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AMD Infinity Fabric специализированный высокоскоростной интерконнект высокоскоростная внутренняя шина

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.06.2026 «DатаРу» представила новый сервер для задач развития искусственного интеллекта 1
27.06.2024 Господству Intel конец? В Китае создан суверенный процессор на уникальной архитектуре, в котором ядер не меньше, чем в мощнейшем Xeon 1
24.12.2021 Обзор Lenovo Thinkbook 16p: рабочая станция на мощнейшем процессоре AMD 1
20.11.2020 AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований 2
14.05.2020 AMD представила видеокарту Radeon Pro VII 3
26.08.2019 Intel манипулирует тестами, пытаясь доказать свое превосходство над AMD 1
09.08.2019 AMD выпустила процессоры с рекордным числом ядер. Они «быстрее и дешевле», чем у Intel 1
07.05.2019 AMD и Cray разработают суперкомпьютер производительностью 1,5 экзафлопс 1
07.11.2018 AMD выпустила первые в мире «классические» 7 нм процессоры. Видео 1
06.06.2018 AMD выпустила процессор для ПК с рекордным числом ядер 1
22.06.2017 AMD берет реванш у Intel на рынке серверных процессоров 1
22.06.2017 AMD представила серверные процессоры Epyc для ЦОД 1
22.05.2017 AMD анонсировала широкий спектр продуктов и технологий в рамках долгосрочной стратегии роста 1
17.05.2017 AMD вернулась на серверный рынок с новыми «эпичными» процессорами. Видео 1
07.03.2017 AMD провела предпоказ серверных процессоров Naples 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

AMD Infinity Fabric и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4612 13
Intel Corporation 12756 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 713 4
Dell EMC 5164 4
Lenovo Group 2421 4
Microsoft Corporation 25672 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 410 3
Supermicro 131 3
Nvidia Corp 3927 2
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 2
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 2
Inventec - Kohjinsha 67 2
Samsung Electronics 10979 2
Broadcom - VMware 2588 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2162 2
Red Hat 1369 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1086 2
Nvidia - Mellanox Technologies 97 2
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 2
Blender 51 2
AMD Xilinx 100 2
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 2
Google LLC 12582 1
Базис Консалтинговая компания 35 1
X Corp - Twitter 2929 1
Huawei 4491 1
Apple Inc 13042 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 724 1
GlobalFoundries - GF 103 1
Loongson Technology 79 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 452 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 84 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22353 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33056 10
DDR - Double data rate 3048 9
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1638 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12662 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4491 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21483 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8657 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63924 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10192 5
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 114 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 604 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24062 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27068 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15835 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3055 4
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 252 4
Double precision - Число двойной точности - FP64 18 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 659 3
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 251 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18182 3
Интерконнект 91 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1809 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15336 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6427 3
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 31 3
SPEC - SPECint - спецификация для целочисленной вычислительной мощности процессора 27 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1711 2
OpenMP - Open Multi-Processing - открытый стандарт распараллеливания программ на языках Си, Си++ и Фортран 23 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6320 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13144 2
Пропускная способность - Bandwidth 1883 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7836 2
Освещение - яркость источника света 736 2
Notebook gaming - Игровой ноутбук 364 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60807 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7036 2
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 319 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8541 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4331 2
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 266 9
Intel x86 - архитектура процессора 2135 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1436 6
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 659 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 625 5
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 40 4
AMD ROCm - программная платформа для ускорения вычислений 7 4
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 167 4
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 23 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 87 2
AMD Chiplet Design 2 2
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 175 2
AMD Radeon 295 2
Microsoft Windows 16764 2
Intel Core i - Cерия процессоров 533 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 2
Google TensorFlow 98 2
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 2
Python PyTorch 63 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 261 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 531 1
Intel Core Broadwell 38 1
AMD Infinity Architecture 6 1
Adobe Premiere 117 1
AMD Secure Processor - AMD Secure Encrypted Virtualization 11 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 92 1
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 14 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 1
BAPCo SYSmark 9 1
AMD FirePro - AMD ATI FirePro - графический адаптер 49 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 188 1
Kokkos 1 1
FinalWire - AIDA64 - AIDA32 19 1
Microsoft Windows Precision 5 1
AMD Zeppelin 1 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 79 1
FreePik 1781 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 1
Lisa Su - Лиза Су 58 4
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 3
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 2
Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 1
Nichols Jeff - Николс Джефф 3 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 1
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 9 1
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 1
Messer Bronson - Мессер Бронсон 1 1
Mark Papermaster - Пейпермастер Марк 22 1
Scott Steve - Скотт Стив 4 1
McCredie Brad - МакКреди Брэд 2 1
Neri Antonio - Нери Антонио 21 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54377 4
Италия - Неаполь 20 2
Россия - РФ - Российская федерация 164139 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18916 1
Италия - Милан 166 1
Италия - Рим 208 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1561 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33275 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2446 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1250 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 487 2
Английский язык 6990 1
Физика - Physics - область естествознания 2911 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52875 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3931 1
Энергетика - Energy - Energetically 5774 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7296 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1089 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 880 1
Reference - Референс 216 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1326 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 51 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4391 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5597 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3924 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 132 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26949 1
Закон Мура - Moore's law 213 1
Tom’s Hardware 583 1
IDC - International Data Corporation 4966 2
Cinebench 29 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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