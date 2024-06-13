За ретро придется платить. Морально устаревшая память DDR3 взлетит в цене и будет дорожать

Оперативная память DDR3, на сегодняшний день морально устаревшая, в обозримом будущем начнет дорожать. Сейчас такие модули стоят примерно в два раза дешевле DDR4 аналогичной емкости, но скоро они могут поменяться местами по мере того, как крупные вендоры начинают сворачивать ее производство, что приводит к ее нехватке на рынке.

Бойкотируете апгрейд? Извольте переплатить

Модули оперативной памяти стандарта DDR3 в очень скорой перспективе могут резко подорожать, уверены эксперты издания Economic Daily News. Эта память появилась в 2007 г. и на момент выхода материала являлась морально устаревшей, поскольку ее давно заменила сначала DDR4, а ныне и вовсе гораздо более современная и перспективная DDR5.

Производители, понимая, что эпоха DDR3 давно завершилась, начали быстро сокращать ее производство – меньшее количество таких чипов выпускают теперь все основные вендоры, включая Micron, Samsung и SK Hynix. Тем не менее, спрос на DDR3 пока еще сохраняется – не все готовы отдать деньги за новый ПК, ноутбук или сервер, многим выгоднее докупить несколько планок памяти, чтобы расширить объем ОЗУ.

Также чипы DDR3 до сих пор используются в периферийном оборудовании. К примеру, их можно найти в роутерах и точках доступа, в том числе и самых современных, с поддержкой стандарта Wi-Fi 7.

fabrikasimf / FreePik Устаревшие технологии нередко стоят дороже современных

Наличие спроса и снижение производства в совокупности породят дефицит DDR3. Это и станет основной причиной роста цен на эту память, считают в Economic Daily News и исследовательской компании TrendForce.

Дальше будет хуже

Пока одни компании только сокращают объемы выпуска DDR3, другие идут еще дальше и готовятся к полному прекращению производства таких модулей памяти. В этом направлении движется, в частности, корейская Samsung – один из крупнейших производителей памяти в мире.

Согласно ее планам, до конца II квартала 2024 г., который завершится 30 июня, она полностью остановит линию по выпуску DDR3 и переключится на более современные чипы – DDR4 и DDR5. Ставка, вероятно, будет сделана на последнюю, так как это самый современный стандарт оперативной памяти на июнь 2024 г.

В том же направлении движется и SK Hynix из Южной Кореи, не менее значимый игрок на мировом рынке памяти. К примеру, ее завод в китайском городе Уси, годами выпускавший модули DDR3, уже около полугода не производит их – линии отданы под DDR4.

Американская Micron пока не заявляет о полном прекращении выпуска DDR3, но совершенно очевидно, что интерес компании к этому типу памяти утрачен. Она значительно сократила объемы ее производства и сосредоточилась на DDR5.

Платить, а потом снова платить

По подсчетам аналитиков TrendForce, перечисленные решения крупнейших вендоров подстегнут рост цен на DDR3 во втором полугодии 2024 г. Согласно их оценкам, спрос на эти модули памяти к концу 2024 г. превысит предложение на 20-30%, то есть это будет значительный дефицит.

Планки DDR4 стоят дороже на фоне DDR3, но, похоже, так будет продолжаться недолго

Как следствие, всего через полгода цены на память DDR3 подскочат, в лучшем случае, на 50%. Эксперты TrendForce допускают вероятность двукратного (то есть на 100%) удорожания памяти в сравнении с ценами, действительными на начало июня 2024 г.

Что одни выбросили, другие подобрали

Пока крупнейшие производители памяти в мире поголовно отказываются от выпуска DDR3, менее крупные компании, напротив, с интересом смотрят на перспективу наращивания объемов ее производства. По мнению экспертов TrendForce, нынешняя ситуация на рынке может оказаться на руку тайваньским компаниям Winbond, Etron и Elite Semiconductor Microelectronics Technology (ESMT), основная специализация которых – это именно DDR3.

Дефицит DDR3 на рынке может привести к росту прибыли этих компаний – они могут предложить покупателям то, чего нет у более крупных вендоров.