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Panasonic будет производить аккумуляторные ячейки для Tesla из материалов, переработанных Redwood

Panasonic, основной поставщик батарей для электромобилей Tesla, планирует использовать переработанные материалы, предоставленные стартапом Redwood Materials, для производства новых литий-ионных аккумуляторных ячеек в «замкнутом» производственном цикле. Об этом CNews сообщил представитель Panasonic.

Уже в этом году компания Redwood Materials, основанная бывшим техническим директором Tesla Джеффри Стробелом и специализирующаяся на вторичной переработке аккумуляторов, начнет поставлять восстановленную медную фольгу для новых литий-ионных элементов на фабрику Gigafactory в Неваде.

Panasonic выпускает на «гигафабрике» около 2 млрд аккумуляторных ячеек в год. По словам Алана Свона, президента Panasonic Energy North America, в ближайшие десять лет компания ожидает пятикратного роста, поскольку все больше и больше автомобилей переходят на электрические двигатели.

Переработка старых батарей поможет Panasonic достичь устойчивого развития по мере роста объемов производства в 2020-х гг. «Мы планируем задействовать медную фольгу Redwood из переработанных материалов в производстве наших новых аккумуляторов уже к концу этого года», – отметил Алан Свон.

Использование восстановленной медной фольги станет первым производственным процессом замкнутого цикла, подразумевающего переработку старых батарей, получение полезных материалов и их последующее возвращение на тот же завод. Таким образом, медная фольга будет применяться в новых аккумуляторах Panasonic, которые в конечном итоге попадут в новые электромобили Tesla.

Поставщик вторсырья – компания Redwood Materials - базируется недалеко от Gigafactory, в Карсон-Сити, штат Невада. Во время работы в Tesla ее основатель Джеффри Стробел сыграл важную роль в разработке двигателей для автопроизводителя, а также помог создать и запустить саму Gigafactory, крупнейший в США завод по производству аккумуляторов. В 2019 г. он покинул компанию, чтобы основать стартап по переработке использованных аккумуляторов.

Redwood Materials уже привлекла около $800 млн на расширение своего бизнеса. Поскольку спрос на батареи для электромобилей и дорогостоящие комплектующие, необходимые для их производства, постоянно растет, в сентябре 2021 г. компания поделилась планами инвестировать к 2025 г. более $1 млрд в строительство крупного завода в США, который будет производить материалы для аккумуляторов для электромобилей.

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