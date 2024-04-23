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ORNL Frontier суперкомпьютер

ORNL Frontier - суперкомпьютер

Суперкомпьютер Frontier построен в Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики штата Теннесси, продемонстрировал летом 2022 года  скорость процессора 1,1 экзафлопс (1,1 квинтиллиона операций в секунду). Он пригодится для расчета решений очень сложных задач, связанных с огромными объемами данных. Например, таких как моделирование климатических систем, разработка новых видов материалов и лекарств или фундаментальные загадки физики.


23.04.2024 Хакеры сломали одного из крупнейших провайдеров США

С поличным Киберзлоумышленники вывели из строя существенное количество сервисов одного из ведущих телеком-провайдеров США - Frontier Communications. 14 апреля хакеры вынудили компанию отключить ряд своих ресурсов, чтобы остановить дальнейшее продвижение злоумышленников по своим сетям. Хакерам, однако, удалось получи
10.10.2022 Самый мощный суперкомпьютер в мире ломается ежедневно. Никто не знает, почему

Мощный, но глючный Американский суперкомпьютер Frontier, первый в мире сумевший преодолеть барьер производительности в 1 экзафлопс, оказался невероятно глючным. Как пишет портал Tom’s Hardware, не проходит ни дня, чтобы в его работе не прои
31.05.2018 Frontier Ventures запускает новый фонд размером $50 млн

Венчурный фонд Frontier Ventures, базирующийся в Кремниевой долине, объявил о запуске нового фонда – Frontier Ventures Global II (далее «Фонд»). Frontier Ventures предлагает российским и междуна
21.12.2016 Обзор Gear S3 Frontier: умные часы для активной жизни

мм креплением для ремешков, и позиционировались как более премиальные, а следовательно, и более дорогие. С точки зрения «начинки» они ничем не отличались. Разница в цене составляла около 10%.  Модель Frontier стала наследницей Gear S2 Sport. Размеры — 49x46 мм. Толщина значительно увеличилась, по сравнению с предшественницей и составляет — 12,9 мм. Массе – 63 г. Это весьма массивная констру
20.06.2012 Фонд Frontier Ventures вложил $2 млн в сервис аренды жилья TravelRent.com

TravelRent.com, первый на российском рынке онлайн-сервис краткосрочной аренды частного жилья, объявил о привлечении $2 млн от инвестиционного фонда Frontier Ventures. Полученные в ходе сделки средства будут направлены на усиление команды, разработку новых партнерских программ и маркетинг с целью повышения узнаваемости бренда TravelRent и у
01.12.2011 Adobe купила платформу для проведения рекламных кампаний онлайн Efficient Frontier

Компания Adobe Systems сообщила о том, что достигла соглашения о приобретении Efficient Frontier, ведущей платформы для приобретения и оптимизации многоканального рекламного размещения. Приобретение Efficient Frontier позволит Adobe добавить в существующее решение Digital M
27.05.2011 iConText стала эксклюзивным реселлером платформы онлайн-рекламы Efficient Frontier в России

Агентство iConText объявило о том, что стало эксклюзивным российским реселлером Efficient Frontier, американской платформы для эффективного управления интернет-маркетингом. Efficient Frontier – платформа для управления интернет-маркетингом, разработанная в 2002 г. в США. Effi
17.10.2006 Вышла новая версия e frontier Poser

Новая, седьмая по счету, версия ПО для трехмерного моделирования и анимации Poser, производства компании e frontier, будет выпущена до конца осени, но уже сейчас она доступна для предварительного заказа. По словам Ули Кламппа (Uli Klumpp), директора по производству ПО в e frontier, это самая

25.05.2004 Frontier Silicon выпустил комбинированный чип для цифрового радио и ТВ

Гонконская компания Frontier Silicon начала поставки чипа, сочетающего в себе приемник цифрового ТВ и цифрового радио (DVB-T и DAB). Интегральная схема, названная Logie, по утверждению компании, позволит создавать
12.11.1999 Frontier Airlines отменяет все новогодние рейсы

Авиакомпания Frontier Airlines объявила об отмене 52 рейсов в период с 31 декабря по 1 января. Это делается с целью избежать возможных неприятностей в связи с ошибкой 2000 года. Второй причиной послужила кр
30.09.1999 Завершена процедура покупки Frontier компанией Global Crossing за $10.01 млрд.

