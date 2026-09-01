Индексная книга (каталог) CNews*
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Китай Уси
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 15
Китай и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - Перекрёсток 643 1
|Volkswagen Audi Group 233 1
|Этажи 0 1
|TIAA - Альянс разработчиков телематической индустрии Китая 2 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Economic Daily News 32 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|China Daily 71 1
|TrendForce 190 3
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
|IDC - International Data Corporation 4995 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 553 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.