Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187413
ИКТ 14511
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26519
Персоны 80966
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Китай Хунань


СОБЫТИЯ


15.12.2025 Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды 1
28.10.2025 Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет 1
22.12.2023 На Ozon во множестве продаются поддельные супервместительные SSD с реальной емкостью в тысячи раз меньше заявленной. Опрос 1
16.09.2022 Небоскреб крупнейшего в мире оператора вспыхнул и сгорел дотла за считанные минуты. Видео 1
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны 1
30.04.2019 Чистая прибыль ZTE по итогам квартала составила 863 млн юаней 1
06.02.2019 В Китае отключают искусственный интеллект, который слишком эффективно искал коррумпированных чиновников 1
15.09.2010 Удалось ли Китаю создать национальную ОС? 1
03.06.2009 Культурный горизонт человечества отодвинут вновь 1
02.02.2009 В Китае зафиксирован новый случай заражения человека птичьим гриппом 1
19.01.2009 "Птичьий грипп": еще одна жертва в Китае 1
25.12.2008 Идентифицирован возраст древнекитайского поселения Маланьцзуй 1
03.09.2008 Motorola модернизирует GSM-сеть China Mobile 1
30.01.2008 В Китае продолжают бушевать снежные бури 1
14.12.2007 В Китае создан бамбуковый автомобильный мост 1
24.07.2007 Отработанное масло научились превращать в дизтопливо 1
12.09.2005 Yahoo критикуют за выдачу аккаунта журналиста 1
29.10.2003 Alcatel построит сети мобильной связи в трех провинциях Китая 1
29.08.2001 Motorola заключила шесть новых контрактов с China Unicom на сумму $260 млн. 1
27.04.2001 Motorola заключила $213 млн. контракт на расширение GSM-сети в китайской провинции Хунань 1
20.07.2000 Motorola заключила $190 млн. контракт с China Unicom на расширение сети GSM-связи в трех китайских провинциях 1
09.06.2000 Motorola поставит инфраструктуру сотовой связи двум китайским компаниям для расширения сети телекоммуникаций 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Motorola Inc 1150 5
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 288 5
Lenovo Motorola 3529 5
China Mobile 420 3
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 2
AT&T Inc 1697 2
ИИ-Технологии 227 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Walsin 2 1
China United Telecom - China United Telecommunications - Great Wall Telecommunications 39 1
Taiyo Yuden 7 1
Oracle - Miracle Linux Corp 5 1
Red Flag Software 10 1
Aigo - Beijing Huaqi Information Digital Technology 9 1
ZTE Corporation 774 1
Elisa 35 1
CK Hutchison Drei Austria 5 1
Intel Corporation 12545 1
Oracle Corporation 6871 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Lenovo Group 2364 1
Yahoo! 3707 1
Red Hat 1345 1
CS2C - China Standard Software 13 1
Loongson Technology 67 1
Samsung Electronics 10630 1
Deutsche Telekom 927 1
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group - Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа 20 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 131 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 107 1
Kylin Software - Kylinsoft 2 1
Google LLC 12266 1
Xiaomi 1976 1
Yandex - Яндекс 8450 1
HP Inc. 5762 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1013 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1653 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73353 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18227 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4192 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 776 1
Электроника - MLCC - MultiLayer Chip Capacitors - Многослойные керамические конденсаторы для поверхностного монтажа 4 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 273 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 76 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1886 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2739 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3712 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9335 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2355 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 230 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6698 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1093 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 248 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 564 1
5G NR - 5G New Radio 83 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8808 1
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 1
Sandisk Extreme 36 1
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 20 1
Motorola Horizonsystems 5 1
Red Flag Software - Red Flag Linux 23 1
Intel Moblin - Intel Mobile Linux 57 1
Huawei 5G CPE Pro - Маршрутизатор 8 1
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 65 1
ZTE Titan 1 1
Linux OS 10917 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 546 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Microsoft Windows 16341 1
Kylin neoKylin Linux 16 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1168 1
Google YouTube - Видеохостинг 2890 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 123 1
Гребнев Егор 41 1
Boaretto Elisabetta - Боаретто Элизабета 1 1
Osako Mary - Осако Мэри 6 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 61 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18234 21
Япония 13555 5
Китай - Цзянсу 69 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53472 5
Китай - Пекин - Beijing 1051 5
Китай - Центральный 13 3
Китай - Тяньцзинь 46 3
Китай - Чжэцзян 32 2
Китай - Шаньси 28 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Китай - Тайвань 4138 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
Франция - Французская Республика 7979 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 2
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 45 2
Китай - Маньянг 1 1
Филиппины - Каламба 2 1
Китай - Ляонин 30 1
Китай - Гуандун - Гуандонг 89 1
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 37 1
Китай - Шаньдун 29 1
Китай - Цзилинь 14 1
Китай - Аньхой 16 1
Китай - Гуаньдун - Квантунский полуостров 12 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Испания - Королевство 3761 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Китай - Хубэй - Ухань 61 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Малайзия 898 1
Филиппины - Республика 581 1
Китай - Уси 14 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 27 1
Саудовская Аравия - Королевство 632 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 1
Азия Восточная 182 1
Нигерия - Федеративная Республика 327 1
Китай - Шанхай 807 1
Европа 24643 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55087 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 3
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 427 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Английский язык 6879 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 760 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
Лесная промышленность - Бамбук 24 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4414 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 3
ABC News 52 1
Total Telecom 613 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Times 648 1
Washington Times 22 1
South China Morning Post 75 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
AP - Associated Press 2006 1
NYT - The New York Times 1086 1
TrendForce 139 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 3
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 8 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 19 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407652, в очереди разбора - 732485.
Создано именных указателей - 187413.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще