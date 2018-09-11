Когда совсем уже не ждешь Мобильная игра Pokémon Go авторства компании Niantic стала доступна для пользователей из России в магазинах

рецедентом на рынке мобильных игр. Надежда на iPhone В июле текущего года выход популярной игры про покемонов на смартфонах привел к тому, что акции японской компании выросли более чем на 45%.

ходе в продажу 16 сентября 2016 г. наручного устройства Pokemon Go Plus, предназначенного для ловли покемонов . Гаджет был анонсирован вместе с самой игрой в июле 2016 г. Устройство Pokemon Go P