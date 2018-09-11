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Pokemon Go

СОБЫТИЯ

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11.09.2018 Знаменитая игра Pokémon Go пришла в Россию

Когда совсем уже не ждешь Мобильная игра Pokémon Go авторства компании Niantic стала доступна для пользователей из России в магазинах

26.10.2016 Сверхпопулярная «ловля покемонов» не спасла финансовый год Nintendo

рецедентом на рынке мобильных игр. Надежда на iPhone В июле текущего года выход популярной игры про покемонов на смартфонах привел к тому, что акции японской компании выросли более чем на 45%.

14.09.2016 Троян в фальшивом приложении Pokémon Go получает полный контроль над устройством

ратория Касперского» обнаружила в официальном магазине Google Play вредоносное приложение Guide for Pokémon Go, содержащее трояна, который заражает устройства Android и, приобретая права суперп
08.09.2016 На следующей неделе выйдет специальное устройство для ловли покемонов

ходе в продажу 16 сентября 2016 г. наручного устройства Pokemon Go Plus, предназначенного для ловли покемонов. Гаджет был анонсирован вместе с самой игрой в июле 2016 г. Устройство Pokemon Go P
15.08.2016 Правительство Москвы выпустило патриотичных «покемонов»
26.07.2016 Абонент «Мегафона» установил мировой рекорд в Pokémon Go

Всего за две недели 19-летний парень из Петербурга Георгий Тимофеев поймал на смартфон с SIM-картой «Мегафона» 145 игровых монстров в Pokémon Go. На сегодняшний день это абсолютный рекорд, у прежнего лидера из США в копилке было 142 героя. В июле этого года покемоны пережили второе рождение: новая игра с элементами дополненно
25.07.2016 Москва запускает собственных патриотичных «покемонов»

многопользовательская игра в дополненной реальности. Пользователи собирают виртуальных персонажей — покемонов, которые прячутся в реальном мире, в том числе на улице, в офисах, возле достоприме
21.07.2016 МТС посчитала «ловцов покемонов» в Московском регионе
18.07.2016 Российские работодатели готовы отдать предпочтение лучшим ловцам покемонов

ециальный страховой продукт, действие которого будет распространяться на время игры. Если при ловле покемонов игрок очень увлечется и получит травму, страховая компания выплатит компенсацию. По
18.07.2016 Сбербанк поможет поймать покемонов и предоставит страховку игрокам Pokemon Go

России, в 16 городах от Москвы до Владивостока, будут установлены специальные модули, привлекающие покемонов, что позволит ловить монстров всем участникам игры. Такие модули будут активны в те

Публикаций - 81, упоминаний - 210

Pokemon Go и организации, системы, технологии, персоны:

Nintendo 822 24
Google LLC 12680 22
Apple Inc 13145 14
Google - Niantic Labs 17 12
Amazon Inc - Amazon.com 3273 7
Microsoft Corporation 25767 7
Meta Platforms - Facebook 4618 6
Sony 6738 5
Capcom 290 4
Yandex - Яндекс 9201 4
EA - Electronic Arts 1317 4
data.ai - App Annie 85 4
Pokemon Company 3 3
X Corp - Twitter 2937 3
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 2
THQ 299 2
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 2
Samsung Electronics 11056 2
Ростелеком 10940 2
Alphabet 177 2
Huawei 4668 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15738 2
LG Electronics 3734 2
ESET - ESET Software 1161 2
VK - Mail.ru Group 3601 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4959 2
Lenovo Motorola 3566 2
Dropbox 527 2
Snapchat 151 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Virgin Group 144 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
AltaVista Search Engine 202 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 27 1
Netcraft 61 1
Gameloft 52 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 66 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3145 2
Tesla Motors 460 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Airbus Group - Airbus Industries 248 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 2
Nike 195 1
Совкомбанк Совесть 278 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
Lyft - агрегатор такси 22 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 170 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Infobase Publishing 1 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 1
101Hotels.com 456 1
Gemini Trust 1 1
Rivian 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8838 1
Связной ГК 1400 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1518 1
Альфа-Банк 1977 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2421 1
Boeing 1031 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 438 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1649 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Superjob - Суперджоб 853 1
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Block - Square 203 1
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Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Судебная власть - Judicial power 2496 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 291 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3196 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1892 1
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