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FinalWire AIDA64



14.04.2025 Предустановленный WhatsApp* с вредоносным кодом внутри 1
16.07.2024 Обновленный Naumen SAM для управления программными активами заменит решения от Flexera и Snow 1
04.03.2024 Крупный российский производитель смарт-ТВ удаленно и без предупреждения ухудшил разрешение на телевизорах россиян. Пользователи в бешенстве 1
11.03.2022 Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе 1
31.01.2022 Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой 1
24.12.2021 Обзор Lenovo Thinkbook 16p: рабочая станция на мощнейшем процессоре AMD 1
13.10.2021 Первое в истории обновление для Windows 11 усугубило проблему с производительностью чипов 1
28.09.2021 Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD 1
23.11.2020 Honor представила игровой ноутбук HUNTER V700 1
23.04.2020 Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел 1
06.04.2018 Новый «убийца флагманов» получил дизайн iPhone X. Фото 1
04.08.2016 Больше памяти и скорости с рабочими станциями Dell Precision 1
15.03.2016 Первый тест в России: ноутбук Lenovo Ideapad 100S-11 1
13.12.2010 Acer протестировал ПК «К-Системс» и выявил «обман» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

FinalWire AIDA64 и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4280 5
Intel Corporation 12264 4
Lenovo Group 2302 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 919 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 732 2
Nvidia Corp 3538 2
Microsoft Corporation 24773 2
Blender 38 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2567 1
Dell EMC 5043 1
Redwood 7 1
X Corp - Twitter 2875 1
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 304 1
BBK OPPO Electronics 388 1
BBK Electronics Corp 315 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 643 1
AMD Graphics Product Group - ATI 948 1
K-Systems - К-Системс 138 1
Dell Technologies - Dell Computer 2138 1
Adobe Systems 1559 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
BBK OnePlus 220 1
ДОК 835 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 327 1
Sony 6565 1
Naumen - Наумен 638 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 1
TÜV Rheinland Group 150 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Верный - торговая сеть 292 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14552 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3880 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 1973 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9465 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3836 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 6
DDR - Double data rate 2771 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3289 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6101 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12596 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2849 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10078 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3486 5
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1859 5
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1091 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2623 5
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 712 4
USB Type-A - USB-A 538 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2270 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7991 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4656 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3534 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6098 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 546 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9765 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 3
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 568 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7467 3
Наушники - Headphones 4075 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2354 3
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 467 3
Контрастность 2861 3
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 569 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6073 2
Microsoft Windows 15829 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 510 5
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 3
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 152 3
Adobe Photoshop 769 3
Apple iPhone 6 4863 3
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 294 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 296 2
Microsoft Windows 11 597 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 632 2
Microsoft Windows Precision 5 2
MSI - Nahimic Audio Enhancer 6 2
Honor MagicBook - серия ноутбуков 74 2
Intel Core - Семейство процессоров 1210 1
Google Android 14179 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
Microsoft Office 3788 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1575 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1380 1
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 49 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 500 1
Microsoft Windows 10 1792 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 91 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2781 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1356 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 234 1
AMD Radeon HD 281 1
Яндекс.Маркет 990 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 146 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 149 1
Maxon - Cinema 4D 11 1
Apple macOS 2093 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 471 1
Lenovo ThinkBook - Серия ноутбуков 26 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 162 1
Blass Evan - Бласс Эван 33 1
Радовский Николай 5 1
Воронецкий Эдуард 46 1
Пудонин Иван 7 1
Дианов Марат 4 1
Чернов Федор 31 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Нидерланды 3549 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1355 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5038 3
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 829 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1124 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1260 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3670 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 1
Английский язык 6715 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 803 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4097 1
Контрольная закупка - Проверочная закупка 52 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6431 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1394 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 846 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 649 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7043 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7841 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
The Verge - Издание 566 1
TechPowerUp 18 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1934 1
Cinebench 28 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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