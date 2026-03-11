Разделы

Ермолина Дарья


СОБЫТИЯ


11.03.2026 Сбербанк лишили права использовать бренд SberPay QR. Ему придется выплатить почти 1,5 миллиарда компенсации 1
04.10.2016 Клиенты Тинькофф Банк смогут заполнять паспортные данные, наведя на паспорт камеру смартфона 1
19.07.2016 «Тинькофф Банк» дарит бонусы на покупки в Pokemon Go 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ермолина Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
MITEK Systems 7 1
Jumio 13 1
AlterKnowledge 8 1
Google LLC 12376 1
Intel Corporation 12606 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 129 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 198 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2641 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 442 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1414 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1108 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10304 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1463 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12376 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23203 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12778 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5698 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32153 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1084 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14432 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3798 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5729 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 735 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25852 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1485 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27298 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4487 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2066 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9936 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11581 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 222 1
Pokemon Go 80 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff SuperApp - Тинькофф АЗС - Тинькофф Джуниор - Tinkoff Junior 7 1
Apple iOS 8373 1
Microsoft Windows 16489 1
Intel x86 - архитектура процессора 2004 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 229 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3471 1
Linux OS 11087 1
Google Android 14876 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
Арлазаров Владимир 280 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 3
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Малайзия 902 1
Япония 13588 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 1
Казахстан - Республика 5866 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 1
Индонезия - Республика 1027 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 1
Паспорт - Паспортные данные 2749 1
Энергетика - Energy - Energetically 5563 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7338 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 1
