, чья популярность пришлась на 80-е годы XX века.

Формат Raspberry Pi 500 подразумевает подключение монитора и прочей периферии прямо к клавиатуре, без системного блока, так как она и является этим системным блоком. Новинка построена на на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi 5, вышедшего осенью 2023 г. и получившего массу клонов, и представляет собой эволюцию модели Raspberry Pi 400 четырехлетней давности. Внутри последней стоит ПК Raspberry Pi 4 образца 2019 г.

По производительности Raspberry Pi 5 намного опережает Raspberry Pi 4. Вследствие этого новый Raspberry Pi 500 стоит ощутимо дороже предшественника, хотя и намного дешевле ближайших конкурентов – за него просят $90 или 8950 руб. по курсу ЦБ на 9 декабря 2024 г. Raspberry Pi 400 на старте продаж оценивался в $70 (6960 руб.).

Raspberry Pi Foundation Монитор можно купить только отдельно от ПК, в наборе со всей необходимой периферией его нет

Также можно заплатить не $90, а $120 (11,9 тыс. руб.) и купить не отдельный ПК, а комплект из компьютера, мышки, блока питания, инструкции для начинающих пользователей и кабеля для монитора.

Компьютер в «беспамятстве»

В Raspberry Pi 500 не устранен главный недостаток Raspberry Pi 5 – в компьютере по-прежнему отсутствует штатная флеш-память. Чтобы пользоваться этим потомком Commodore 64, потребуется карта памяти microSD и установленная на нее операционная система, но этот накопитель поставляется в комплекте, пишет портал TechCrunch. На эту карту объемом 32 ГБ установлена операционная система Raspberry Pi OS, представляющая собой модифицированный Linux-дистрибутив Debian.

В то же время оперативной памяти у компьютера много – 8 ГБ, и это LPDDR4X-4267. По сути, внутри него находится топовая версия Raspberry Pi 5., и это значительный шаг вперед, ведь у Pi 400 было лишь 4 ГБ оперативной памяти. Кроме того, входящая в его состав флешка имеет емкость лишь 16 ГБ.

Спецификации компьютера

В составе Raspberry Pi 500 есть 4-ядерный ARM-процессор с производительными ядрами Cortex A76 на частоте 2,4 ГГц. У процессора есть 512 КБ кэша L2 на ядро и 3 МБ общего кэша L3. CPU также отвечает за вывод графики.

Компьютер имеет при себе модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц), а питается он по USB-C – потребуется 5-вольтовый блок питания. Клавиатура имеет 78, 79 или 83 физические кнопки – их количество зависит от региона, где будет приобретен ПК.

Raspberry Pi Foundation Расширенный комплект поставки

Самое интересное Raspberry Pi 500 – это, как ни странно, набор проводных разъемов. Все они вынесены на заднюю часть корпуса, и это: гигабитный Ethernet, порт USB-A 2.0, два USB-A 3.0, а также слот microSD и два выхода microHDMI с поддержкой 4К-мониторов. В наличии есть и 40-пиновый GPIO-коннектор – он расположен рядом с другими разъемами и служит для экспериментов с дополнительной периферией.

Портативный монитор

Raspberry Pi 500 стал первым десктопным ПК Raspberry, для которого создали фирменный монитор. Это полноценное настольное, но при этом портативное решение, не требующее внешнего блока питания. Стоит он $110 (10,9 тыс. руб.).

Монитор основан на IPS-матрице с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD или 1920х1080 точек и может получать питание от порта USB-C на плате Raspberry Pi 5. Однако в этом случае его яркость будет снижена вдвое, а громкость двух встроенных 1,2-ваттных динамиков будет максимум 40-процентной. Монитор потребляет лишь 7,5 Вт энергии (5 В, 1,5 А). Работа от блока питания тоже возможна, и при подключении к нему ограничений по яркости и громкости не будет.

Новый монитор Raspberry Pi выдает пиковую яркость 250 нит, подключается по HDMI 1.4, выводит на дисплей 16,2 млн цветов и имеет встроенный вход под наушники или внешнюю акустику. На корпусе есть кнопки регулировки яркости и громкости.

У монитора имеется встроенная в корпус подставка с отверстием под кабели, но разработчики также предусмотрели возможность его крепления на кронштейне или на стене.