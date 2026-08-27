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Redwood
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.08.2026
|ИИ-модели сговаривались устроить побег и заметали за собой следы 1
|11.01.2022
|Panasonic будет производить аккумуляторные ячейки для Tesla из материалов, переработанных Redwood 1
|13.12.2010
|Acer протестировал ПК «К-Системс» и выявил «обман» 1
|26.02.2009
|Dante's Inferno: Скриншоты, арт, видео 1
|08.09.2008
|Dead Space выйдет раньше 1
|26.10.2007
|EA увольняет сотрудников 1
|25.09.2007
|Dead Space: первые подробности 1
|10.12.1998
|Redwood Shores приобрела Expanxion 1
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Redwood и организации, системы, технологии, персоны:
|Tesla Motors 463 1
|MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
|Tesla Gigafactory 6 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2965 1
|Радовский Николай 5 1
|Воронецкий Эдуард 47 1
|Пудонин Иван 7 1
|Schofield Glen - Шофилд Глен 7 1
|Дианов Марат 4 1
|Clarke Isaac - Кларк Исаак - Кларк Айзак 32 1
|Alighieri Dante - Алигьери Данте 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.