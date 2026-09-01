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Индексная книга (каталог) CNews*
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Китай Уси

СОБЫТИЯ


01.09.2026 Китай наносит ответный удар. Заморожены активы мятежного производителя микросхем Nexperia, который обидел китайцев в Европе 1
21.08.2024 Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО 1
13.06.2024 За ретро придется платить. Морально устаревшая память DDR3 взлетит в цене и будет дорожать 1
03.03.2023 Выручка производителей оперативной памяти DRAM рухнула, как в кризисном 2008 году. Выпуск сокращают все, кроме хитрой Samsung 1
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны 1
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? 1
10.07.2018 Huawei и Audi займутся разработкой интеллектуальных транспортных систем 1
16.04.2018 Китайские магазины 7camicie внедрили платформу Addreality 1
20.02.2017 Первый в мире экзафлопсный компьютер будет создан без процессоров и ОС из США 1
18.08.2016 Ericsson и China Mobile первыми в мире испытали дрон 5G в действующей сети 1
20.06.2016 Первый в мире суперкомпьютер производительностью более 100 петафлопс не использует процессоров из США 1
30.09.2014 НП «ГЛОНАСС» и TIAA будут совместно работать над концепцией китайской системы реагирования при авариях 1
21.11.2005 S&P: улучшение внешних условий может способствовать росту рейтингов российских телекоммуникационных компаний 1
22.07.2004 Fly FT20 - новое лицо в тусовке 1
16.11.2001 Sony порадует китайцев дорогими ноутбуками 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11097 3
Intel Corporation 12848 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1700 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 527 2
Nvidia Corp 4044 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
Walsin 3 1
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 53 1
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 61 1
Taiyo Yuden 10 1
Etron Technology 6 1
Murata Manufacturing 27 1
ESMT - Elite Semiconductor Microelectronics Technology 3 1
Huawei 4689 1
IBM - International Business Machines Corp 9708 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Fujitsu 2107 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Sony 6749 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 517 1
China Mobile 437 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 1
Addreality - Эддреалити 47 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 1
Eastidea 3 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
VAIO 475 1
X5 Group - Перекрёсток 643 1
Volkswagen Audi Group 233 1
Этажи 0 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 481 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 118 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1695 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5742 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
TIAA - Альянс разработчиков телематической индустрии Китая 2 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8828 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22687 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10415 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28403 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17040 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14007 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1846 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15498 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 613 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5521 2
DDR - Double data rate 3097 2
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3436 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7750 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4677 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 558 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1087 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 330 1
Электроника - MLCC - MultiLayer Chip Capacitors - Многослойные керамические конденсаторы для поверхностного монтажа 7 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 294 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 792 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18417 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2514 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3078 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12253 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13299 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4037 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4809 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1093 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14817 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2449 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9674 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2072 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1015 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 713 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 3
Sunway TaihuLight 20 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 2
РАН ИСП - Svace SAST-сканер 21 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Addreality WiFi 2 1
IBM Summit - суперкомпьютер 4 1
FreePik 1865 1
Red Hat libvirt 28 1
Тетрис 77 1
Linux OS 11586 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1039 1
Nvidia Tesla GPU 198 1
Oracle Java - язык программирования 3479 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2980 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 558 1
QEMU 71 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Kylin neoKylin Linux 16 1
Intel Xeon E 197 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 291 1
Nvidia Volta GV 32 1
Intel Xeon Phi 39 1
Lua - язык программирования 78 1
Bandai Namco Entertainment - Tamagotchi - Тамагочи - игрушка, виртуальный домашний питомец 42 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Карасёв Константин 3 1
Слюсарев Лоренцо 5 1
Громаковский Евгений 18 1
Shone Veni - Шон Вени 1 1
Houghton Chris - Хогхтон Крис 2 1
Шкляр Дмитрий 4 1
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
Sartori Alan - Сартори Алан 1 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 694 1
Аветисян Арутюн 42 1
Николаев Олег 17 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19239 11
Россия - РФ - Российская федерация 167112 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 6
Япония 13824 5
Китай - Цзянсу 71 5
Южная Корея - Республика 7072 3
Китай - Тайвань 4277 3
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 38 2
Германия - Федеративная Республика 13253 2
Китай - Шанхай 836 2
Китай - Пекин - Beijing 1103 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 2
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 113 2
Китай - Тяньцзинь 46 2
Китай - Цзянсу - Сучжоу 31 1
Китай - Хунань 22 1
Филиппины - Каламба 2 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 1
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 47 1
Европа 24999 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2613 1
Италия - Итальянская Республика 4512 1
Китай - Хубэй - Ухань 65 1
Испания - Королевство 3842 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1224 1
Малайзия 925 1
Филиппины - Республика 600 1
Южная Корея - Хвасон 18 1
Южная Корея - Пхёнтхэк 19 1
Азия Северо-Восточная - Дальний Восток России 20 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6810 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18251 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5013 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4809 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3405 1
Физика - Physics - область естествознания 2951 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1723 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 1
Энергетика - Energy - Energetically 5901 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3117 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4691 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2024 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2397 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 140 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4441 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11808 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1172 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12362 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27450 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6212 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9128 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 35 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 843 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2309 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Economic Daily News 32 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
China Daily 71 1
TrendForce 190 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
IDC - International Data Corporation 4995 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 553 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1733 1
РАН - Российская академия наук 2133 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 221 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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