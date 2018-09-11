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Pokemon Go
СОБЫТИЯ
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|11.09.2018
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Знаменитая игра Pokémon Go пришла в Россию
Когда совсем уже не ждешь Мобильная игра Pokémon Go авторства компании Niantic стала доступна для пользователей из России в магазинах
|26.10.2016
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Сверхпопулярная «ловля покемонов» не спасла финансовый год Nintendo
рецедентом на рынке мобильных игр. Надежда на iPhone В июле текущего года выход популярной игры про покемонов на смартфонах привел к тому, что акции японской компании выросли более чем на 45%.
|14.09.2016
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Троян в фальшивом приложении Pokémon Go получает полный контроль над устройством
ратория Касперского» обнаружила в официальном магазине Google Play вредоносное приложение Guide for Pokémon Go, содержащее трояна, который заражает устройства Android и, приобретая права суперп
|08.09.2016
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На следующей неделе выйдет специальное устройство для ловли покемонов
ходе в продажу 16 сентября 2016 г. наручного устройства Pokemon Go Plus, предназначенного для ловли покемонов. Гаджет был анонсирован вместе с самой игрой в июле 2016 г. Устройство Pokemon Go P
|15.08.2016
|Правительство Москвы выпустило патриотичных «покемонов»
|26.07.2016
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Абонент «Мегафона» установил мировой рекорд в Pokémon Go
Всего за две недели 19-летний парень из Петербурга Георгий Тимофеев поймал на смартфон с SIM-картой «Мегафона» 145 игровых монстров в Pokémon Go. На сегодняшний день это абсолютный рекорд, у прежнего лидера из США в копилке было 142 героя. В июле этого года покемоны пережили второе рождение: новая игра с элементами дополненно
|25.07.2016
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Москва запускает собственных патриотичных «покемонов»
многопользовательская игра в дополненной реальности. Пользователи собирают виртуальных персонажей — покемонов, которые прячутся в реальном мире, в том числе на улице, в офисах, возле достоприме
|21.07.2016
|МТС посчитала «ловцов покемонов» в Московском регионе
|18.07.2016
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Российские работодатели готовы отдать предпочтение лучшим ловцам покемонов
ециальный страховой продукт, действие которого будет распространяться на время игры. Если при ловле покемонов игрок очень увлечется и получит травму, страховая компания выплатит компенсацию. По
|18.07.2016
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Сбербанк поможет поймать покемонов и предоставит страховку игрокам Pokemon Go
России, в 16 городах от Москвы до Владивостока, будут установлены специальные модули, привлекающие покемонов, что позволит ловить монстров всем участникам игры. Такие модули будут активны в те
Pokemon Go и организации, системы, технологии, персоны:
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|Fortune 211 1
|The Independent 32 1
|NE Asia Online 313 1
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|Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
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