Успешно завершено одно из крупнейших слияний на американском телекоммуникационном рынке. Компания Global Crossing завершила процедуру покупки фирмы Frontier за $10.01 млрд. Эта сделка позволила Global Crossing значительно расширить свою сеть и увеличить число обслуживаемых клиентов.
24.09.1999 Акционеры Global Crossing одобрили слияние с Frontier Communications, оцениваемое в $9 млрд

Пройден еще один рубеж на пути слияния телекоммуникационных компаний Global Crossing и Frontier Communications, оцениваемого в $9 млрд. Акционеры Global Crossing проголосовали за этой слияние, днем раньше было получено разрешение Федеральной комиссии связи (Federal Communications
03.09.1999 Global Crossing увеличивает цену покупки Frontier

Курс акций телекоммуникационных компаний Global Crossing и Frontier, находящихся в процессе оформления процедуры слияния, несколько вырос после объявления о намерении Global Crossing увеличить цену покупки Frontier. Впервые о возможном слиянии б
06.08.1999 Акционеры Global Crossing склоняются к решению о слиянии с Frontier

По сообщению компании Global Crossing, 77% ее акционеров согласились проголосовать в поддержку планируемого слияния с компанией Frontier, оцениваемого в $12.9 млрд. Само голосование состоится 22 сентября.
30.07.1999 Прибыль Frontier снизилась до $37.2 млн.

Компания Frontier опубликовала итоги второго квартала. Прибыль снизилась до $37.2 млн. или 21 цента на акцию, с $45.7 млн. ли 26 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Доход также уменьшил
15.06.1999 Qwest намерен купить US West и Frontier за $66.4 млрд

Компания Qwest Communications International намерена купить фирмы US West и Frontier, с целью привлечения их пользователей. Общая сумма покупки составит около $66.4 млрд. Таким образом, Qwest пытается предотвратить покупку этих двух фирм своим конкурентом Global Crossi
30.03.1999 Frontier Communications планирует расширение своей оптоволоконной сети

Компания Frontier Communications объявила об увеличении пропускной способности своей сети Frontier Optronics Network. К концу второго квартала этого года планируется построить два оптоволоконных

24.03.1999 Компании Global Crossing и Frontier объявили о слиянии

Компании Global Crossing и Frontier объявили о заключении соглашения о слиянии. Global Crossing является создателем и владельцем международной оптоволоконной сети, а Frontier работает на рынке интегрированных теле
18.03.1999 Global Crossing покупает Frontier

Поставщик услуг оптоволоконной связи Global Crossing, Бермуды, объявил о своем решении купить фирму Frontier, Рочестер, штат Нью-Йорк, по цене $62 за акцию. Таким образом, общая сумма сделки составит около $11,2 млрд. Этот договор Global Crossing упрочить свое положение на рынке США. Завершен
18.02.1999 Electronic Frontier Foundation назначает нового исполнительного директора

Организация Electronic Frontier Foundation назначила основателя онлайнового рекламного агентства Narrowline и члена совета директоров TRUSTe Тару Леммей (Tara Lemmey) своим исполнительным директором. Леммей сменила н

