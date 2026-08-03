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FinalWire AIDA64 AIDA32

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.08.2026 Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM 1
14.04.2025 Предустановленный WhatsApp* с вредоносным кодом внутри 1
16.07.2024 Обновленный Naumen SAM для управления программными активами заменит решения от Flexera и Snow 1
04.03.2024 Крупный российский производитель смарт-ТВ удаленно и без предупреждения ухудшил разрешение на телевизорах россиян. Пользователи в бешенстве 1
11.03.2022 Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе 1
31.01.2022 Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой 1
24.12.2021 Обзор Lenovo Thinkbook 16p: рабочая станция на мощнейшем процессоре AMD 1
13.10.2021 Первое в истории обновление для Windows 11 усугубило проблему с производительностью чипов 1
28.09.2021 Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD 1
23.11.2020 Honor представила игровой ноутбук HUNTER V700 1
23.04.2020 Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел 1
13.04.2020 Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD 1
06.04.2018 Новый «убийца флагманов» получил дизайн iPhone X. Фото 1
04.08.2016 Больше памяти и скорости с рабочими станциями Dell Precision 1
15.03.2016 Первый тест в России: ноутбук Lenovo Ideapad 100S-11 1
22.11.2012 AMD свернула поставки «эксклюзивных» видеокарт в Россию 1
23.11.2011 AMD будет продавать старые видеокарты под видом новых? 1
13.12.2010 Acer протестировал ПК «К-Системс» и выявил «обман» 2
02.10.2007 Полный контроль над парком ПК: средства слежки 1
24.10.2005 Сколько "попугаев" в вашем ноутбуке: обзор тестового ПО 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

FinalWire и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4636 8
Intel Corporation 12807 5
Microsoft Corporation 25767 4
Lenovo Group 2446 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1099 4
Acer Group - Acer Inc 2773 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 704 3
Nvidia Corp 3996 3
K-Systems - К-Системс 140 3
Adobe Systems 1595 2
Blender 52 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 931 2
BBK OnePlus 298 1
UL Solutions - Futuremark 13 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology - S3-Via 19 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Dell EMC 5179 1
X Corp - Twitter 2937 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 391 1
BBK OPPO Electronics 483 1
BBK Electronics Corp 332 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 434 1
Sony 6738 1
Naumen - Наумен 750 1
Энкор - NCore 7 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 1
AMD Graphics Product Group - ATI 972 1
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 39 1
CenTaur 30 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 22 1
Redwood 7 1
Meta Platforms 178 1
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8832 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2942 1
BMW Group 482 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Верный - торговая сеть 325 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22547 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15422 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4600 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10307 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4200 8
DDR - Double data rate 3082 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 2375 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28239 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13235 6
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1972 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10587 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3779 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6401 6
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3049 5
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13469 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5023 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8760 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3143 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3632 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2498 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7888 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6459 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 863 4
USB Type-A - USB-A 696 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10680 4
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 623 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18318 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16192 3
Контрастность 3041 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2478 3
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3936 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6263 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26759 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16970 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2721 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 3
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 3
Microsoft Windows 16872 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 635 6
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 5
SiSoftware - SiSoft Sandra 8 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 4
Adobe Photoshop 804 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 661 4
Microsoft Office 4164 3
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 465 3
Apple iPhone 6 4861 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 3
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 169 3
AMD Radeon HD 282 3
Microsoft Windows Precision 5 2
MSI - Nahimic Audio Enhancer 8 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Honor MagicBook - серия ноутбуков 90 2
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 2
CPU-Z 25 2
Microsoft Windows 11 825 2
AMD Radeon 295 2
Apple - macOS Time Machine 77 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1760 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
Dell RMT - Dell Reliable Memory Technology 6 1
K-Systems - Irbis Lux 5 1
Naumen SAM - Naumen Software Asset Management 10 1
Google Android 14 97 1
Western Digital - WD SN 1 1
IBM Aspera 12 1
Microsoft Windows DCOM - Microsoft Windows Distributed Component Object Model - Microsoft Windows COM - Microsoft Windows Component Object Model 29 1
Nvidia GeForce GTX 524 1
Google Android 15233 1
Linux OS 11518 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2182 1
Apple macOS 2414 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19113 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
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Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
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