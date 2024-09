Создан крошечный российский Linux весом 26 МБ. Его разработчик – автор легендарного «тамагочи для хакеров»

Создатель гаджета Flipper Zero, также известного как российский «тамагочи для хакеров», разработал Linux-дистрибутив OneFileLinux, состоящий буквально из одного файла. Его можно хранить в системном EFI-разделе, откуда он и будет загружаться. «Весит» OneFileLinux всего 26 МБ – фотографии, сделанные на современные iPhone, занимают больше места.

Целая ОС в одном файле

Создатель российского «тамагочи для хакеров» Павел Жовнер имеет в своем активе проект под названием OneFileLinux, представляющий собой полноценную ОС на основе Linux, у которой есть две выдающихся особенности. Дистрибутив существует буквально в виде одного файла, который можно (и нужно) хранить прямо на EFI-разделе системного накопителя, а «весит» этот файл всего 26 МБ. Для сравнения, снимки на iPhone 15 Pro легко могут иметь вдвое больший объем, в зависимости от настроек.

Такие преимущества OneFileLinux решают сразу несколько вопросов, радикально упрощая тем самым пользовательский опыт. Во-первых, для его хранения не нужно выделять много места на системном носителе – потерю 26 МБ, тем более на EFI-разделе, в современных реалиях не заметит ни один пользователь, но при этом у него появится дополнительная ОС на компьютере.

Во-вторых, для работы с OneFileLinux не нужны внешние накопители – файл с образом системы будет храниться на EFI-разделе столько, сколько потребуется, и всегда будет готов к работе. В-третьих, такой подход совершенно исключает необходимость установки загрузчиков, например, GRUB, и разбираться в принципах их работы.

А что внутри

По словам автора проекта, OneFileLinux может пригодиться, когда нужно срочно воспользоваться Linux, а подключить внешний накопитель или установить полноразмерную систему нет возможности. Основу ОС составляет дистрибутив Alpine Linux, который, очевидно, пришлось сильно «порезать», чтобы уместить его в файл размером 20 МБ. Проект Alpine Linux сам по себе тоже нельзя назвать «тяжелым», так как вышедший в сентябре 2024 г. его билд с индексом 3.20.3 «весит» около 220 МБ. Однако это все равно приблизительно в 8,5 раза больше в сравнении с OneFileLinux.

Но между этими проектами есть разница. Alpine Linux существует с 2005 и постоянно совершенствуется – новые сборки с новыми функциями и улучшениями выходят едва ли не каждый месяц, тогда как Павел Жовнер забыл про свой проект и не обновляет его с марта 2018 г.

Flipper Zero Flipper Zero - новый проект Павла Жовнера

Вероятно, это связано с тем, что Жовнер переключился на другой свой проект. Летом 2020 г. свет увидел «тамагочи для хакеров» Flipper Zero за его авторством, ставший настоящим хитом во всем мире. Власти различных стран пытаются с ним бороться – Германия, к примеру, прикрываясь антироссийскими санкциями, в 2022 г. уничтожила партию Flipper Zero на $200 тыс., а Канада в 2024 г. законодательно запретила использование Flipper Zero. Но проект, несмотря на эти неурядицы, развивается – с недавних пор у него даже есть собственный магазин приложений.

Угодить всем

Жовнер предусмотрел возможность использования OneFileLinux и на обычных компьютерах, и на технике компании Apple. Инструкцию по запуску системы на обеих платформах он разместил на профильном сайте, посвященном проекту. Также она продублирована в профиле Жовнера на GitHub, где вместе с ней размещены все необходимые файлы и документы, включая непосредственно сам дистрибутив OneFileLinux в формате .EFI.

Что немаловажно, запустить OneFileLinux на Apple Mac значительно проще, нежели на Windows-компьютерах ввиду слишком широкого многообразия последних. Базовая процедура настройки проста и понятна, но, к примеру, специалистам The Register не удалось «подружить» творение Жовнера с ноутбуком Dell Latitude посредством стандартных манипуляций в BIOS, о которых говорится в инструкции к OneFileLinux. По информации издания, пришлось использовать специальные команды Linux для ручной настройки параметров загрузки, после чего OneFileLinux заработал.