Публикаций - 80, упоминаний - 80

ORNL Frontier и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10255 12
AMD - Advanced Micro Devices 4231 10
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 8
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 6
Yandex - Яндекс 7340 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 6
Adobe Systems 1549 6
Apple Inc 12101 5
Lenovo Group 2292 4
Microsoft Corporation 24625 4
HP Inc. 5685 3
HP - Hewlett-Packard 3623 3
Sugon - Dawning Information Industry Company 26 3
Dell EMC 5027 3
Huawei 3933 3
EA - Electronic Arts 1286 3
Google LLC 11775 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 3
Intel Corporation 12197 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 4 2
Garmin - Гармин 200 2
Прогноз 1650 2
Yahoo! 3697 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
CSC - Corporation 68 2
iConText Group - Ай Контекст 32 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 1
HP Autonomy 82 1
Xiaomi 1732 1
Sony 6544 1
Seagate Technology 738 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
Nintendo 755 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 313 1
US West 53 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Victor Hasselblad AB 52 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 4
Альфа-Банк 1769 4
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 4
Русский стандарт Банк 441 4
ВТБ - ВТБ24 665 4
Visa International 1949 3
Ак Барс Банк 272 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 3
Frontier Ventures - венчурный фонд 7 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Татнефть - Банк Зенит - Девон-Кредит АКБ 8 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 29 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
SoftBank Group 258 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Dyson 122 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
BMW Group 446 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 8
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1205 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 20 1
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 7 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 39 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 17
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 21
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 17
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 6
Оповещение и уведомление - Notification 4608 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 5
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 5
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 5
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 5
Часы - Watch 941 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14387 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 4
Samsung Galaxy Gear 141 11
Samsung Pay 291 9
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 8
Google Android 13994 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 7
Samsung Galaxy Note 695 6
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 6
HPE Cray 6 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 5
Samsung Galaxy S6 - смартфон 149 5
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 5
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 5
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 20 4
EuroHPC LUMI - суперкомпьютер 8 4
Linux OS 9937 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 4
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 4
El Capitan - Суперкомпьютер 16 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 3
Apple Pay 489 3
Google Android Wear OS 98 3
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 3
Samsung Galaxy 955 3
Nintendo Wii - игровая консоль 759 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 3
Nintendo WiiConnect 3 3
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 3
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 3
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 149 2
HPE Apollo 13 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 2
Apple iOS 7809 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 2
Apple Siri - Голосовой помощник 395 2
Huawei Watch - Умные часы 90 2
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 3
Скляров Дмитрий 62 3
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 3
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 2
Алимов Дмитрий 4 2
EL Hakim Seif - Эль Хаким Сейф 6 2
Водясов Алексей 222 2
Путинцев Тимофей 3 2
Lewis Jim - Льюис Джим 2 2
Nichols Jeff - Николс Джефф 3 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
Гостев Дмитрий 22 1
Biden Joe - Байден Джо 128 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 437 1
Кирсанова Светлана 69 1
Lisa Su - Лиза Су 51 1
Тимошкин Андрей 8 1
Граф Аркадий 25 1
Островский Святослав 47 1
Володкович Вячеслав 97 1
Горьков Игорь 19 1
Opsahl Kurt - Опсал Курт 5 1
Gilchrist Jeff - Гилкрист Джефф 1 1
Богданов Кирилл 112 1
Лямин Александр 74 1
Кристофари Николай 6 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Яманов Сергей 1 1
Hartung Thomas - Хартунг Томас 1 1
Klumpp Uli - Клампп Ули 1 1
Ashcroft John - Эшкрофт Джон 22 1
Гвоздев Дмитрий 127 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Чернин Роман 10 1
Сегалович Илья 40 1
Hassabis Demis - Хассабис Дэмис 1 1
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 8 1
Мельникова Анастасия 372 1
Bell Gordon - Белл Гордон 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 31
Россия - РФ - Российская федерация 144223 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 7
Европа 21768 6
Япония 13282 6
Финляндия - Финляндская Республика 3604 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Южная Корея - Республика 6646 3
США - Нью-Йорк 3098 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Франция - Французская Республика 7846 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Украина 7608 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
США - Калифорния - Купертино 271 2
Нидерланды 3517 2
Канада 4881 2
Китай - Пекин - Beijing 1001 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 401 2
Дания - Королевство 1296 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Швеция - Королевство 3619 1
Исландия 242 1
Польша - Республика 1959 1
Бельгия - Королевство 1041 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Чехия - Острава 3 1
Испания - Королевство 3706 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Америка - Американский регион 2160 1
Китай - Тайвань 3984 1
Сингапур - Республика 1849 1
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