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Redwood

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.08.2026 ИИ-модели сговаривались устроить побег и заметали за собой следы 1
11.01.2022 Panasonic будет производить аккумуляторные ячейки для Tesla из материалов, переработанных Redwood 1
13.12.2010 Acer протестировал ПК «К-Системс» и выявил «обман» 1
26.02.2009 Dante's Inferno: Скриншоты, арт, видео 1
08.09.2008 Dead Space выйдет раньше 1
26.10.2007 EA увольняет сотрудников 1
25.09.2007 Dead Space: первые подробности 1
10.12.1998 Redwood Shores приобрела Expanxion 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Redwood и организации, системы, технологии, персоны:

AMD Graphics Product Group - ATI 974 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 716 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
K-Systems - К-Системс 140 1
Panasonic Energy 2 1
Acer Group - Acer Inc 2804 1
AMD - Advanced Micro Devices 4673 1
Oracle Corporation 7088 1
Redwood Materials 2 1
Tesla Motors 463 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Tesla Gigafactory 6 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2965 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1212 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10271 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2778 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 490 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 707 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10736 1
DANTE - цифровой сетевой аудио протокол, при его поддержке аудиосигналы между устройствами 26 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4663 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1256 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1489 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22963 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54173 1
EA Dead Space - компьютерная игра 88 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4171 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 1
AMD Radeon HD 282 1
Games Workshop - Warhammer Online 91 1
FinalWire - AIDA64 - AIDA32 20 1
K-Systems - Irbis Lux 5 1
SiSoftware - SiSoft Sandra 8 1
Microsoft Windows 16936 1
Радовский Николай 5 1
Воронецкий Эдуард 47 1
Пудонин Иван 7 1
Schofield Glen - Шофилд Глен 7 1
Дианов Марат 4 1
Clarke Isaac - Кларк Исаак - Кларк Айзак 32 1
Alighieri Dante - Алигьери Данте 10 1
США - Калифорния 4833 1
Италия - Итальянская Республика 4512 1
США - Невада 214 1
Россия - РФ - Российская федерация 166927 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54847 1
Европа 24992 1
Франция - Французская Республика 8184 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5801 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27418 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21778 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1545 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 940 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1418 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6092 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18228 1
Металлы - Медь - Copper 865 1
Литий - Lithium - химический элемент 666 1
Контрольная закупка - Проверочная закупка 53 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5755 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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