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AMD Infinity Fabric специализированный высокоскоростной интерконнект высокоскоростная внутренняя шина
СОБЫТИЯ
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AMD Infinity Fabric и организации, системы, технологии, персоны:
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54377 4
|Италия - Неаполь 20 2
|Россия - РФ - Российская федерация 164139 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18916 1
|Италия - Милан 166 1
|Италия - Рим 208 1
|Tom’s Hardware 583 1
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