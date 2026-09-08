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Индексная книга (каталог) CNews*
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Китай Государственный совет КНР НОАК Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая National University of Defense Technology, NUDT

Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT

СОБЫТИЯ


08.09.2026 Китай готовит армию роботов-терминаторов для реальных боев. Они будут штурмовать здания вместе с пехотой и помогать матросам на кораблях 2
28.10.2025 Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет 1
14.03.2023 ИИ создал проект для китайского военного корабля в 300 раз быстрее, чем это делают люди 1
10.10.2022 Ученые из России, Китая и Таиланда защитили установки квантовой криптографии от атак с вбросом яркого света 2
10.10.2022 Конец прекрасной эпохи. США закрыли Китаю доступ к чипам для суперкомпьютеров 3
30.05.2022 В мировом топе суперкомпьютерных держав Россия поднялась с десятого на восьмое место 3
15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 1
12.12.2019 В Китае срочно создают «национальную ОС». Какой она будет 1
29.06.2017 Океан действительно быстро нагревается 1
25.09.2015 Национальная ОС Китая оказалась похожей на Windows XP 1
19.03.2015 Китай проговорился о своей государственной армии хакеров и участии в кибервойнах 1
18.11.2014 Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500 1
25.06.2014 «Т-Платформы» установили первый суперкомпьютер после снятия эмбарго США 1
22.03.2013 Китай создаст национальную ОС на основе Ubuntu 1
12.01.2011 Китайский истребитель пятого поколения: появился прототип 1
29.10.2010 Китай построил самый мощный суперкомпьютер в мире 1
29.10.2010 В Китае создан самый мощный суперкомпьютер в мире 1
15.09.2010 Удалось ли Китаю создать национальную ОС? 3
08.10.2008 Operation Flashpoint 2 в России 1
01.08.2006 Блог закрыли за поздравление Далай Ламы 1
28.11.2005 В Японии арестован программист, использовавший Yahoo News для разжигания войны с Китаем 1

Публикаций - 21, упоминаний - 29

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12852 4
Huawei 4692 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
Canonical 223 3
CS2C - China Standard Software 13 3
CSC - Corporation 72 2
Dell EMC 5200 2
Microsoft Corporation 25826 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1113 2
HP - Hewlett-Packard 3667 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 2
Nvidia Corp 4053 2
ИИ-Технологии 321 1
Новый диск 962 1
Codemasters 244 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 164 1
CHMT - Chengdu Haiguang Microelectronics Technology - CHICD - Chengdu Haiguang Integrated Circuit Design 2 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 59 1
ННГУ - СКТ-Приволжье НОЦ - Приволжский научно-образовательный центр суперкомпьютерных технологий 1 1
CXMT - ChangXin Memory Technologies 39 1
Oracle - Miracle Linux Corp 5 1
Red Flag Software 10 1
Aigo - Beijing Huaqi Information Digital Technology 9 1
SenseTime 7 1
Tianjin Phytium Technology - Tianjin Phytium Information Technology 11 1
Samsung Electronics 11109 1
Yandex - Яндекс 9307 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3468 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15966 1
Lenovo Group 2471 1
Xiaomi - Сяоми 2267 1
IBM - International Business Machines Corp 9711 1
HP Inc. 5904 1
AMD - Advanced Micro Devices 4684 1
Oracle Corporation 7093 1
Fujitsu 2108 1
Red Hat 1380 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 209 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 87 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1791 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8950 1
Tesla Motors 466 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 501 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 119 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 442 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1418 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 482 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1697 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3974 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2891 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1900 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1213 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 785 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1607 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 633 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1848 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22706 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33709 7
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 613 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23207 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35427 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28450 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1596 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26089 4
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8846 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26998 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15505 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17059 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5525 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3909 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54366 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8713 2
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2111 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3698 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4688 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14031 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2245 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 78 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1108 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4777 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16465 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2828 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4821 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11588 1
Калькулятор - Calculator 401 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 522 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1710 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 430 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1516 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5293 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3255 1
Stealth - Стелс-технология 205 1
Встраиваемые системы - Embedded system 107 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 8
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 21 4
Nvidia Tesla GPU 198 4
Linux OS 11605 3
Microsoft Windows 16957 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1025 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 3
Kylin neoKylin Linux 16 3
Sunway TaihuLight 20 3
Fujitsu Fugaku 13 2
Microsoft Windows XP 2432 2
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 254 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 316 2
Intel Xeon E 197 2
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 91 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 1
Sugon - Nebulae - Sugon Advanced Computing System 7 1
Red Flag Software - Red Flag Linux 23 1
Intel Moblin - Intel Mobile Linux 58 1
Google Chrome - браузер 1716 1
Google Scholar 10 1
Google Android 15313 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1676 1
Huawei - HarmonyOS - Harmony OS - HMOS - Harmonica - Hongmeng OS - ранее Kirin OS 205 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 576 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 164 1
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 41 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 376 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5794 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 279 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 970 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 1
Mozilla Firefox - браузер 1957 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Baidu 303 1
Apache OpenOffice 491 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 695 2
Макаров Вадим 28 1
Гребнев Егор 41 1
Чуракова Елена 11 1
Поносова Анастасия 1 1
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 1
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 1
Железных Наталья 4 1
Haolin Liu - Хаолин Лю 1 1
Aboulafia Richard - Абулафиа Ричард 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Володкович Вячеслав 104 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
Гвоздев Дмитрий 146 1
Кристофари Николай 6 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19265 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54921 17
Россия - РФ - Российская федерация 167366 9
Япония 13829 7
Китай - Пекин - Beijing 1106 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13843 5
Франция - Французская Республика 8190 5
Германия - Федеративная Республика 13264 4
Южная Корея - Республика 7078 3
Китай - Шанхай 837 3
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 113 3
Китай - Хунань 22 2
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Германия - Баден-Вюртемберг - Мангейм - Маннгейм - Манхайм 17 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47827 2
Финляндия - Финляндская Республика 3703 2
Индия - Bharat 5893 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 2
Канада 5089 2
Бразилия - Федеративная Республика 2529 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14832 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5507 1
Тихий океан - Восточно-китайском море 10 1
Гималаи - Himalayas - высочайшая горная система Земли 34 1
Япония - Окинава 26 1
Азия - Азиатский регион 5942 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19638 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2616 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1098 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1828 1
Италия - Итальянская Республика 4516 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1527 1
Китай - Тайвань 4280 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3219 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2312 1
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 1
Нидерланды 3759 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16206 1
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2561 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1011 1
Материаловедение - Materials Science 211 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 532 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 213 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4449 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7889 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3843 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5022 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6115 3
Times 668 2
NYT - The New York Times 1103 2
South China Morning Post 94 2
Quartz 25 1
Kyodo 47 1
The Daily Beast 5 1
SCMP - South China Morning Post 36 1
Washington Times 22 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 1
The Register - The Register Hardware 1791 1
ZDnet 664 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8643 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1739 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 1
Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center - Шанхайский центр проектирования высокопроизводительных интегральных микросхем 1 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 1
HUST - Huazhong University of Science and Technology - Хуачжунский университет науки и техники 3 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
UST - University of St. Thomas - St. Thomas - Университет Святого Томаса 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1004 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 597 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 468 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 2
Международный женский день - 8 марта 418 1
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